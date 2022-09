Jets QB Joe Flacco per iniziare contro Ravens; Zach Wilson (ginocchio) fuori almeno per la settimana 4 contro Steelers

Joe Flacco partirà come quarterback dei New York Jets Il loro debutto stagionale Domenica contro i Baltimore Ravens, l’insider della rete NFL Ian Rapoport ha riferito mercoledì.

Flacco, il backup di New York, giocherà al posto del titolare Zach WilsonSi sta ancora riprendendo da un infortunio al ginocchio precampionato.

L’allenatore dei Jets Robert Saleh ha confermato che Flacco inizierà mercoledì contro il Baltimora, ma Wilson non sarà disponibile per le prime tre partite di New York. La prima volta che il QB del secondo anno può tornare è la settimana 4 contro Pittsburgh Steelers. Saleh ha detto che Wilson non andrà in riserva per infortunati perché il chiamante del segnale dovrà esercitarsi nelle prossime settimane.

“Questa settimana sarà fianco a fianco con gli allenatori”, ha spiegato Saleh, “e lentamente – come parte del suo programma di riabilitazione – lo rimetteremo in pratica nelle prossime due settimane”.

Wilson Operazione al ginocchio eseguita Poi il 16 agosto Sofferenza un livido osseo e un menisco lacerato nella prima partita della stagione di New York contro i Philadelphia Eagles; I Jets QB hanno armeggiato nel secondo drive della partita di New York e sono andati a terra per un infortunio senza contatto. Non ha visto il campo dalla fine del periodo di riposo e riabilitazione, sperando di iniziare la partita della settimana 1 di Gang Green. Ora, Wilson non sarà disponibile fino a settembre.

"Sembra fantastico, è ancora fantastico, si sente benissimo. Avrai la possibilità di parlare con lui. Vedrai che non va in giro zoppicando o altro", ha aggiunto Saleh di Wilson. "Ma raccogliendo tutte le informazioni e parlando con i loro medici insieme a noi, arriveremo fino a Pittsburgh".

È una battuta d’arresto per l’ex numero 2 in assoluto, che ha saltato quattro partite nella sua stagione da rookie a causa di un infortunio, ma una possibilità per Flacco, un veterano di 37 anni, di guidare una squadra di talento nonostante sia stato inserito nella lista verde nella sua 14a stagione NFL . .

In una trama che nessuno si aspettava nel 2022, l’ormai itinerante Flacco inizierà la campagna contro la sua ex squadra, i Ravens, con cui ha trascorso le prime 11 stagioni della sua carriera e ha vinto un Super Bowl. I Ravens alla fine scambiarono Flacco per quello che sarebbe stato un incontro riluttante mentore contro mentore al MetLife Stadium.

Per i Jets, Flacco dovrebbe essere una costante, se non esaltante, sotto centro. In due stagioni con New York, Flacco ha collezionato sette presenze, di cui cinque da titolare, completando il 57,4% dei suoi passaggi per 1.202 yard, nove passaggi TD e tre intercettazioni. Nella sua unica apparizione in preseason quest’anno, il senior è andato 7 su 12 per 76 yard e un brutto pick-sei.