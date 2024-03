Incontra TiYahna Bambaata, la commessa del negozio di liquori del New Jersey che ha venduto un biglietto Mega Millions del valore di 1,13 miliardi di dollari

TiYahna Bambaata non ha idea di chi abbia comprato da lei un biglietto Mega Millions da 1,13 miliardi di dollari in un negozio di liquori del New Jersey.

Ma per un breve momento la dipendente ha tenuto in mano il biglietto vincente che le cambierà la vita prima di consegnarlo al fortunato cliente, che deve ancora essere identificato.

“È emozionante. Sono felice che qualcuno nella mia città natale (abbia vinto)”, ha detto Bambaataa Lo ha detto NJ Advance Media Mercoledì al negozio di liquori ShopRite di Neptune Township sulla Route 66.

“C'erano alcune persone che entravano e uscivano ieri sera. Non riesco a ricordare chi fosse”, ha aggiunto.

I funzionari della lotteria hanno detto che il vincitore sceglieva i suoi numeri a mano invece di lasciare che il computer li generasse in modo casuale.

Tiahana Bambaataa, 27 anni, ha venduto il biglietto vincente della lotteria Mega Millions a Neptune Township, nel New Jersey. Aristide Economopoulos

Tiana Bambaataa ha detto che non riusciva a ricordare esattamente a chi aveva parlato del biglietto. Rete Doug Hood/USA Today

“Cerco di tornare indietro e ricordare… ma non ne ho assolutamente idea”, ha detto lo studente universitario di 27 anni, che sta studiando per diventare assistente medico.

Bambaataa ha lavorato part-time nel negozio per tre anni ed è anche la nipote del sindaco di Neptune Township Tacy York, secondo il punto vendita.

Il jackpot è cresciuto a dismisura per 15 settimane dopo 31 estrazioni consecutive senza vincitori dall'8 dicembre, quando due uomini in California si sono divisi il jackpot da 395 milioni di dollari.

Il biglietto vincente è stato venduto in un negozio di liquori ShopRite a Neptune Township, nel New Jersey. Aristide Economopoulos

James Carey Jr., direttore esecutivo della lotteria NJ, presenta al proprietario di ShopRite Richard Saker un assegno aggiuntivo di $ 30.000. Aristide Economopoulos

È il 24esimo biglietto Mega Millions vincente del New Jersey e solo il sesto jackpot a raggiungere 1 miliardo di dollari. È stato il quinto jackpot più grande nella storia del gioco, Secondo la lotteria.

Tuttavia, il vincitore non è stato ancora rivelato – e potrebbe non essere mai rivelato poiché il Garden State ha firmato una legge quattro anni fa che consente ai vincitori di rimanere anonimi.

“Se sei il vincitore, ora ti incoraggio a firmare il retro del biglietto, a scattarne una foto, a farne una copia e a riporlo in un luogo sicuro”, ha affermato il direttore esecutivo della lotteria del New Jersey James A. Ha detto Carrie Jr.

Il vincitore ha la possibilità di ricevere 1,13 miliardi di dollari in rate annuali in 30 anni o una somma forfettaria una tantum di 536,6 milioni di dollari.

Le probabilità di vincere al Mega Millions sono sbalorditive 1 su 302.575.350.

Il negozio ha ricevuto un assegno bonus di $ 30.000 per aver venduto il biglietto vincente dopo l'estrazione di martedì sera.

Il presidente di ShopRite Richard Saker ha detto che il denaro sarà donato in beneficenza.

