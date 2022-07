I lavoratori di Trader Joe in un grande magazzino del Massachusetts sono i primi a unirsi ai sindacati

Dopo la recente tendenza di organizzare i lavoratori dei servizi in aziende come StarbucksE il mela E il Amazon, giovedì i dipendenti di Trader Joe’s ad Hadley, Massachusetts, hanno votato per formare un sindacato. È l’unico degli oltre 500 negozi che ha un’associazione ufficiale.

Il voto è stato di 45 contro 31, secondo il National Labor Relations Board, che ha supervisionato le elezioni.

“Dal momento in cui abbiamo annunciato la nostra campagna, la maggior parte dell’equipaggio ha sostenuto con entusiasmo il nostro sindacato e, nonostante i migliori sforzi dell’azienda per abbatterci, la maggior parte di noi non ha mai vacillato”, ha affermato il sindacato, noto come Trader Joe’s United in una dichiarazione. .

Non è chiaro se la campagna del sindacato si diffonderà rapidamente ad altri negozi di Trader Joe’s, come è successo a Starbucks, dove più di 200 siti di proprietà dell’azienda hanno votato per aderire ai sindacati da dicembre. Ma la catena di supermercati dovrà presto affrontare almeno un voto sindacale, a un prezzo negozio di Minneapolis Il mese prossimo – e i lavoratori dei negozi in Colorado Petizione sulle elezioni questa settimana.