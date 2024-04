Dirigenti professionisti, scout e allenatori classificano e valutano i 20 migliori potenziali clienti in questa classe QB

Previsto: turni 1-2

Penix (6-2 1/4, 216), secondo classificato all'Heisman Trophy e uno dei passanti più produttivi nel football universitario la scorsa stagione, è una delle prospettive più polarizzanti in questo draft – e alcuni allenatori ci credono, il che è un compito arduo nonostante la sua storia di infortuni.

“Il secondo miglior quarterback del draft, proprio come pura valutazione cinematografica, è Michael Penix”, ha detto il vice allenatore dell'AFC. “Quando qualcuno si infortuna molte volte, la preoccupazione è la durabilità nel tempo. Il suo corpo si indebolirà? Io sono un allenatore, amico in tasca e lanciando costantemente. Ha vinto l'Indiana, erano (classificati) tra i primi 10. Ha portato Washington alla partita del campionato nazionale e per me gioca con molta sicurezza, e i suoi ragazzi lo adorano.

Penix è stato titolare per tre anni in Indiana, ma ha subito quattro infortuni consecutivi a fine stagione: uno strappo al legamento crociato anteriore nel 2018, un infortunio alla spalla destra (senza lancio) nel 2019, uno strappo al legamento crociato anteriore nel 2020 e uno strappo all'articolazione dell'AC è alla sua sinistra. (Lancio) Spalla nel 2021. Fonti affermano che i primi esami medici hanno confermato che il ginocchio destro ricostruito due volte di Penix è strutturalmente sano; A gennaio ha anche ricevuto un rapporto positivo dal famoso chirurgo Dr. Neil El Atrash, che non ha riscontrato alcun problema con il menisco o qualsiasi altro danno associato. Alcune squadre gli daranno ancora un voto medico inferiore sulla base di infortuni ricorrenti, ma nulla che gli possa far fallire le prove fisiche. La mancanza di mobilità di Penix, o forse la riluttanza a usarla, è una considerazione più importante per alcuni team.

“Avrà bisogno di molta strutturazione, perché aveva la migliore combinazione di protezione e minacce di cattura dei passaggi”, ha detto un dirigente della NFC, riferendosi all'attacco carico di Washington che prevede due potenziali scelte al primo turno nel draft di quest'anno, il ricevitore Roma . Odunze e il guardalinee Troy Fautanu. “Ha preso il minor numero di colpi dai migliori quarterback. Penso che l'abbia ottenuto velocemente.” [8] metri a stagione. Quindi devi prendere in considerazione la medicina. È un ragazzo ACL due volte. Ma la forza delle braccia? Ha il braccio più forte tra tutti i giocatori di cui stiamo parlando. È solo una questione, tuo marito dovrebbe essere ben preparato a far entrare un ragazzo come questo. La tua protezione deve essere forte. Devi sentirti bene con il tuo attacco, poiché lo stimolerà. “Non sarà un uomo fuori scena.”

“È un po' debole quando lo guardi, quindi puoi vedere dove sono avvenuti alcuni infortuni, dove sono gli altri ragazzi: hanno la capacità di scappare, hanno la capacità di muoversi. Non è preciso come quei grandi giocatori, ” ha detto l'allenatore dei quarterback della NFC. Sbaglia alcuni tiri, alcuni tiri con le piante, e il suo rilascio è un po' più lungo di quello di alcuni di questi altri giocatori, anche se probabilmente ha avuto il miglior esercizio di gruppo tra i giocatori che hanno lanciato.

A Washington, Penix si è riunito con Kalen DeBoer, che era il suo OC in Indiana nel 2019, e ha tirato per più di 9.500 yard e 67 touchdown in due stagioni con gli Huskies. L'ultima campagna universitaria di Penix è stata la sua migliore, poiché ha guidato l'FBS con 4.903 yard mentre guadagnava gli onori AP All-America della seconda squadra.

“Ha giocato molto a calcio. È un buon lanciatore. La palla esce velocemente. Si manovra velocemente. È preciso. È un lanciatore naturale”, ha detto l'allenatore dei quarterback dell'AFC, sottolineando che Penix non ha mai chiamato un gioco nell'huddle. “Molte cose gli vengono messe al polso (nella NFL), così può leggerle. Ma ci sarà sicuramente un po' di tempo per lui per adattarsi al tipo di attacco della NFL, alla verbosità e a tutta quella roba . Lo farò perché è il tipo giusto di ragazzo. “È abbastanza intelligente.”

In 48 partite (45 partenze) in sei stagioni tra Indiana e Washington, Penix ha completato il 63,3% dei suoi passaggi per 13.741 yard e 96 touchdown con 34 intercettazioni. Ha avuto anche 13 touchdown veloci, ma solo 265 yard totali.

“Amico, vorresti che fosse un po' di più, perché ti piace il ragazzo, ti piace il modo in cui gioca”, ha detto un dirigente dell'AFC. “È davvero intelligente. È uno di quei ragazzi, dove se un ragazzo è aperto, lo trova con i suoi occhi. Può surriscaldarsi e tagliare le persone di tasca propria. Non è perché lancia laser o perché è così veloce e agile – lo trova e basta.Se interrompi la copertura, lo metterà sul suo uomo.Non è così preciso come pensi quando scavi nel film. Questo è probabilmente l'unico pezzo che fa sembrare i suoi ricevitori molto migliori il posizionamento è stato un po’ poco ortodosso quest’anno.

