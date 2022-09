I prezzi del petrolio più bassi guadagnano azioni mentre i rendimenti del Tesoro si allentano

Le azioni statunitensi sono aumentate nelle prime contrattazioni

I prezzi del petrolio scendono

I rendimenti del Tesoro standard sono facili

NEW YORK (Reuters) – I prezzi del petrolio sono scesi notevolmente mercoledì a causa dei timori sulla domanda, mentre i titoli di Wall Street sono saliti dopo le recenti perdite.

I future sul greggio Brent hanno toccato il minimo dall’inizio di febbraio. In precedenza, i dati mostravano un rallentamento della crescita delle esportazioni cinesi ad agosto. Leggi di più

I rendimenti del Tesoro USA sono scesi dopo aver toccato in precedenza il massimo di tre mesi, con l’obbligazione degli ultimi 10 anni che ha reso il 3,29%, mentre i tre principali indici azionari statunitensi sono aumentati nelle prime contrattazioni.

Le preoccupazioni per l’inflazione persistentemente elevata e i tassi di interesse costantemente elevati hanno aumentato i rendimenti nelle ultime settimane.

Si prevede che la Banca centrale europea alzerà drasticamente i tassi di interesse quando si riunirà questa settimana, mentre la Banca centrale statunitense dovrebbe aumentare i tassi di altri 75 punti base nella riunione del 20-21 settembre. Leggi di più

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe parlare giovedì.

“Abbiamo assistito a un repricing globale e questi sono stati generalmente supportati da un’accelerazione dell’inasprimento previsto a causa dei problemi di inflazione”, ha affermato Jonathan Cohn, responsabile della strategia di negoziazione dei tassi di interesse presso Credit Suisse a New York.

Il greggio statunitense è recentemente sceso del 3,51% a $ 83,83 al barile e il greggio Brent è stato di $ 89,89, in calo del 3,17% rispetto alla giornata.

Media industriale del Dow Jones (.DJI) L’indice Standard & Poor’s è salito di 179,79 punti, o dello 0,58%, a 31.325,09 punti (.SPX) È salito di 23,12 punti, o dello 0,59%, a 3.931,31 e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) Ha aggiunto 63,63 punti, o 0,55%, a 11608,54 punti.

Indice paneuropeo STOXX 600 (.stoxx) Ha perso lo 0,60% come indicatore MSCI delle azioni in tutto il mondo (.MIWD00000PUS) 0,07% di profitto.

L’indice del dollaro USA era più debole. La valuta del dollaro in precedenza ha toccato un nuovo massimo da 24 anni contro lo yen giapponese.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,118%. Lo yen giapponese è sceso dell’1,17% rispetto al dollaro a 144,50 per dollaro.

L’euro è salito dello 0,42% a $ 0,9944.

L’Unione Europea ha proposto un tetto ai prezzi del gas russo mercoledì, poche ore dopo che il presidente Vladimir Putin ha minacciato di tagliare tutte le forniture se avessero fatto un passo del genere, aumentando il rischio di razionamento in alcuni dei paesi più ricchi del mondo questo inverno. Leggi di più

Liz Truss, che martedì è entrata in carica come primo ministro britannico, ha promesso un’azione immediata per aiutare l’economia, che sta affrontando un’inflazione a due cifre e una stagnazione prolungata prevista. Leggi di più

La sterlina britannica è stata scambiata l’ultima volta a $ 1,1466, in calo dello 0,43% rispetto alla giornata.

(Questa storia è stata rielaborata per cambiare il tag del titolo in Mercati globali da Azioni globali)

Rapporti aggiuntivi di Karen Brittel a New York ed Elizabeth Hawcroft a Londra; Montaggio di Angus McSwan, William MacLean e Josie Coo

