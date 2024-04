I Timberwolves e i Suns hanno lottato su ogni centimetro nel primo tempo

Unisciti a noi oggi in diretta dal Target Center per gli aggiornamenti su Gara 1 dei quarti di finale della Western Conference tra Timberwolves e Suns.

15:20: I Suns sono in vantaggio di un gol dopo un quarto.

Phoenix era avanti 28-27 nel primo quarto grazie agli 11 punti di Kevin Durant, che ha segnato i suoi primi nove punti nei primi due minuti.

Anthony Edwards ha segnato sette gol per i Wolves, ma ha commesso due errori.

Il deficit di un punto è Una piccola vittoria per i Wolves, nel senso che Phoenix li ha schiacciati nei primi quarti di tutta la stagione.

L'obiettivo di tutta la settimana per i Wolves è stato quello di ridurre il numero di palle perse contro Phoenix nelle ultime partite della stagione regolare. Detto questo, è stato un inizio difficile per Edwards, che ha avuto quattro palle perse nel primo quarto. Ma è qui che i guai per il turnover dei Wolves si sono conclusi in un primo quarto serrato e fisico.

Il vantaggio più grande di Phoenix è stato di cinque punti poiché Durant ha effettuato una serie di saltatori dalla media distanza per 11 punti. I Wolves hanno risposto con alcune triple dalla panchina di Nickeil Alexander-Walker e Naz Reid.

14:40: L'arena si riempie di uno sguardo luminoso

I fan indossano magliette bianche ai loro posti per “White Out” mentre il Target Center si riempie.

La formazione titolare dei Wolves includerà Jaden McDaniels (10,5 punti, 3,1 rimbalzi a partita), Karl-Anthony Towns (21,8, 8,3), Rudy Gobert (13,0, 12,9), Anthony Edwards (25,9, 5,4, 5,1 assist) e Mike Conley . (11,4 punti, 5,9 assist).

I Suns affrontano Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Jusuf Nurkic e Grayson Allen.

Il proprietario dei Timberwolves Glen Taylor e sua moglie Becky hanno ricevuto abbracci dalla maggior parte dei giocatori dei Timberwolves mentre si sedevano accanto alla panchina della squadra dopo le presentazioni. Dall'altra parte del campo era presente anche il socio accomandante Alex Rodriguez.

13:00: Aggiornamenti da Chris Finch

L'allenatore dei Wolves Chris Finch ha annunciato la sua disponibilità ai media prima della partita, ecco alcuni estratti.

Per quanto riguarda Jaden McDaniels e Naz Reid, entrambi saltati la serie della scorsa stagione contro Denver a causa di un infortunio: “Abbiamo sicuramente bisogno di loro. Sono stati giocatori chiave per tutta la stagione. Ci sono mancati molto l'anno scorso. Determiniamo come reagiscono. Penso che il più grande svantaggio per loro non essere ai playoff l'anno scorso sia come li aiuterà questo anno.” Basta sperimentare come superarlo. Hanno suonato un po' nella serie Memphis un paio di anni fa, e so che sono entusiasti, quindi portateli lì.”

Sul limitare Grayson Allen, che ha disputato buone partite contro i Wolves in questa stagione e sta colpendo il 46% da tre punti: “È un grande giocatore, più che un semplice tiratore. Arriva ai difensori centrali. È un buon giocatore. Gioca con intensità. Gioca molto bene rispetto a tutti gli altri. Devi davvero rallentare la palla. È questione di devi cercare di contenerlo e raggiungere i tuoi difensori centrali. “Ti spezzano un sacco di triple e il miglior tiratore del campionato prospererà con quel tipo di ritmo offensivo.”

Mezzogiorno: come siamo arrivati ​​qui?

Sulla carta, la costruzione del roster di Suns e Timberwolves non è simile.

I Wolves sono andati alla grande nella loro formazione con Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert mentre i Suns sono diventati un po' più piccoli con Bradley Beal che si è unito a Devin Booker e Kevin Durant prima della stagione.

Ma per l'allenatore dei Wolves Chris Finch, aggiungere Beal e integrarlo nella formazione dei Suns è simile a quello che i Wolves hanno dovuto affrontare quando Gobert si è unito alla squadra: a volte ci vuole tempo prima che queste grandi acquisizioni funzionino.

“Questi ruoli devono essere adattati e le persone devono capire come giocare insieme, giocare tra loro e accettare il proprio ruolo, ci vuole molto tempo”, ha detto Finch dopo l'allenamento di venerdì. “Ad esempio, Bill è passato dal conoscere solo l'ambiente di Washington, e Rudy è passato dal conoscere solo l'ambiente dello Utah, e ora ti viene chiesto di fare cose diverse.”

I Wolves hanno iniziato a giocare il loro miglior basket la scorsa stagione nelle ultime 20 partite, soprattutto dopo che Towns è tornato da un infortunio al polpaccio destro. Per i Suns, Bell ha giocato 53 delle 82 partite possibili. La loro percentuale di vittorie era quasi identica prima e dopo la pausa All-Star, attestandosi intorno a .600, ma ad aprile sono andati 6-2 mentre cercavano di assicurarsi la testa di serie numero 6.

Questo è ciò che i fan potrebbero temere entrando in questo franchise, che Phoenix sia più del semplice seme numero 6 e stia giocando a una qualità superiore rispetto a dove si erano interrotti, dato il tempo impiegato dalla squadra per riunirsi.

“Ci vuole molto tempo”, ha detto Finch. “E so che nessuno vuole più sentirlo dire negli sport professionistici, vogliono che tutto venga fatto rapidamente. Ma è così. E ne abbiamo beneficiato, e anche loro stanno iniziando a trovare il loro ritmo ora.”

11:00: Trame e letture pre-partita

Il nostro enorme vantaggio ha segnato Nas Reid, il popolare sesto uomo dei Wolves.

Patrick Ross crede che Nickeil Alexander-Walker sia un fattore chiave per i Wolves… e Jim Sohan dice che è ora che Karl-Anthony Towns si faccia avanti.

Jerry Z analizza gli incontri sito per sito, con le previsioni delle serie qui.