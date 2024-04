Giuramento del poeta torturato: perché nessuno può essere normale riguardo a Taylor Swift

Taylor Swift è sempre stata una cartina di tornasole della cultura pop. Ogni canzone che Swift pubblica, ogni canzone che esegue o lo spettacolo di premiazione a cui partecipa, e ogni sua foto sincera dipende dall'interpretazione di tutti. Ciò che le persone vedono dipende da come si sentono al riguardo.

Per alcuni lo è Un capitalista spietato Che si interseca con il terreno Il suo aereo privato, Grida Il suo ragazzo carino è un giocatore di football professionista e lei non ha integrità Scostare Alle prossime elezioni. Inoltre, forse lo ha fatto Celine Dion alzò le spalle Ai Grammy.

Per altri è la più grande cantautrice della sua generazione, ma non lo è Paura di avere successo O addirittura fraintesa, perché tutto ciò che fa è per i suoi fan.

Le interpretazioni estreme non potranno mai catturare completamente la totalità di Taylor Swift, ma forniscono un'immagine del suo fascino nella cultura popolare. La cosa più ovvia di Taylor Swift è che nessuno può smettere di parlare di lei, e che quando si tratta della pop star è impossibile rimanere neutrali.

Prima di pubblicare il suo album… Sezione dei poeti torturati 19 aprile – Swift è diventata straordinariamente famosa e, così facendo, potrebbe averci distrutto tutti. Ha sempre avuto successo e prospera sotto i riflettori, ma negli ultimi anni sembra aver raggiunto un raro livello di celebrità che fa sì che lei e l'attenzione che le vortica intorno sembrino inevitabili, anche per Swift.



“Qualunque cosa stia succedendo e qualunque cosa stia facendo, sta funzionando. La sua personalità e il suo dominio culturale sono più saturi che mai”, ha detto DJ Louie XIV, fan di Swift e conduttore di podcast. pantheon pop, Dimmi. Lowe è innamorato della star dal 2008 impavido Ma dice che può fare a meno del costante dibattito che la circonda.

“Essendo la più grande star in questo momento, può sembrare che Taylor Swift stia divorando l'80% del nostro intero discorso culturale pop. Ma c'è anche un elemento di quel dominio che non è necessariamente colpa sua”, ha aggiunto.

È impossibile evitare i sentimenti, i pensieri, le critiche e l'ammirazione di tutti, ed è ancora più difficile rimanere neutrali nei confronti di Swift. Come il Rorschach, parte di ciò è dovuto alla progettazione. Ma alcuni di essi danno una sbirciatina a quanto efficientemente i social media possano schiacciare ogni tipo di sfumatura.

Taylor Swift è diventata inevitabile

Ciò che rende così difficile essere svizzero rispetto a Swift è che la retorica che la segue – i suoi fan e detrattori che combattono tra loro – è ovunque. Dopo il rilascio Tre nuovi album in altrettanti anni (Poeti torturati Avrà quattro anni dal 2020) e inizierà a stabilire record Tour mondiale dello stadio ErasHo creato Successo al botteghino Un film sul suddetto tour, e ho trovato il momento giusto per annunciarlo Dirigerà il suo primo lungometraggio. Ha anche iniziato a frequentare il giocatore professionista della NFL Travis Kelce e ha continuato a partecipare non solo ad alcune delle sue partite, ma anche alla sua vittoria al Super Bowl. In mezzo a tutti questi eventi, Lo ha annunciato Gannett Magazine, che pubblica USA Today Che stava assumendo un corrispondente di Taylor Swift per tenere il passo con tutto ciò che riguarda Swift.

Poiché è così famosa, Swift attira l'attenzione. Queste cose che fai stanno diventando meno incentrate sulle cose stesse e più su Swift. Funzionalità varie come Manager su manager Di solito è dentro una partita di baseball da idiota del cinema, ma quando Swift gli parla Inchirin Panchayat Il cortometraggio del regista Martin McDonagh per la sua canzone “All Too Well” è diventato un'altra parte della tradizione di Swiftie. Ora, quando partecipa a una cerimonia di premiazione, non è solo un'ospite ma IL ospite, con la telecamera che la inquadra ripetutamente Sta ballando Il pubblico sussulta. Prima dei Grammy Awards dell'anno scorso, Swift e il suo team Immagine del profilo modificata sul suo account Instagram, cosa che ha scatenato la frenesia del pubblico nel tentativo di decifrarne il significato. Questo significato è stato rivelato durante il suo discorso di accettazione dell'Album dell'anno quando lo ha annunciato Poeti torturati.

Questo fenomeno di concentrazione è diventato dolorosamente evidente quando ho iniziato ad andare alle partite di calcio di Kelsey. La sua presenza settimanale allo sport televisivo più amato d'America è diventata una storia a sé, che si è trasformata in un rimprovero per i fan maschi. Decisioni di rete Dedicare (Anche il minimo) Il suo tempo con la macchina fotografica. Sfortunatamente, alcune critiche si sono attenuate misoginia. Allo stesso tempo, la sua presenza alle partite ha aumentato gli ascolti e ha attirato nuovi fan, Le donne in primisalla NFL.

