Florence Pugh salta la premiere di “Don’t Worry Baby” a New York – Rolling Stone

Burbank, ce l’abbiamo problema.

Dopo l’uscita della serie, che è piena di dramma, Olivia Wilde‘S non preoccuparti amore mio Alla Mostra del Cinema di Venezia, la Warner Bros. si sforza di evitare ulteriori collisioni tra il regista Wilde e la sua star, Firenze Bogè. Mancano ancora 16 giorni all’apertura del film il 23 settembre, l’età di una campagna che ha scatenato una frenesia mediatica che alimenta tutto da Harry StilesL’espettorato (presunto) a contatto con l’occhio di Pew, o la sua mancanza, viene sezionato.

Ma lo studio non dovrà sopportare un altro evento stampa teso e pesantemente esaminato nelle prossime settimane. Questo perché ce n’è solo uno in calendario – la premiere del film sul tappeto rosso a New York il 19 settembre – e Pugh non sarà presente, secondo due addetti ai lavori. (Dopo la pubblicazione di questa storia, la Warner Bros. ha confermato in un comunicato stampa che Pugh non parteciperà a una sessione di domande e risposte con la troupe del film a New York.)

Il motivo ufficiale dell’assenza di Pugh è che l’attrice è impegnata con le riprese Dune: parte seconda A Budapest e il regista Denis Villeneuve non riesce a farla uscire dall’evento stampa per un altro film. (Sono già partito Duna Seleziona una volta per partecipare non preoccuparti amore mioPrima mondiale a Venezia ma salta la conferenza stampa.)

“Da quello che ho capito, c’è attrito, ma non so perché”, su una delle fonti non preoccuparti amore mio dice il gruppo roccia rotolante, Parla di Wilde e Pugh. “Ovviamente ha scelto di non far parte delle pubbliche relazioni”, ha detto di Pugh. “Chiaramente non è vantaggioso per Olivia non far parte delle pubbliche relazioni. Dovrebbe essere una decisione di Florence”.

Due ulteriori fonti coinvolte nel film affermano che la tensione tra Wilde e Pugh è iniziata durante la produzione nel 2020 nel periodo in cui Wilde e Styles, il protagonista del film, sono diventati una coppia e il rapporto con Pugh non era buono. Wilde, che ha rotto con il partner Jason Sudeikis più o meno nello stesso periodo, da allora è andato forte con Styles. Sebbene Wilde non sia il primo regista ad uscire con il suo ruolo da protagonista, Steven Spielberg ha iniziato a frequentare la futura moglie Kate Capshaw durante le riprese Indiana Jones e il tempio maledettoFacciamo un esempio tra i tanti: la pratica è diventata più disamorata negli ultimi anni a causa della dinamica del leader subordinato e della possibilità di favoritismi nel gruppo. «Se l’ha tradita [partner] Con Harry Styles e Florence a conoscenza di ciò, ho potuto vedere quel qualcosa”, ha detto la prima fonte.

Ma un’altra fonte ha contestato questa idea. “Penso che lei e Flo si odino a vicenda? Certo che no. È stato divertente e interessante sul set? Assolutamente. Lo erano. [Wilde and Styles overtly] Romantico o preferito? no. “Era molto professionale”, ha detto la fonte. roccia rotolante. Questa e altre fonti hanno incolpato il sessismo per il pesante controllo che Wilde deve affrontare. Un altro ha detto: “Nessuno ne parlerebbe se fosse un regista uomo”.

Alla premiere di Venezia, Wilde e Poe si sono seduti ai lati opposti di una lite con l’attore Chris Pino Si siede tra Styles e Wilde. I due erano strategicamente separati l’uno dall’altro poiché la loro relazione minacciava di sopraffare il film stesso. Un rappresentante di Wilde non ha risposto a una richiesta di commento per questa storia. Un rappresentante Pew ha rifiutato di commentare.

Sebbene il thriller psicologico sia ambientato per la campagna della stagione dei premi, non preoccuparti amore mio Non avrai un set di spazzatura per la stampa pre-apertura e avrai alcuni post pianificati, nessuno che coinvolga Wild e Bug nello stesso posto allo stesso tempo. Sulla base delle recensioni – il film ha una valutazione del 41 percento su RottenTomatoes – Pugh sembra essere il migliore nel trovare attrattiva per la stagione dei premi.

Non tutti i mal di testa circondano non preoccuparti amore mio Coinvolgendo Wilde e Bug. Ad aprile, la Warner Bros. Promuove il film al CinemaCon di Las Vegas quando Wilde riceve sul palco i documenti di custodia da Sudekis, un momento senza precedenti alla proiezione annuale dei film in uscita dello studio.

Questo era solo un assaggio di quello che sarebbe successo. in diverso In un’intervista, Wilde ha notato di aver girato l’originale Shia LaBeoufs e di averlo sostituito con Styles perché il processo di LaBeouf “non era favorevole allo spirito che rivendico nelle mie produzioni”. LaBeouf ha quindi risposto di aver lasciato il film per mancanza di tempo per l’allenamento. (Ha anche condiviso un video di Wilde che sembra appoggiarsi dalla parte di LaBeouf durante la sua faida con Pugh quando ha detto: “Penso che questo potrebbe essere un campanello d’allarme per Miss Flo, e voglio sapere se saresti aperto a dando questo scatto con me, “Con noi”.

Al momento della prima di Venezia, i giornalisti del festival stavano analizzando il linguaggio del corpo e interagendo. Variety ha riferito che Pugh e Wilde hanno evitato il contatto visivo durante i quattro minuti di applaudire. (Un insider ha deriso questa caratterizzazione, notando che è più difficile stabilire un contatto visivo quando si è in fila piuttosto che faccia a faccia.) Poi un video di Styles che sembra, molto probabilmente, sputare su Pine mentre il cantante pop sedeva il suo posto alla premiere si è diffuso ampiamente.

Il rappresentante di Pine ha abbandonato l’idea di sputare Styles in una dichiarazione presentata a roccia rotolante. “Questa è una storia ridicola… un’invenzione completa e il risultato di una bizzarra illusione online che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche. Giusto per chiarire, Harry Styles non ha sputato su Chris Pine… ecco non è altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi suggerimento altrimenti È un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste.”

Anche ogni discorso sul dramma può avere l’effetto di creare una vera tensione. Una delle fonti che hanno lavorato al film ha detto: roccia rotolante Che qualsiasi attrito tra Wilde e Pugh “non ci fosse sul set. È stato davvero divertente. Per me è scioccante che tutto questo accada … Non ho mai notato tensione su questo set. Neanche un secondo”.

Tuttavia, la stessa fonte comprende la mania dei tabloid che circonda il film. “Penso che Shia LaBeouf sia una cosa. Immagino [Wilde] E Flo è qualcos’altro. Penso che lei e Harry siano qualcosa. Le credo e [Sudekis] Qualcosa, il modo in cui ha servito le carte del suo avvocato. “È solo un’insalata di buone chiacchiere”, ha detto la fonte.

Nonostante tutte le polemiche che lo circondano non preoccuparti amore mioLo studio non si aspetta che ciò influisca negativamente sulla sua performance al botteghino o sull’accoglienza che riceverà dalla legione di fan di Styles.

Aggiornamento 12:31: questa storia è stata aggiornata con la conferma da parte di Warner Bros. che Pugh non parteciperà a un evento pubblicitario per il film a New York.