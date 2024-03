Pro Swim Series 2024 – Westmont: riepilogo in diretta delle finali del Day 4

Serie di nuoto professionistico 2024 – Westmont

La Pro Swim Series si concluderà sabato sera a Westmont con solo tre eventi individuali in programma per la sessione finale: 1.500 stile libero femminili, 200 individuali femminili, 200 dorso e 100 stile libero.

Leah Hayes Questa mattina è stata la migliore nelle qualificazioni dei 200 metri femminili di oltre due secondi con un 2:13.15 nelle manche, mentre Casa Grant Ha guidato le qualificazioni per i 200 metri marini maschili (2:01.70). Hugo Gonzalez (2:02.58) e Kieran Smith (2:02.70).

I 200 dorso dovrebbero vedere alcune battaglie interessanti tra loro Leah Shackley (2:12.91) e Regana Smith (2:13.24) Per quanto riguarda le donne, entrambe le compagne di allenamento Destin Lasko (2:02.60) e Ryan Murphy (2:03.72) Dalla parte maschile.

L'incontro si concluderà con una gara di 100 metri stile libero Simone Manuele (54.01) e Jack Alexie (48,38) sono stati i migliori qualificati rispettivamente per le donne e gli uomini. Caleb Dressel (49.11) punta al suo terzo titolo questa settimana dopo aver già vinto i 100 mosca e i 50 stile libero a Westmont.

1500 Stile Libero Femminili – Finali cronometrate

Grande Pazzo (New York) – 16:09.93 Beatrice Dezoti (Brasile) – 16:30.86 Letizia Fassina Romao (MTC) – 16:39.03 Clark Ness (MAC-NC) – 17:07.76 Maya White (UN-CO) – 17:30.20 Lucy Gutierrez (WESTMR) – 17:24.44 Kylie Nye (CSUB) – 17:28.78 Claire Parsons (UN-IN) – 18:02.16

Grande Pazzo Ha rotto il suo record di tutti i tempi di oltre un secondo nel tentativo di vincere i 1.500 stile libero femminili. Toccato circa 11 secondi di vantaggio sul Brasile Beatrice Dezzotti (16:30.86) con il tempo vincente di 16:09.93.

Prima di oggi, il miglior tempo di Madden era stato 16:11.26 dagli US Open di dicembre, dove era arrivata seconda con quasi 25 secondi. Katie Ledecky. Dizotti ha segnato 16:01.95 ai Campionati del Mondo 2023 a Fukuoka, in Giappone, dove alla fine è arrivata settima in finale (16:03.70).

Collega brasiliano Letizia Fassina Romao Era l'unica altra nuotatrice sotto i 17 minuti in 16:39.03 in rotta verso il terzo posto davanti a Clark Ness (17:07.76) e Maya Bianca (17:30.20).

1500 Stile Libero Maschili – Finali cronometrate

Michele Brinegar (TST-CA) – 15:09.72 Luke Whitlock (Fastin) – 15:12.46 David Johnston (TST-CA) – 15:20.59 Isaac Fleig (Fastin) – 15:24.87 Dylan Burgess Avila (TST-CA) – 15:33.89 Diego Dolio (AZFL) – 15:45.60 Timothy Barbeau (TQ) – 16:01.28 Sati Alzate (MAC-NC) – 16:02.49

Il TST della California e il Fishers Area Swim Team (FAST) dell'Indiana hanno conquistato i primi cinque posti nei 1.500 stile libero maschili confermando che sono due dei migliori programmi di lunga distanza del paese.

Olimpica di Tokio Michele Brinegar24 anni, è stato rinviato Luca Whitlock (15:12.46) di due secondi vincendo i 1500 stile libero con il tempo di 15:09.72. Brinegar è uno dei 16 americani a correre l'evento in meno di 15 minuti, con un record personale di 14:59.54 della scorsa estate.

Impegno del fluoro Luca WhitlockIl 17enne si è avvicinato a Brinegar al secondo posto con il tempo di 15:12.46. Era a soli quattro secondi dalla sua migliore prestazione di sempre da dicembre (15:08.09) e a più di otto secondi dal terzo classificato. David Johnston.

Isaac Fleig, che attualmente si sta prendendo un anno sabbatico prima di pianificare di frequentare l'Arizona State in autunno, si è classificato quinto con un tempo di 15:24.87. Era a cinque secondi dal suo record personale di 15:19.90 ottenuto dalla vittoria dei Junior Nationals la scorsa estate.

Messicano di 23 anni Dylan Burgess Avila Ha completato i primi cinque con un tempo di 15:33.89, non lontano dal suo miglior tempo (15:28.53) della Pan Ams dello scorso ottobre.

