Yankees e Cardinals tirano fuori il battitore nei panni di Wilson Contreras e Carlos Rodon

La stagione commerciale della MLB è arrivata. Il tempo stringe mentre i dirigenti cercano di preparare le loro squadre per la corsa prolungata prima della scadenza delle 18:00 di martedì 2 agosto. Dopo giorni di speculazioni, martedì è caduto il più grande domino.

Il cittadini di Washington commercio Juan Soto per me San Diego Padres a Sciame di prospettive.

Con il pezzo più grande fuori mercato, le squadre che hanno perso un Soto disperato potrebbero arrivare ad aggiungere aiuto prima della scadenza delle 18:00 ET di martedì. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti quando la follia si svolge. Con mia sorpresa, alcuni dei più grandi nomi disponibili per essere apparsi sul filo sono rimasti. I Chicago Cubs si rifiutarono di spostare Wilson Contreras e Ian Happe, mentre i Giants e i Marlins resistettero ai lanciatori Carlos Rodon e Pablo Lopez.

Padres esce in testa con Juan Soto in scadenza

Martedì mattina le voci erano incentrate su San Diego Padres che perseguitavano Juan Soto e Josh Bell dei Washington Nationals. L’accordo alla fine è avvenuto, ma c’era la preoccupazione che i Los Angeles Dodgers potessero svolgere un ruolo tardivo per Soto.

Ha creato un sequel di Deadline l’anno scorso. Nel 2021, i Citizens hanno mantenuto il pezzo principale dalla parte dei tiratori, Max Scherzer. Era un’agenzia di noleggio gratuita alla fine della stagione, quindi il prezzo era più basso, ma la trama era altrettanto intensa. Dopo che Padres sembrava essersi assicurato un accordo per lui, i Dodgers si avventarono e sia Scherzer che Shortstop Trea Turner atterrarono.

Oggi, i Citizens detengono ancora una volta due importanti slot commerciali in Soto e Bell, il primo baseman a colpire nella stagione di Monsters. Ancora una volta, il dinamico duo di NL West è andato a trattare ancora una volta frontalmente per ottenere il giocatore più talentuoso sul mercato. Questa volta, è stato Padres a siglare l’accordo.

Non era senza qualche dramma. La prima base Eric Hosmer era originariamente nell’accordo, ma si è opposto alla sua inclusione attraverso una clausola di non scambio. Alla fine è stato spedito a Boston mentre Luke Voit è stato aggiunto alla collezione Nationals.

Cittadini, cuccioli 24 ore su 24 con l’avvicinarsi del giorno della scadenza

A partire dalla mezzanotte del giorno della scadenza, il 2 agosto, Juan Soto è ancora a Washington. Così ha fatto Josh Bell, il primo baseman a colpire l’interruttore che dovrebbe anche muoversi entro le 18:00 quando la lotteria Soto colpisce il mercato di sciopero, un altro importante venditore che ha ancora un taglio importante sono i Chicago Caps.

Chicago ha il versatile giocatore All-Star Ian Hap appeso al blocco commerciale, con alcuni corteggiatori che secondo quanto riferito lo vedono come il piano di riserva di Soto. Il più vicino David Robertson rimane sui Cubs anche se potrebbe essere il più importante soccorritore inflitto alla scadenza.

Inoltre, altri nomi importanti da tenere d’occhio martedì includono la star dei Marlins Pablo Lopez – Secondo quanto riferito, attirerà l’attenzione dei Dodgers – e il picchiatore degli Yankees Joey Gallo, il cui disastroso mandato nel Bronx probabilmente giungerà al termine.

Astros ottiene una maschera su Christian Vazquez

Si dice che gli Houston Astros abbiano colmato una lacuna nel ricevitore affrontando Christian Vazquez, che lavora per i Boston Red Sox. Un forte difensore, Vazquez è anche nel mezzo di un’altra forte stagione offensiva. Colpisce .282 con otto proprietari di cingolati e l’OPS aggiustato del parco è migliore della media per la terza volta in quattro anni.

Sebbene non sia la stessa forza offensiva di Willson Contreras dei Cubs, uno dei nomi di spicco nel mercato commerciale, è un difensore più riconoscibile che dovrebbe assumersi le responsabilità di gestire i playoff associati ai playoff. Ha molta esperienza ad ottobre, avendo guidato i Red Sox 2018 a vincere il campionato del mondo.

I cacciatori di Astros stanno raggiungendo il livello peggiore della lega .159/.228/.297, quindi questo è un importante aggiornamento. Secondo quanto riferito, erano riluttanti a scuotere troppo il Corpo di arresto a causa della difesa e della leadership stellari di Martin Maldonado.

Aggiungere stranezze a questo affare? Il fatto che i Red Sox siano a Houston, quindi il viaggio di Vazquez dopo lo scambio consisterebbe nel camminare verso l’altro club.

Il 31enne ha giocato per i Red Sox per tutta la sua carriera, essendo stato reclutato dal club nel 2008. A fine anno raggiungerà il free agency.

Trattare con Vasquez non è stata l’unica mossa di Boston lunedì. Hanno anche trasferito il lealista Jake Diekman ai White Sox per il ricevitore Reese McGuire, un giocatore da nominare e monete in seguito. Nel frattempo, secondo quanto riferito, hanno raggiunto un accordo per il giocatore dei Reds Tommy Pham per rafforzare il club della major league. Questo sembra un ovvio caso di compravendita per una squadra che è caduta nel seminterrato dell’AL East ma ha ancora alcune possibilità nei playoff.

Gli Astros acquisiscono Trey Mancini dagli Orioles con un contratto a 3 squadre

Si dice che Trey Mancini, il primo giocatore di Orioles e DH, si dirigerà a Houston con un contratto a tre squadre che manderà difensivo Jose Seri ai Tampa Bay Rays. Lo swinger destro di Mancini si adatta alle preferenze degli Astros per i battitori che colpiscono al di sotto della media e continuano a fare colpo.

