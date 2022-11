La famiglia afferma che Joan Thompson di Ruth da New York City si stava difendendo

madre a Manhattan Accusato di aver accoltellato un collega cattivo a cena A casa di Ruth, Chris Steakhouse si stava solo difendendo, ha detto la sua famiglia a The Post, definendola “ingiusta” la sua cauzione di $ 40.000.

Joanne Thompson, 31 anni, ha affermato alla polizia di “non avere alcun ricordo” dell’attacco di venerdì sera a West 51st.Strada ristorante dove ha affermato Un uomo di 24 anni è stato accoltellato alla schiena Sabato in tribunale durante la notte, hanno detto i pubblici ministeri, gli hanno perforato il polmone durante una discussione.

“Non è colpa sua”, ha detto il padre di Thompson, Carlos Stapleton, fuori dal tribunale penale di Manhattan dopo essere stata incriminata.

Stapleton, 84 anni, ha detto: “Mia figlia mi ha parlato di quello che era successo… che era in un ristorante a mangiare e la gente ha iniziato a litigare con loro. L’uomo è venuto e ha afferrato mia figlia e poi la moglie dell’uomo è andata a schiaffeggiarmi figlia in faccia. Ora cosa dovrebbe fare mia figlia? Inchinarsi. “là?”

La vittima dell’accoltellamento avrebbe avvicinato Joan Thompson e suo cugino prima di attaccarli. Cristoforo Sadowsky

Thompson, un supervisore Costco e madre di due figli, è stata chiamata davanti al giudice Kevin McGrath che gli ha ordinato il rilascio su cauzione di $ 40.000 su richiesta dell’assistente del procuratore distrettuale Samantha McCarthy.

“È molto ingiusto”, ha detto Stapleton della cauzione. “Molto ingiusto. Quel tipo di cauzione non è nemmeno quando è colpa di una ragazza. Significa che chiunque può disturbarti in questi giorni e tu non puoi proteggerti – ecco come sembra. È quello che è.”

Thompson e suo cugino stavano mangiando al Ruth’s Chris’ Restaurant venerdì sera quando un folto gruppo nelle vicinanze ha litigato con il personale del ristorante sul conto, secondo fonti e pubblici ministeri.

Ma qualcosa ha spinto i membri del gruppo a rivolgere la loro attenzione a Thompson, forse commentando che la voce del gruppo era troppo forte, hanno detto le fonti. Una donna del gruppo più numeroso sarebbe andata da Thompson e le avrebbe detto: “Sembri come ti vesti”.

La vittima alla fine ha iniziato a tirare pugni e colpire il cugino Thompson, un’ex fonte di lunga data per The Post.

I pubblici ministeri in tribunale hanno dichiarato sabato sera che un video dell’attacco ottenuto dagli investigatori su un telefono cellulare avrebbe mostrato la Thompson in piedi su una sedia con un coltello da bistecca mentre urlava, prima di presentare ricorso contro la vittima.

“Sono davvero arrabbiato per l’intera situazione. Siamo stati attaccati”, ha detto il cugino Thompson al giornale. “Stavamo cenando. Abbiamo fatto una bella cena tranquilla e siamo stati attaccati. Questo è ingiusto”.

Dopo essere stati accoltellati, i due sono scappati dal ristorante senza pagare. I pubblici ministeri hanno affermato che la Thompson è stata arrestata subito dopo le 2 del mattino di sabato dopo che la polizia l’ha rintracciata usando il suo nome da una prenotazione per la cena.

La polizia ha arrestato la Thompson sabato mattina dopo aver ottenuto il suo nome dall’elenco delle prenotazioni del ristorante. Cristoforo Sadowsky

Quando i poliziotti le hanno mostrato il video del suo attacco, ha ammesso che era lei e ha detto di aver litigato ma “afferma di non ricordare l’effettivo accoltellamento”, ha affermato l’accusa.

È stata accusata di aggressione e intimidazione, ma i pubblici ministeri hanno affermato che potrebbero aumentare le accuse dopo aver esaminato le cartelle cliniche della vittima.

La vittima, contattata telefonicamente sabato, ha detto a The Post “Mi sento benissimo”, ma astenersi dal parlare di più “So che stai cercando una storia, ma non andrò dal vivo”, dice.

Thompson è apparsa in tribunale indossando una maglietta Adidas nera, pantaloni neri e Crocs blu, e il suo avvocato Quincy Myers ha chiesto che fosse rilasciata sotto supervisione o rilasciata su sua stessa promessa dato che non aveva precedenti penali ed era una mamma lavoratrice di due figli canzoni, 21 e 11 anni.

Ma il giudice Kevin McGrath ha acconsentito alla richiesta di cauzione dell’accusa perché Thompson “ha lasciato la scena del crimine dopo aver presumibilmente accoltellato qualcuno”, ha detto.