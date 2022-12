Grant Wahl: il giornalista americano muore dopo essere caduto ai Mondiali del Qatar

Cnn

Il famoso giornalista americano Grant Wahl è morto in Qatar dopo un collasso Durante la copertura della Coppa del Mondo, ha suscitato un’ondata di shock e dolore in tutto il mondo dello sport.

Un testimone ha detto alla CNN che è “collassato” mentre copriva la partita Argentina-Olanda venerdì.

Sabato gli organizzatori della Coppa del Mondo in Qatar hanno dichiarato che Wahl “si è ammalato” nell’area stampa, dove ha ricevuto “immediate cure mediche in loco”. È stato poi trasferito all’Hamad General Hospital, ha detto un portavoce del Comitato della Corte Suprema per la consegna e l’eredità, l’organismo responsabile della pianificazione del torneo.

L’editorialista di World Soccer Keir Radnedge ha detto sabato alla CNN di essere stato medicato sul campo per “20-25 minuti” prima di essere portato in ospedale.

“Era quasi la fine dei tempi supplementari della partita. Improvvisamente, i colleghi alla mia sinistra hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto medico. Qualcuno era evidentemente svenuto. Poiché le sedie sono autonome, le persone sono state in grado di spostarle, quindi è possibile creare un piccolo spazio attorno ad esso.”

Ha aggiunto che il team medico è arrivato “molto rapidamente ed è stato in grado di fornire le cure nel miglior modo possibile”.

Le circostanze della sua morte non sono chiare.

“L’intera famiglia del football americano è rattristata nell’apprendere che abbiamo perso Grant Wahl”, ha dichiarato US Soccer in una dichiarazione sul suo account Twitter ufficiale.

“Grant ha fatto del calcio il lavoro della sua vita e siamo devastati dal fatto che lui e la sua meravigliosa scrittura non saranno più con noi”.

Soccer USA ha reso omaggio alla passione di Wahl e “alla sua fede nel potere del gioco per promuovere i diritti umani” e ha condiviso le condoglianze con la moglie di Wahl, Celine Gunder, e i suoi cari.

Gunder ha anche pubblicato la dichiarazione della NFL su Twitter.

“Sono così grato per il sostegno della famiglia calcistica di mio marito Grant Wahl e dei tanti amici che mi hanno contattato stasera. Sono completamente scioccato “, ha scritto Gunder, un ex collaboratore della CNN che ha prestato servizio nel Biden-Harris Covid-19 Transition Advisory Asse.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto che il dipartimento è in “stretto contatto” con la famiglia di Wahl. Gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno anche affermato di essere in contatto con l’ambasciata Usa “per garantire che il rimpatrio della salma sia in linea con i desideri della famiglia”.

Wahl ha coperto il calcio per più di due decenni, tra cui 11 Mondiali – sei maschili e cinque femminili – e ha scritto diversi libri su questo sport, secondo il suo sito web.

Aveva appena festeggiato il suo compleanno all’inizio di questa settimana con “un fantastico gruppo di amici dei media della Coppa del Mondo”, secondo un post sul suo account Twitter ufficiale, che aggiungeva: “Così grato a tutti”.

In un episodio del podcast Futbol con Grant Wahl, pubblicato pochi giorni prima della sua morte, il 6 dicembre, si lamentava di non sentirsi bene.

“È andata davvero male in termini di costrizione toracica, oppressione e pressione. È bello, brutto “, ha detto Wahl al presentatore Chris Whittingham durante l’episodio. Ha aggiunto di aver cercato aiuto dalla clinica medica presso il media center della Coppa del Mondo, pensando di avere la bronchite.

Ha detto che gli hanno dato medicine per la tosse e ibuprofene, e subito dopo si è sentito meglio.

Wahl ha anche affermato di aver sperimentato una “resa involontaria del mio corpo e della mia mente” dopo la partita Stati Uniti-Olanda del 3 dicembre.

“Questo non è il mio primo rodeo. Ne ho fatti otto da parte degli uomini”, ha detto all’epoca. “E così, mi sento male ad ogni torneo, e si tratta solo di cercare di trovare un modo per portare a termine il tuo lavoro.”

