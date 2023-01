Tabellone playoff NFL 2023: quote round di divisione, programma, anteprima Cowboys vs. 49ers Aggiornamenti matchup playoff

Chiamiamolo un weekend super jolly. Sabato, il San Francisco 49ers Nel secondo tempo è andato su una corsa di 25 punti per sconfiggere il rivale Seattle SeahawksE Trevor Lawrence ha lanciato quattro touchdown consecutivi dopo aver lanciato quattro intercetti consecutivi per completare la terza più grande rimonta nella storia della NFL dopo essere stato in svantaggio per 27-0. Caricabatterie di Los Angeles. Anche la domenica è stata ricca di sorprese.

Skyler Thompson e The Delfini di Miami hanno dato Buffalo Bills Così spaventato, The Giganti di New York Tristezza Minnesota Vikings Dietro l’eccezionale prestazione di Daniel Jones a Minneapolis Cincinnati Bengals ha vinto una partita ravvicinata con Corvi di Baltimora.

Lunedì sera, i Dallas Cowboys hanno distrutto Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers, facendo scattare una spazzata di playoff di otto partite.

La prossima settimana, la testa di serie numero 1 Capi di Kansas City E Aquile di Filadelfia Entra nella mischia. Ricorda, l’anno scorso i bye al primo turno non hanno aiutato esattamente le squadre numero 1 in classifica Tennessee Titans E Imballatori di Green Bay Erano sconvolti nel secondo turno dei playoff. Cosa succederà quest’anno? Analizziamo di seguito Tavola rotonda divisionale della NFL, orari di inizio, spread e altro ancora. Siamo un round più vicini al Super Bowl LVII.

AFC

Quando: Sabato, 16:30 ET

TV: NBC | Flusso: Fubo TV

linea: Capi -8.5, O/U 52

Le due squadre si sono incontrate a novembre, con i Chiefs che hanno sconfitto i Jaguars 27-17. La difesa di Jacksonville ha faticato a fermare Patrick Mahomes, che ha tirato per 331 yard, quattro touchdown e un intercetto. Tuttavia, la difesa Jaguars ha giocato un buon calcio. Hanno vinto una partita contro i Titans nella settimana 18 conquistando un posto nei playoff, poi hanno tenuto i Chargers a soli tre punti nella seconda metà di sabato sera.

Dice qualcosa sugli Zags che sono stati in grado di completare il terzo più grande ritorno nella storia della post-stagione della NFL, e Lawrence merita un sacco di credito. Nei suoi primi sette drive, ha completato 5 dei 18 passaggi per 35 yard e quattro intercettazioni. Nei suoi ultimi cinque drive, ha completato 23 dei 29 passaggi per 253 yard e un touchdown con una vittoria per 31-30.

Guardando avanti al prossimo fine settimana, l’attacco dei Jaguars non può iniziare a rilento. Statisticamente l’attacco principale del campionato. Se tutto va bene, siamo in una sparatoria, con entrambi i reati che si scambiano colpi.

(3) Cincinnati Bengals (2) al Buffalo Bills

Quando: Domenica, 15:00 ET

TV: CBS | Flusso: Fondamentale+

linea: Banconote -5, O/U 50

Ci sembra giusto che abbiamo questa forma. Il Bills vs. Bengals doveva essere il nostro finale di lunedì sera della settimana 17, ma tutto si è interrotto bruscamente quando Tamar Hamlin ha subito un attacco di cuore sul campo. Fortunatamente si è ripreso ed entrambe le squadre hanno potuto concentrarsi sul calcio. Sembrava che fossimo nel pieno delle cose prima che si verificasse quello sfortunato evento, e ora abbiamo ripreso la competizione.

I Bills hanno battuto i Dolphins 34-31 nel Super Wild Card Weekend, ma non sembrava una grande vittoria. Nonostante abbia giocato il quarterback rookie di terza serie, Skylar Thompson e i Dolphins sono andati su un parziale di 17-0 nel secondo quarto per pareggiare la partita a 33 secondi dalla fine del primo tempo, poi hanno armeggiato con la difesa per un touchdown sul drive di apertura del secondo. . Nel primo tempo il vantaggio era di 24-20. Sebbene alla fine Buffalo abbia vinto, i Bills lo sono stati Il round di wild card della NFL è il favorito nella storia. Non sono stati all’altezza delle aspettative.