Gara individuale dei 200 metri femminili – finale

Tori Hosk (AAC) – 2:08.83 Leah Hayes (Tadil) – 2:10.62 Beata Nelson (WISC) – 2:12.49 Billy Andison (Taq) – 2:15.55 Isabelle Odgers (TROJ) – 2:15.94 Makenna DeBever (TNAC) – 2:15.99 Kelsey Zhang (ONU-PC) – 2:17.99 Natalia Siqueira Almeida (Brasile) – 2:18.42

Tori Hosk Prendendo la qualifica più alta Leah Hayes (2:10.62) con un miglior tempo personale nei 200 misti di 2:08.83 – il suo terzo miglior incontro di sempre dopo aver abbassato i suoi punteggi in carriera nei 50 stile libero (24.31) e nei 100 dorso (1:00.19).

Il miglior tempo di Hosek prima di oggi è stato 2:09.10 agli US Open, dove si è piazzata terza dietro Alex Walsh (2:08.96) e Kate Douglas (2:08.46).

Hayes, originaria della Virginia, ha raggiunto il muro entro due secondi dal suo miglior tempo (2:08.91) dal suo terzo posto ai Campionati del mondo 2022.

Beata Nelson È arrivata terza con un tempo di 2:12.49, a un secondo dal miglior tempo della sua vita dal 2021 (2:11.55).

Billy Andison (2:15.55), Isabelle Odgers (2:15.94), e McKenna DeBever (2:15.99) è a meno di mezzo secondo dalla lotta per il quarto posto.

200 metri maschili – finale

Associazione: Hugo Gonzalez (cal) / Insegui Kalish (Domenica) – 1:57.76 – Kieran Smith (RAK) – 1:59.52 Casa Grant (Domenica) – 2:00.13 Gabrielle Jett (ONU-PC) – 2:01.32 Mark Zaranek (GSC-FL) – 2:03.28 Vinny Lanza (MTC) – 2:03.47 Noah Shaker (TS) – 2:07.72

Hugo Gonzalez E Insegui Kalish Ha pareggiato per la corona marina dei 200 metri con tempi identici di 1:57.76 in finale. Gonzalez era sotto di oltre mezzo secondo prima del tiro finale, ma alla fine ha segnato 28,05 punti liberi per catturare Kalish (28,69 punti liberi).

Gonzalez ha toccato il suo secondo miglior tempo dal 2021 (1:56.31) mentre Kalish ha segnato un 1:55.40 ai Campionati Pan Pacific 2018.

Kieran Smith È stato l’unico altro nuotatore sotto i due minuti nella finale, arrivando terzo con il tempo di 1:59.52, due secondi dal suo record personale di 1:57.23 delle Prove Olimpiche statunitensi del 2021.

Laureato allo stato dell'Arizona Casa Grant Era dietro con un tempo di 2:00.13, a due secondi dal suo miglior tempo (1:58.21) della scorsa estate.

200 dorso femminili – finale

Regana Smith (Domenica) – 2:03.99 Ryan Bianco (Lupo) – 2:07.38 Leah Shackley (Bre) – 2:08.87 Justin Murdock (UNH-Illinois) – 2:12.96 Vera Konnick (PPD) – 2:14.89 Lauren Bernardo (MAC-NC) – 2:18.04 Leah Nugent (TQ) – 2:18.84 Callie Dickinson (ABSC) – 2:23.12

Regana Smith Ha continuato la sua settimana ricca di azione con il suo terzo 2:04 200 della sua carriera portando a casa la vittoria in 2:03.99. Era a circa mezzo secondo dal suo record personale di 2:03.35 del 2019 e più di tre secondi davanti al secondo classificato. Ryan Bianco (2:07.38).

White ha corso un tempo di 2:05.13 nel 2022. Leah Shackley Era l'unica altra nuotatrice in 2:10 ed è arrivata terza in 2:08.87. La diciassettenne della NC State era a mezzo secondo dal suo record personale di 2:08.42 dello scorso maggio.

Junior nordoccidentale Justin Murdock È arrivata quarta con il tempo di 2:12.96, a solo un secondo dal suo miglior tempo di tutti i tempi del 2022 (2:11.73).

Vera Connick Ha registrato un nuovo miglior tempo sulla strada verso il quinto posto con un tempo di 2:14.89, infrangendo circa un decimo del suo precedente miglior tempo di 2:15.03 dello scorso agosto.

200 dorso maschili – finale

Ryan Murphy (Cal) – 1:58.34 Eliza Morales (MVN) – 1:58.93 Jay Litherland (domenica) – 1:59.64 Joe Highburn (Loyo) – 2:00.94 Destin Lasko (ONU-PC) – 2:01.81 Sam Wesley (Esercito) – 2:02.07 Chris Timms (MAAC) – 2:02.75 Jack Dahlgren (TRI) – 2:06.24

100 stile libero femminili – finale

Simone Manuele (domenica) – 53.35 Tori Hosk (CA) – 53.39 Abby Wetzel (Cal) – 53,95 Katie DeLove (New York) – 54.29 Taylor Rock (DOM) – 53.94 Olivia Smoliga (domenica) – 54.99 Andy Morris (Cal) – 55.34 Erica Connolly (TNAQ) – 55.78

100 stile libero maschili – finale

