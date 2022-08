Symphony Of War è un gioco Steam perfetto per i fan di Fire Emblem

immagine dello schermo : giochi di draghi danzanti

C’era un grande gruppo di Interessanti giochi di ruolo strategici quest’annoma finora è uno dei miei preferiti sinfonia di guerra. Ha scalato le classifiche su Steam negli ultimi mesi e per una buona ragione. Da lontano sembra un altro emblema del fuoco Smette di funzionare o viene ucciso. Da vicino, fa abbastanza cose interessanti da stare in piedi da solo e consiglio vivamente di provarlo.

Symphony of War: L’epopea dei Nephilim È uscito tranquillamente su Steam a giugno e lo è stato arrestato Recensioni positive da allora. Sviluppato da un team indipendente chiamato Dancing Dragon Games con una storia di progetti RPG Maker, questo è un dramma militare pieno di guerra civile e minacce demoniache. Ma puoi praticamente ignorare tutto questo. Di seguito è riportata la trama prevedibile e le immagini ariose dei personaggi che sono difficili da mettere da parte. Personalmente, penso che sia meglio nel dipartimento di strategia Da strategia del triangolo.

Non fare errori: sinfonia di guerra È vecchia scuola. Mentre le ultime voci in emblema del fuoco La serie è più approfondita Elementi del romanzo visivo e la meccanica della relazioneSi concentra quasi esclusivamente sulla rigenerazione dei dadi e dei bulloni delle tradizionali battaglie a griglia. Ciò che funziona bene è quello sinfonia di guerra Accentua le basi e aggiunge anche molte nuove rughe in cui i fan possono scavare (soprattutto quelli che hanno anche scavato). Negli ultimi anni dio delle tenebre).

GIF : Giochi del drago danzante / Kotaku

Il più grande è che ogni singola unità rappresenta un’intera squadra composta da più tipi di combattenti. Forse c’erano dei cavalieri davanti affiancati da uomini Pokemon mentre maghi e arcieri facevano piovere morte da dietro. Quando due unità si avvicinano e si lanciano l’una contro l’altra, inizia una piccola scaramuccia dipendente dal turno. I maghi nella parte posteriore lanciano palle di fuoco e incantesimi curativi mentre i cavalieri nella piastra frontale infliggono danni in mischia. La lotta inizia in due round, dove gli attaccanti ottengono il primo turno e la squadra in difesa passa al secondo. Alcuni combattenti possono attaccare solo nel primo o nel secondo turno, mentre altri a volte sono fortunati in un turno extra. La procedura è facile da seguire ma apre anche molto spazio alla personalizzazione.

Adding more subtle layers of complexity are unique fighter bonuses and an extensive research tree. Horseback fighters get to attack first without retribution. Infantry provide defensive bonuses to nearby units. And archers can naturally attack from a distance without facing counter-attacks. These and other stats can then be augmented and magnified by researching new tech. Rather than leveling up specific units, you’re growing the overall capabilities of your army.

Screenshot : Dancing Dragon Games

In this way Symphony of War forces you to sometimes think like a Stratega 4X Mentre giochi come un tradizionale fan dei JRPG. Invece di assegnare un gruppo e combattere in un dungeon, costruisci un piccolo esercito da loro e prendi parte a un intero campo di battaglia. Completare le missioni più velocemente e catturare unità ed edifici nemici lungo il percorso ti dà denaro e punti aggiuntivi che possono quindi essere reinvestiti per equipaggiare i tuoi vari equipaggi. Solo alcune nuove mod e la formula tattica JRPG vecchia di decenni sembra fresca e moderna nel 2022.

Anche altri giochi hanno recentemente adottato approcci ibridi ai giochi di ruolo tattici. giuramento di ferro E il Canzoni di Al-Fath Mi vengono in mente entrambi. Il primo è un gioco roguelike con battaglie che si svolgono su una griglia esagonale. Quest’ultimo presenta anche un campo di battaglia esagonale al servizio dell’esplorazione della mappa e della costruzione di città vicino al gameplay 4X. Sono giochi davvero promettenti a pieno titolo (ancora in accesso anticipato), ma nessuno dei due si concentra sull’impianto idraulico profondo per sfruttare piccoli vantaggi in modo che un gruppo di sprite possa liberare il campo con un altro.

sinfonia di guerra Non è un pacchetto perfetto, ma offre una delle formule tattiche di gioco di ruolo più innovative e carnose che abbia mai incontrato in anni.