Vicepresidente, dirigente di Biden nello scontro di Kamala Harris con Charlemagne Tha God: membri dell’equipaggio della Fox

vicepresidente Kamala Harris“Il confronto di questa settimana con il presentatore televisivo Charlemagne Tha God ha ricevuto sabato reazioni contrastanti da parte dei membri del team su Fox News” “Grande spettacolo del sabato”.

Editor Alicia Aguna I contributori di Fox News sono stati interrogati Tommy Bruce, Joe Shell e Charlie Hurt Durante lo spettacolo di questo fine settimana.

Harris ha risposto duramente dopo che Carlo Magno ha provocato il vicepresidente Centro della commediaChiedendole chi è il “vero” presidente degli Stati Uniti, “l’onesta verità di Dio”.

“Non iniziare a parlare come un repubblicano chiedendo se è presidente”, ha risposto Harris. “Questo è Joe Biden, questo è Joe Biden e io sono il vicepresidente e il mio nome è Kamala Harris”.

L’intervista di Kamala Harris a Charlemagne God si surriscalda quando gli viene chiesto chi sia il “vero” presidente

I membri del team hanno aggiunto orgoglio al fatto che Harris abbia difeso se stesso e il suo capo, ma hanno anche messo in dubbio le circostanze che hanno portato a una domanda del genere in primo luogo.

Tommy Bruce: “Non ha riso”

“Non vedo nulla che noti… non ha sorriso”, ha detto Bruce. “Non sta ridendo di nulla. Penso che suoni come una lingua diversa. Penso che il suo problema più grande sarebbe se Joe Mans fosse stato presidente, lei non sarebbe stata nella fila successiva. Stai già perdendo l’argomento.

“È di nuovo una scena affascinante, quando si tratta di atteggiamento, quando è molto difensivo. Parla con un ragazzo che è più influente. Puoi davvero vincere questa discussione. Quando affronti quella domanda e te lo aspetti, lo fai con grazia e un po’ di umorismo. Non stai ridendo, lo stai facendo davvero da solo, e stai andando indietro con sicurezza invece di una difesa diversa. “

Joe Gansa: “Terrore profondo”

“Sai cosa c’è di profondamente spaventoso qui?” La domanda che viene posta così ai leader dei paesi avanzati a qualsiasi altra distanza? A qualcun altro interessa?…

“Ecco un’altra domanda: un biglietto che ha ricevuto 81 milioni di voti – nella storia americana – ‘Ehi, corri per la seconda volta?’ Guardando un sondaggio di questa settimana, il 22% delle persone nel paese vuole che il signor Biden si candidi di nuovo. Pensaci: non sono passati nemmeno 11 mesi da quando siamo entrati in carica e sono previsti funerali per la squadra di Biden.

“Quando l’inflazione è al suo apice da 40 anni – è orribile – e crimini di violenza alle stelle … appartiene ai Democratici, e sebbene nulla al confine sia sicuro, non può cambiare questo senso di gestione – Joe Biden è un’opinione Troppo vecchio, troppo inefficiente per lavorare, più distaccato da ciò che è importante per il popolo americano e come Plan B, Kamala Harris, Plan G – in Kahv!

“Questa persona non è adatta per essere comandante.”

Charlie Hurt: “Assolutamente irrilevante”

“Penso che sia ragionevole per molti americani metterlo seriamente in dubbio [why Biden sometimes mistakenly refers to Harris, instead of himself, as the president] – Non solo per le cose bizzarre che il presidente Biden dice di tanto in tanto, ma perché la maggior parte di queste decisioni sono completamente irrilevanti o non correlate a ciò che deve essere fatto. io

“Guardare l’interrogante e accusare l’interrogante di essere repubblicano non solo rivela la testimonianza da parte sua e la sua frustrazione, ma sono irrilevanti.

“Non si tratta dei repubblicani ora, si tratta del partito di Kamala Harris. È il lato sinistro del suo partito. Avere prenotazioni reali su, che possono causare inflazione di steroidi se lo seguono.

“Lei è d’accordo nel dare la colpa a questo ragazzo [Charlamagne] Essere un repubblicano e spingere i discorsi repubblicani perché tiene a Joe Manzin … “