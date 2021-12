Covid-19: le ultime informazioni sugli aggiornamenti e sui blocchi di Omicron

Il governatore del Colorado Jared ha affermato che la polizia non imporrà un ordine di mascherine. debito… David Zalubowski / Associated Press

Quando i casi di Omigran iniziarono ad aumentare in diversi stati degli Stati Uniti, i leader di stato calcolarono gli atteggiamenti del pubblico stanco.

Larry Hogan, governatore del Maryland, afferma che il suo stato sta affrontando una rivolta Lo ha portato ad espandere la capacità dell’ospedale e controllare interventi chirurgici selezionati, Non esegue alcun blocco o comando. Nello show “Fox News Sunday”, Mr. Hogan ha detto che stava “cercando di fare tutto il possibile” per vaccinare il resto dello stato. “Non ci aspettavamo alcun blocco”, ha detto. “Non li abbiamo considerati”.

Ma l’andamento dello stato è preoccupante, sig. Hogan ha dichiarato: “Nei prossimi due giorni, direi che Omigron sarà la variante dominante nel nostro stato”.

I casi giornalieri medi mobili di sette giorni del Maryland sono 1.340. “Nelle prossime tre-cinque settimane, attendiamo con impazienza la peggiore rivolta che abbiamo mai visto nei nostri ospedali durante l’intera crisi”, ha aggiunto.

Anche il governatore del New Jersey Bill Murphy sta combattendo sempre più casi governativi e più ospedali della variante Delta.

“Ogni volta che pensi di averlo trovato, prende una svolta che non ti aspettavi”, ha detto. Murphy ha detto nello show “Fox News Sunday”. Ha aggiunto: “È instancabile. Poiché è associato a questo virus, c’è una grande quantità di affaticamento.

Sebbene il blocco non sia possibile, non è stato completamente escluso, ha affermato. “Devi metterlo sul tavolo, ma non lo vedo”, ha detto, inclusa la popolazione più vaccinata dello stato, compresi i residenti che hanno ricevuto colpi di richiamo. “Poiché sono stanchi, spesso concordano su ciò che è necessario fare per invertire questa situazione – per ora, pensiamo che funzionerà per noi”.

Almeno Il 70% dei residenti nel New Jersey Secondo il database del Times, è completamente vaccinato, che è negli stati sopra i vaccini. I casi sono raddoppiati nelle ultime settimane, con il New Jersey che ha riportato una media di circa 5.500 casi giornalieri in sette giorni. Sig. Murphy Non ho seguito Il governatore di New York, Kathy Hochul, nell’attuare l’ultimo ordine sulle maschere, ha affermato che non era necessario in quel momento. Ma questo ha detto che sarebbe stata un’opzione.

La polizia del governatore del Colorado Jared domenica ha espresso cautela e ottimismo sui numeri del virus corona del suo stato, citando un programma gratuito di test a domicilio e vaccinazioni.

Una dichiarazione dal Colorado sabato La media su sette giorni è di circa 1.500 casi giornalieri, Meno dei numeri di novembre. Sig. La polizia ha detto che non avrebbe imposto un ordine di mascherine, che dovrebbe essere con le autorità locali.

“Siamo stati ricoverati in ospedale molto meno frequentemente di quanto non fossimo stati ricoverati in ospedale poche settimane fa”, ha detto. La polizia ha detto nello show della NBC “Meet the Press”.

Ha citato l’affaticamento epidemico come motivo per evitare ulteriori misure di controllo al momento e ha affermato che i vaccini sarebbero sufficienti per tenere a bada la varianza. “La gente non ha reagito adeguatamente a questo clima di paura che va avanti da due anni”, ha detto. La polizia ha detto. Ha aggiunto: “Ottenere tre dosi del vaccino è molto efficace ed elimina qualsiasi rischio che potresti incontrare”.

Il dottor Anthony Fauci, uno dei migliori consiglieri del governo dell’amministrazione Biden, non era d’accordo. “So che è sicuramente più una crisi per coloro che non sono stati vaccinati, ma ci sono altri strumenti oltre al vaccino e indossare una maschera completa la protezione e l’incoraggiamento che ricevi dal vaccino”, ha detto domenica alla ABC.

Ha sottolineato che anche chi è stato vaccinato dovrebbe indossare regolarmente la mascherina. “Non penso che dovresti trovarti in una situazione in cui non devi preoccuparti di indossare una maschera se sei stato vaccinato”, ha detto.