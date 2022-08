Questo nomade digitale ha lasciato gli Stati Uniti per Bangkok e vive con 8.000 dollari al mese

Jesse Schauberg iniziò a pianificare la sua fuga da Elcorn, nel Wisconsin, dove è nato e cresciuto, quando era un adolescente. “È la tipica cittadina del Midwest: piccola, tranquilla e non troppo avventurosa”, ha detto alla CNBC Make It. “Ho sempre saputo che volevo uscire ed esplorare il mondo.” L’uomo d’affari di 41 anni vive all’estero da 14 anni, dividendo il suo tempo tra più di 40 paesi e non ha intenzione di tornare presto negli Stati Uniti. Schoberg è andato contro il percorso tradizionale di frequentare il college e ottenere un lavoro 9-5, scegliendo invece di trasferirsi a Madison quando aveva 19 anni, affinando le sue capacità di programmazione e aiutando le aziende a progettare e sviluppare i loro siti web. Quando raggiunse l’età di ventisette anni, Schauberg iniziò a sentirsi ansioso. Decise di trasferirsi in una nuova città e cercò appartamenti ad Austin e Denver, ma la sua mente continuava a vagare a Panama City, la capitale di Panama, dove stava trascorrendo “una delle migliori vacanze della sua vita”, ricorda. Si è trasferito a Panama City nel 2008 e vi ha vissuto per sei anni prima di fare le valigie per viaggiare per il mondo a tempo pieno come nomade digitale, un movimento che ha imparato e da cui è stato ispirato durante un ritiro di lavoro a Curaçao. Tra i suoi viaggi, Schubert ora chiama Bangkok la sua casa. Si è trasferito in Thailandia nel dicembre 2021 e condivide un appartamento con una camera da letto con la sua fidanzata Janine. “La qualità della vita in Thailandia rispetto agli Stati Uniti è molto migliore per il 90% delle cose e più priva di stress”, afferma. “È anche più facile fornire uno stile di vita di lusso”. READ Un manager licenziato di una stazione di servizio cerca di sostituire i suoi ex capi

Schoberg ha costruito un’enorme carriera come imprenditore e sviluppatore web, guadagnando uno stipendio a sei cifre ogni anno, ma il suo successo non è avvenuto dall’oggi al domani. Quando Schauberg si trasferì per la prima volta a Panama, portò con sé la società di web design e sviluppo che aveva fondato negli Stati Uniti – e la sua lista di clienti. Nel 2013, Schauberg e due amici che hanno lavorato con lui su precedenti progetti per l’azienda, Jason Mayfield e Laura Lee, hanno creato DropInBlog, un programma di avvio che aiuta i proprietari di siti Web ad aggiungere un blog ottimizzato per la SEO praticamente su qualsiasi piattaforma in pochi minuti. Oggi DropInBlog ha uno staff remoto di 12 persone, con Schoberg al timone come CEO. Quando è diventato il capo di se stesso, Schauberg ha dato un orario più flessibile e ha utilizzato il suo ritrovato tempo libero per viaggiare: dopo aver visitato diversi paesi del Sud America, tra cui Colombia e Costa Rica, ha deciso di visitare l’Asia, dove ha vissuto per brevi periodi in Taiwan, Giappone e Filippine (dove ha incontrato la sua fidanzata in un appuntamento di Tinder). Nel 2015, Schauberg si è fermato in Thailandia e ha capito subito di aver trovato la sua nuova casa. “Quando sono arrivato per la prima volta a Bangkok, questo battito era familiare a Panama City… C’è solo questa straordinaria energia per strada e con le persone”, dice. “Ho capito subito che Bangkok sarebbe stata Panama City 2.0”. Schauberg e la sua fidanzata hanno diviso il loro tempo tra Città del Messico e Bangkok in attesa di un visto Elite Thai, un visto rinnovabile di 5 anni che costa circa $ 18.000 e ti dà accesso illimitato alla Thailandia, nonché privilegi di ingresso e uscita.