Swift-Kelce è diventata una grande novità quanto l'ex presidente Peso di Donald Trump Sulla loro relazione. L'impatto di Swift sulla NFL è solo un microcosmo di quello di Taylor Swift.

Anche se non hai un'opinione diretta su Taylor Swift o sulla sua musica, parlare di sport o film alla fine diventa direttamente correlato a loro.

Perché le persone reagiscono a Taylor Swift in quel modo?

La reazione polarizzante che Taylor Swift ha suscitato tra i suoi critici e i suoi fedeli fan non è una coincidenza. Come altre pop star di grande successo – Madonna, Beyoncé, Britney Spears – Swift ha creato un personaggio a cui le persone rispondono con passione.

Il carattere di Swift è sempre stato tutto americano e di notevole accessibilità. Innanzitutto, Taylor Swift si è sempre mostrata in pubblico Come un buon amico. IL 1989 Album e tournéepost su Instagram sulla sua fama Feste del 4 luglio, Scatti dei paparazziI premi contengono citazioni interamente dedicate agli amici di Swift, tra cui Selena Gomez, Gigi Hadid e Blake Lively. È una migliore amica ed è anche la più grande pop star del mondo.

Oltre a queste tradizioni, le canzoni di Swift sono piene di uova di Pasqua, battute e aneddoti che solo i fan che la conoscono davvero, i suoi migliori amici, capiranno. Se conosci davvero la sua musica, allora sai davvero chi è Swift e la sua amicizia sembra tanto ottenibile quanto straordinariamente desiderabile.

Anche Swift si è presentata a lungo come la perdente del settore.

Questa parte del suo personaggio risale agli MTV Video Music Awards del 2009, quando Kanye interruppe il suo discorso per dirle che in realtà non aveva ricevuto il video dell'anno. E continuò con la sua risposta alle battute fatte a sue spese e alle pigre recensioni riduttive della sua musica che riguardavano gli uomini con cui usciva. Ci sono stati anche momenti in cui Swift Parlò Affrontare preoccupazioni come: molestie sessuali, Gli artisti vengono pagati per la loro musicae la misoginia nel mondo della musica in cui gli uomini (Kanye West in particolare e Scooter Braun indirettamente) cercano di minare il successo delle donne. Questo messaggio è arrivato ai suoi fan, che si sono affrettati a sottolinearlo quando hanno sentito che veniva insultata, soprattutto dagli uomini.

Le persone vogliono proteggere i più vulnerabili. Gli amici vogliono difendere i loro amici.

La particolarità di questi personaggi è che per avere successo hanno bisogno di qualcosa contro cui combattere. Non puoi essere amico di tutti. Non puoi essere un perdente se nessuno ti tira giù. I personaggi di Swift hanno bisogno di critiche tanto quanto hanno bisogno di lealtà.

Si può amare la musica di Swift ma non amare l'armamentario delle uova di Pasqua che accompagna ogni album? È possibile amare le cose positive che Swift ispira alle ragazze ma non amare la sua musica? Puoi essere turbato dalla conversazione su Swift ma in realtà la ami come artista? È possibile che non ti piaccia nessuno di loro ma tieni questo fatto per te?

Forse un giorno lo fu. Ma sui social media, dove la cultura stan domina la conversazione, ogni sorta di critiche e complimenti rapidi si trasformano in argomenti molto semplici e aspri a favore e contro.

“Ci sono molte persone che credono nella retorica secondo cui qualsiasi cosa che non sia l'adorazione sia motivo di attacco”, mi ha detto l'esperto di cultura pop DJ Lowe. “Come dovremmo avere un qualche tipo di discorso critico sfumato su tutto questo? Taylor e Beyoncé e tutte le pop star meritano elogi e critiche, e dovremmo volere che esistano nella nostra cultura. Ma sento che abbiamo appena ottenuto a una situazione in cui è quasi impossibile. Non c'è modo di condurre alcun tipo di discussione culturale ricca di sfumature.

A quel punto, ha chiamato un forum Reddit FastNetural Esiste dove fan e critici sono incoraggiati a esprimere le proprie opinioni mantenendo la conversazione civile e rispettosa. Lì la critica non è vista come un attacco e la lode non è l’unica convinzione. Si possono anche trovare discussioni sull'estetica del suo nuovo album e sui cambiamenti nella sua musica.

Forse la cosa più ridicola di tutte queste chiacchiere è che non riguardano la stessa Taylor Swift. Tutte le cose che proviamo per Taylor Swift finiscono per dire di più su di noi – i nostri problemi, i nostri desideri, ciò che ci piace e non ci piace di noi stessi – di qualsiasi altra cosa su di lei.

Questa storia è apparsa originariamente su Oggi, ha spiegatola newsletter quotidiana di punta di Vox. Iscriviti qui per le versioni future.