Josh Allen ha tirato per 352 yard e tre touchdown, ma ha lanciato due intercettazioni e ha armeggiato tre volte, perdendone una. Buffalo non può perdere la battaglia per il turnover contro Cincinnati se vuole avanzare all’AFC Championship Game.

Non solo Cincinnati ha prodotto una performance incredibilmente impressionante su Super Wild Card Weekend, Joe Burrow e co. Hanno battuto i Ravens 24-17. Tyler Huntley e J.K. Dobbins ha dato del filo da torcere a Cincy, ma A Touchdown di recupero fumble da 98 yard L’estremità difensiva del Bengala Sam Hubbard ha segnato il touchdown vincente all’inizio del quarto quarto.

Entrambe le squadre devono giocare bene e progredire. Non so quante persone si aspettassero che Miami perdesse 31 punti su Buffalo con un quarterback di terza serie o che i Ravens registrassero 364 yard di offesa totale con un quarterback di riserva infortunato.

NFC

(6) New York Giants ai Philadelphia Eagles (1)



Quando: Sabato, 20:15 ET

TV: Volpe | Flusso: Fubo TV

linea: Eagles -7.5, O/U 47.5

Ecco un incontro di divisione nel turno di divisione. Gli Eagles hanno spazzato via la serie della stagione con i Giants quest’anno, eliminandoli di 26 punti a dicembre, poi Davis Webb ha mantenuto la rivincita chiusa nel finale di stagione regolare, che alla fine i Giants hanno perso 22-16.

L’attacco dei Giants è stato fantastico nella loro vittoria per 31-24 sui Vikings domenica. Daniel Jones è diventato il primo giocatore nella storia dei playoff della NFL a registrare oltre 300 yard di passaggio, due touchdown di passaggio e oltre 70 yard di corsa nel suo primo inizio di stagione, mentre Isaiah Hodgins ha ottenuto otto passaggi per 105 yard e un touchdown. Anche Saquon Barkley non è stato troppo malandato, poiché ha registrato 109 yard dallo scrimmage e ha segnato due touchdown. Domenica ha segnato la prima vittoria nei playoff dei Giants sul Super Bowl XLVI Patrioti del New England Il 5 febbraio 2012.

Mentre i Giants sono stati in grado di sfruttare una scarsa difesa nel primo turno dei playoff, dovranno affrontare una sfida molto più dura il prossimo fine settimana. Gli Eagles sono l’unica squadra della NFL con i primi tre in attacco e i primi tre in difesa, poiché sembrano una squadra d’élite dall’inizio della stagione 2022. Philly sta ballando mentre Jalen Hurts scende in campo per il suo secondo inizio di playoff in carriera.

(5) Dallas Cowboys al (2) San Francisco 49ers



Quando: Domenica, 18:30 ET

TV: Volpe | Flusso: Fubo TV

linea: 49ers -3.5, O/U 46

Schioccando una serie di sconfitte di otto partite nei playoff, i Cowboys cercheranno di portare lo slancio della loro vittoria contro i Bucs a Santa Clara quando affronteranno i 49ers. L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate è stata la scorsa stagione, quando San Francisco si è recata all’AT&T Stadium e ha mandato Dallas a casa durante il Super Wild Card Weekend.

Mentre cercano di vendicare quella sconfitta di un anno fa, Dak Prescott dovrebbe essere la migliore difesa dei Niners della NFL. Quell’unità ha tenuto i Seahawks a soli sei punti nella seconda metà della loro vittoria ai playoff sabato e vanta anche un’offesa alimentata dal rookie Brock Birdie. È interessante notare che sia Purdy che Prescott hanno lanciato per più touchdown e si sono precipitati a segnare nelle loro vittorie ai playoff. Non c’è carenza di potere da star ai livelli di abilità su questa testa, con Christian McCaffrey, Seadee Lamb, Deebo Samuel e Tony Pollard.