Ha ulteriormente descritto l’incidente in una newsletter recentemente pubblicata il 5 dicembre, scrivendo che il suo corpo si era “sgretolato” dopo la mancanza di sonno, lo stress estremo e il pesante carico di lavoro. Ha avuto il raffreddore per 10 giorni, che “si è trasformato in qualcosa di più serio”, ha scritto, aggiungendo che si sentiva meglio dopo aver ricevuto antibiotici e aver recuperato il sonno.

Wahl ha fatto notizia a novembre riferendo di essere stato arrestato e di essersi brevemente rifiutato di partecipare a una partita della Coppa del Mondo perché indossava una maglietta arcobaleno a sostegno dei diritti LGBTQ.

Ha detto che gli agenti di sicurezza gli hanno chiesto di cambiarsi la maglietta perché “non era permesso” e che gli hanno confiscato il telefono. Wahl ha dichiarato di essere stato rilasciato 25 minuti dopo il suo arresto e di aver ricevuto le scuse di un rappresentante della FIFA e di un membro anziano della squadra di sicurezza dello stadio.

Successivamente, Wahl ha detto alla CNN che era “probabile” che avrebbe indossato di nuovo la maglia.

La morte di Wahl ha sconvolto la comunità del giornalismo sportivo e calcistico, con molti che hanno condiviso i loro tributi sui social media.

“Solo pochi giorni fa, Grant è stato riconosciuto dalla FIFA e dall’AIPS (International Federation of Sports Press) per il suo contributo alla copertura di otto Mondiali FIFA consecutivi”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino in una nota.

I redattori associati di Sports Illustrated, la pubblicazione in cui Wall ha trascorso la maggior parte della sua carriera, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta di essere “scioccati e sconvolti dalla notizia della morte di Grant”.

“Siamo stati orgogliosi di definirlo collega e amico per due decenni: nessuno scrittore nella storia di Sports Illustrated è stato più appassionato degli sport che amava e delle storie che voleva raccontare”, si legge nella dichiarazione.

Ha aggiunto che Wall si era unito per la prima volta alla pubblicazione nel novembre 1996. Si era offerto volontario per coprire lo sport come giornalista junior – prima che raggiungesse l’apice della popolarità globale di cui gode ora – diventando infine “una delle autorità calcistiche più rispettate al mondo “.

La dichiarazione afferma che Wahl ha anche lavorato con altri media, tra cui Fox Sports. Dopo aver lasciato Sports Illustrated nel 2020, ha iniziato a pubblicare un podcast e una newsletter.

Venerdì a Filadelfia, la star del basket LeBron James ha dichiarato di essere “molto affezionato a Grant”. Mentre Wahl era a Sports Illustrated, ha realizzato una storia di copertina su James quando James era al liceo.

“Ho sempre guardato da lontano anche quando sono salito di livello e sono diventato professionista, e lui è entrato in uno sport diverso”, ha detto James, parlando in una conferenza stampa post-partita. “Ogni volta che viene fuori il suo nome, penserò sempre alla mia mente da adolescente e alla presenza di Grant nel nostro edificio… È una perdita così tragica.”

La tennista Billie Jean King ha detto che la morte dell’americano è stata “straziante”.

“In qualità di giornalista di talento, Grant è stata una sostenitrice della comunità LGBTQ e una voce di spicco per il calcio femminile”, King cinguettio Sabato. “Ha usato la sua piattaforma per elevare coloro le cui storie dovevano essere raccontate. Preghiere per la sua famiglia”.

Altri giocatori attuali ed ex della NFL, tra cui Ali Krieger e Tony Meola, hanno offerto le loro condoglianze, così come organismi sportivi come la Major League Soccer e la National Women’s Soccer League.

Whittingham, co-conduttore del podcast di Wahl, sabato ha detto alla CNN che la notizia della sua morte era difficile da comprendere.

“Per gli americani, Grant Wahl è la prima persona che leggerai che si occupa di calcio. È stato l’unica persona per un po’… Grant è stata la prima persona a prestare davvero attenzione allo sport in modo significativo”, ha detto Whittingham .

Molti giornalisti hanno condiviso storie di reportage insieme a Wahl e lo hanno intervistato in diversi tornei di Coppa del Mondo nel corso degli anni.

“Prima di diventare la migliore copertura calcistica, faceva gli episodi ed era gentile con me”, ha scritto il famoso giornalista televisivo Dick Vitale.

Timmy T. Davis, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Qatar, ha scritto su Twitter che Wahl “era un reporter ben noto e molto rispettato che si è concentrato sul bellissimo gioco”.