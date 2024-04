Il prezzo di Bitcoin (BTC) è aumentato con l’avvicinarsi del dimezzamento

Bitcoin si è ripreso un po’, per così dire Metà L'evento si avvicina, in aumento del 5% nelle 24 ore. Anche Ether è salito del 4% a 3.000 dollari. Secondo Laurent Kisses, specialista in criptovalute quotate in borsa presso CEC Capital, Bitcoin continuerà a salire sui mercati statunitensi per poi aggiustarsi e tornare ai livelli precedenti. Questa settimana Bitcoin ha toccato un minimo settimanale di 58.800 dollari e attualmente si sta avvicinando al livello di 65.000 dollari. Si prevede che accada la metà Venerdì tardi O Sabato presto UTC. Questo evento, che si verifica ogni quattro anni, rallenta del 50% il tasso di crescita dell’offerta di Bitcoin. In rialzo anche le altcoin, con Dojoyfat (WIF) in rialzo del 18%, ENA di Ethena Labs in rialzo del 16% e SEI di Sei Networks in rialzo del 14%.