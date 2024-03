Il Delta IV Heavy, un razzo il cui tempo è passato, volerà ancora una volta

Questo razzo si accende prima di andare nello spazio. È il razzo più grande del mondo alimentato interamente a idrogeno liquido, un propellente difficile da maneggiare ma gratificante nelle sue prestazioni.

Il Delta IV Heavy è stato il veicolo di lancio più potente d'America per quasi un decennio ed è stato una pietra miliare del programma spaziale dell'esercito americano per più di 20 anni. È il razzo prodotto commercialmente più costoso al mondo, spinto non solo dalla sua capacità esterna, ma anche dalla sua complessità.

Ora, l'ultimo razzo Delta IV Heavy della United Launch Alliance è pronto a decollare dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida giovedì con un carico utile classificato per l'agenzia satellitare spia del governo degli Stati Uniti, il National Reconnaissance Office.

“È un incredibile pezzo di tecnologia, alto 23 piani, mezzo milione di galloni di propellente e un quarto di milione di libbre di spinta, e il più metallico di tutti i razzi, si accenderà prima di andare nello spazio”, ha detto. Tory Bruno, Presidente e Amministratore Delegato di ULA. “La pensione (è importante) del futuro, il passaggio a Vulcan, un razzo a basso costo e ad alte prestazioni. Ma è ancora triste.”

45° e ultimo Delta IV

Tempo permettendo, il Delta IV Heavy accenderà i suoi tre motori RS-68A alimentati a idrogeno alle 13:40 EDT (17:40 UTC) di giovedì, aprendo una finestra di lancio di quattro ore. I tre RS-68 si accendono in sequenza sfalsata, una permutazione progettata per ridurre al minimo la combustione della palla di fuoco dell'idrogeno attorno alla base del razzo quando il motore si avvia.

Il Delta IV Heavy avrà sicuramente un'eredità di lancio di missioni di sicurezza nazionale con la navicella spaziale Orion della NASA in un volo di prova orbitale nel 2014 e la Parker Solar Probe della NASA nel 2018 in una missione per volare attraverso l'atmosfera esterna del Sole.

Ma la palla di fuoco lascerà un segno indelebile nella memoria di chiunque abbia visto un missile Delta IV Heavy. Tutto si riduce alla scelta dell’idrogeno liquido super freddo come combustibile. Tre motori RS-68 bruciano idrogeno con ossigeno liquido come ossidante.

“Ci piacciono questi propellenti perché hanno un'efficienza molto, molto elevata”, ha detto Bruno. “Per preparare i motori RS-68, iniziamo a far fluire propellente criogenico molto freddo attraverso di essi prima che vengano accesi.

“L'idrogeno è più leggero dell'aria, quindi dopo aver attraversato il motore e nella fossa delle fiamme, si solleva. Quando i motori sono finalmente pieni e pronti a partire e iniziano a far girare le pompe, in realtà abbassiamo il carico principale (la spinta), lo accendiamo e quella fiamma trasporta un pennacchio di idrogeno, che si aggrappa al lato del booster e si alza.

I nuclei dei razzi Delta IV sono avvolti in un isolamento in schiuma arancione. Uno dei motivi è quello di proteggere il razzo dalle palle di fuoco, che Bruno ha definito “un effetto molto drammatico di un booster autoimmolato” che assomiglia a un “marshmallow bruciato” mentre viaggia nello spazio.

Pochi secondi dopo l'avvio dei motori, 12 bulloni di fissaggio rilasciano il razzo a triplo nucleo dai suoi vincoli. Oltre 2 milioni di libbre di spinta spingeranno il Delta IV Heavy dalla rampa di lancio a est di Cape Canaveral. L'RS-68 nel nucleo centrale verrà spinto verso il basso per proteggere l'idrogeno liquido e il propellente a idrogeno liquido, mentre i due booster laterali del razzo bruceranno i loro propellenti entro quattro minuti.

Mentre il Delta IV perde i suoi booster laterali e cade nell'Oceano Atlantico, il nucleo centrale brucia per un altro minuto e mezzo. Pochi minuti dopo, il booster del primo stadio viene lanciato e il motore RL10 dello stadio superiore accende la prima delle tre accensioni necessarie per spingere il carico assortito del razzo in orbita a migliaia di miglia sopra la Terra.

Giovedì c'è solo il 30% di possibilità che il tempo sia bello. Forti venti e nubi cumuliformi sono le preoccupazioni principali. Le previsioni meteo migliorano per la possibilità di un rilascio di riserva venerdì pomeriggio.