Catturato dagli Orioles nell’ottavo round del Draft MLB 2013, Mancini ha segnato .268/.347/.404 con 10 guardie, 16 doppi e 35 walk. Semmai, potrebbe colpire meglio di quanto sembri; I suoi numeri di forza hanno subito un duro colpo a causa della nuova formazione del muro a Camden Yards. Questo probabilmente porterà Houston fuori dal mercato per Josh Bell, il primo uomo chiave della squadra nazionale di battuta che dovrebbe presto unirsi alla formazione del contendente.

Gli Astros sono sempre alla ricerca di giocatori forti come Mancini, ma con gli Orioles che guardano in anticipo sui tempi nella loro ricostruzione (sono solo tre partite dall’ultima wild card con un record di 51-51), alcuni credono che gli Orioles potrebbero resisti fino a quando non possono fare una spinta.Virgola seria quest’anno.

Invece, sembra che gli Orioles almeno passeranno da un giocatore che è destinato a entrare in una free agency e ottenere delle armi leggere, forse Rays Seth Johnson e Astros Chayce McDermott. Gli Astros riceveranno anche Rays Ping Jayden Murray, secondo Jeff Passan di ESPN.

Gli Yankees scambiano per Frankie Montas di Oakland, aiuti umanitari

I New York Yankees affrontano il primo lanciatore di Oakland Frankie Montas e il lealista Lou Trevino, In Jack Carrey di SI. Il 29enne Montas è orgoglioso di aver corso una 3.18 ERA in questa stagione ed è stato Probabilmente il miglior scrittore rimasto sulla lavagna dopo, dopo I Seattle Mariners hanno arrestato Luis Castillo.

Dall’inizio del 2021, Montas ha un’eccellente ERA di 3,30 nel corso di 291 2/3 inning. Il continuo successo è andato di pari passo con una maggiore attenzione al fantastico splitter, che esegue un calore di 96 mph che può lanciare come quattro o due ricamatrici. A loro volta, secondo quanto riferito, gli Yankees riporteranno la loro migliore prospettiva di offerta, il mancino Ken Waldichuk, insieme a JB Sears potenzialmente impressionanti, Louis Medina e il potenziale secondo scelta Cooper Bowman. È un grande ritorno che si confronta chiaramente con lo scambio di Luis Castillo. Gli Yankees erano irremovibili nel non scambiare prospettive a breve termine Anthony Volpe e Oswald Perazza, e la mossa sarebbe stata compiuta senza questi ragazzi.

Montas è stato uno dei pochi pezzi di spicco che A ha resistito dopo una svendita invernale. Rimarrà sotto il controllo della squadra fino al 2023, Dare agli Yankees un inizio di secondo calibro per promuovere uno spin già forte.

Con la sua squadra su una serie di 108 vittorie consecutive, il GM Yankees Brian Cashman si sta comportando in modo aggressivo. Lunedì ha già aggiunto l’attaccante esordiente Scott Evros dei Cubs.

Padres acquisisce Josh Hader da Brewers in uno scambio più vicino a sorpresa

Jeff Bassan di ESPN aggiunge che i San Diego Padres stanno aggiungendo uno dei migliori ingranaggi di chiusura del gioco. Padres manda più vicino, Taylor Rogers, ai Milwaukee Brewers insieme a un gruppo di giovani giocatori per Josh Hader, il mancino dominante.

produttori di birra, Chi può avvicinare Rogers o sollevare Devin Williams l’uomo di configurazione dominanteSi dice che abbiano ascoltato a intermittenza gli accordi di Hader da quando Williams è entrato in scena.

Nell’accordo, secondo il rapporto di Bassan, hanno aggiunto molti altri giocatori di talento, tra cui Esteury Ruiz, un giovane difensore che potrebbe entrare immediatamente in rosa. I Brewers attualmente guidano l’NL Central con tre partite sui St. Louis Cardinals.

Juan Soto Rumors: Il talento di generazioni potrebbe essere in movimento?

Sei pronto per il movimento sismico che sarebbe il mestiere di Juan Soto? L’ultimo sussurro dice che i cittadini hanno tre corteggiatori per Soto e probabilmente sono più degli altriSan Diego Padres, St. Louis Cardinals e Los Angeles Dodgers. I Padres e i Dodgers, nemici di NL West, sono stati coinvolti in una guerra di offerte un anno fa per un’altra star dei Nationals: Max Scherzer. Infine, The Dodgers ha realizzato un film a sorpresa che ha assicurato sia Scherzer che lo shortstop Trea Turner.

Siate consapevoli della possibilità che un Soto si occupi di tutta la nostra copertura finora.

La superstar di Washington Juan Soto è al centro dell’attenzione sulle scadenze commerciali. (Foto AP/Patrick Simansky)

Shohei Ohtani probabilmente rimarrà al suo posto

La situazione di Shohei Ohtani non è mai stata così urgente come Soto parla, ma almeno i Los Angeles Angels hanno rafforzato il mercato dirigendosi verso un’altra stagione perdente nonostante l’assunzione di Mike Trout e Otani. Jon Hyman del New York Post ha riferito lunedì pomeriggio che Ohtani rimarrà per tutta la stagione.

Il sensazionale bidirezionale, in lizza per il suo primo Cy Young e il secondo cenno consecutivo di AL MVP, potrebbe diventare un free agent dopo il 2023 e ha espresso il desiderio di giocare per una squadra vincente. Mentre gli angeli lo inseguono con pezzi contrastanti, potrebbe essere necessario che considerino la possibilità di sostituirlo quest’inverno.