Il modo basso e mancino di Penix emerge spesso nelle conversazioni con scout e allenatori.

“A meno che non lanci la palla fuori dai dannati numeri, verrà colpita”, ha detto un altro dirigente dell'AFC. “Lo lancia ogni volta su una dannata corda. Lancia una palla profonda – l'ho visto, okay, fantastico. Ha quella dannata mossa. Non viene toccato.”

“So che c'è un video di lui nelle partite in cui mette la mano sotto la palla. Ma quando lo guardi in formazione, ha l'apertura alare più ampia (81 pollici), le spalle più larghe, 10,” ha detto un allenatore della NFC. [1/2-inch] Mani: questo ragazzo può farla girare.

Penix ha passato 27 su 51 per 255 yard con un touchdown e due intercettazioni mentre è rimasto bloccato nella partita per il titolo nazionale, una sconfitta per 34-13 contro il Michigan.

“Gli infortuni, l'età e il talento che lo circondano rendono tutto difficile”, ha detto il coordinatore della NFC di Penix, che compirà 24 anni il mese prossimo. “Qualsiasi sia il motivo, penso che sia sempre difficile valutare un giocatore mancino, perché se ne vedono così pochi. Penso che abbia molte giocate flash e penso che abbia molto talento. Non c'è mobilità. C'è un alto rischio di infortunio. Partita del campionato nazionale – Mi commuovo molto, perché penso che la sua linea offensiva sia appena stata distrutta. Sembra nervoso e sembra quasi spaventato, e lo capisco, ma non ci vedo un mondo dove può superare Seattle (per il 16° posto).”

“Non credo”, ha detto un altro allenatore dei quarterback della NFC [the throwing motion is] un grande affare. La cosa più importante è: arriva in tempo e con precisione? Lo vede bene. È istintivo. Posso capire perché la gente lo ama. “Penso che il ragazzo abbia la sensazione naturale di morire, ed è qualcosa che non puoi allenare”.

Penix ha partecipato agli allenamenti del Senior Bowl, ma si è ritirato dal gioco. Sebbene usasse raramente le gambe come corridore al college, Penix avrebbe registrato uno scatto di 40 yard Intervallo 4.51-4.57 Nella sua giornata da professionista, ha registrato numeri impressionanti anche nel salto verticale (36 pollici e mezzo) e nel salto in lungo (10-5).

“Deve avere un bell'aspetto lanciando in aria. La domanda è: riuscirà a gestire le persone ai suoi piedi?”, ha aggiunto. Ha detto un altro dirigente della NFC. “L'ho visto nella partita del campionato nazionale. L'ho visto un po' nel Senior Bowl. Come sarebbe fuori posizione?”

“Pensavamo che se tutto fosse andato secondo i piani, sarebbe stato un centrocampista molto, molto bravo in grado di effettuare i tiri”, ha detto un coordinatore dell'AFC “Nel momento in cui deve uscire dal dischetto, non sai cosa succederà Come è potuto succedere? Succede che scegli questo ragazzo come riserva quando sai che, nella preseason, giocherà con una linea di riserva che correrà per la sua vita, sembrerà. il proprietario ti guarderà? che diavolo? Perché abbiamo scelto questo ragazzo che non sapeva giocare?“

Quanto è polarizzante Penix? Uno scout lo ha classificato al settimo posto tra i QB nella classe di quest'anno, dietro Spencer Rattler della Carolina del Sud. Molti allenatori hanno anche messo Rattler davanti a Penix. Uno degli allenatori veterani di Penix era il giocatore Brett Hundley.

“In realtà mi piace Rattler più di Penix”, ha detto un altro coordinatore NFC. “Continuo a vedere tutto dove [Penix is] Si arrampica, si arrampica. Potrebbe andare ai Raiders alle 13? Semplicemente non l'ho comprato. “Era molto pulito per lui.”

Altri scout sostengono che Penix, nonostante i medici, sia un classico sopravvalutato.

“Penso che sia stato colpito così tanto (su questioni di salute) che non è necessario”, ha detto il direttore dello scouting della NFC. “E il nastro è così bello quest'anno. Possiamo fare tutto quello che vogliamo anche su quello – ti siedi e lo guardi insieme a questi altri ragazzi, e dici, ' “Beh, si è guadagnato gli elogi che riceve.” ”

I Chiefs, i Patriots, i Broncos e i Raiders hanno tutti portato Penix in visita; I Falcons hanno lavorato con lui uno contro uno.

“Il suo talento nelle braccia è davvero buono. È stato davvero produttivo”, ha detto un direttore dello scouting dell'AFC. “Penso che tutti i 10 giocatori con cui era in campo siano potenziali clienti attuali o futuri. Ma anche lui si è comportato ad alto livello. Lo immagino in questo attacco tipo Patriots. Non sto in alcun modo dicendo che sia Tom Brady, ma è uno di quegli attacchi che “si estende orizzontalmente e lui tira fuori la palla velocemente perché la cosa migliore che fa è portare la palla fuori dai numeri, verticalmente all'interno del campo. Dal modo in cui lancia la palla, posso vederlo avere successo.”