Dopo che i Ravens non sono riusciti a fare di nuovo un cambio di 2 punti, John Harbaugh avrebbe fatto affidamento su risultati “per lo più viscerali”

Baltimora – I Baltimore Ravens sono nella bolla dei playoff dopo aver raddoppiato su sconfitte controverse e audaci questo mese.

Per la seconda volta in tre settimane, l’allenatore dei Ravens John Harbaugh ha optato in modo aggressivo per un cambio di 2 punti nell’ultimo minuto del regolamento per vincere la partita. Inoltre, per la seconda volta in tre settimane, Harbaugh ha difeso la sua decisione dopo che i Ravens si erano nuovamente ridotti.

Con 42 secondi rimasti, Tyler HuntleyIncompleto fino alla fine Mark Andrews I Ravens hanno perso 31-30 contro i Green Bay Packers domenica in uno sforzo da 2 punti. La terza sconfitta consecutiva dei Ravens li ha eliminati dall’8 al 6 ottobre. Per la prima volta dal 31, l’AFC non è arrivato primo nel Nord.



“Stiamo cercando di ottenere il successo proprio lì”, ha detto Harbaugh. “Penso che le nostre possibilità di successo siano un po’ più alte degli straordinari, forse se ci conti. Mi sentivo meglio.”

Harbaugh ha affermato che i suoi risultati sono stati “per lo più coraggiosi” basati sull’analisi.

“I numeri sono numeri, ma i numeri non sono perfetti”, ha detto Harbaugh. “Posso dirvi questo; metterò numeri e metterò un sacco di buchi nei numeri ragazzi. Non tengono conto di tutto, quindi prendi una decisione. I numeri sono una parte, ma i numeri non sono i principali decisione.”

Secondo una ricerca di Elias Sports Bureau, i Ravens sono diventati la prima squadra a tentare diversi tentativi da 2 punti quando erano a un punto in meno nel quarto trimestre.

Il 5 dicembre, Harbaugh scelse di andare a 2 punti dopo che i Pittsburgh Steelers raggiunsero un punto a 12 secondi dalla fine a Baltimora. Ma il passaggio di Lamar Jackson a Pittsburgh è andato 20-19 con le braccia tese di Andrews.

Poiché Jackson è stato messo da parte domenica con un infortunio alla caviglia destra, Huntley ha affrontato una situazione simile e ha visto Andrews. Ma, dopo aver rotolato alla sua destra, Huntley ha visto il suo passaggio segnato dalla difesa dei Packers Dornell selvaggio Nella linea di porta.

Ogni volta, i Ravens avrebbero potuto livellare il gioco con un punto in più Justin Tucker, Il kicker più accurato nella storia della NFL. Harbaugh ha scelto di finire la partita con uno sforzo da 2 punti, supportato pubblicamente dai suoi giocatori.

“E’ la ‘fine’. Non credo che ci sia nient’altro”, ha detto Andrews, che aveva 136 yard e due touchdown. “Ho detto all’allenatore che non avevo scelta. La gente pensa che sia sbagliato. Penso che sia giusto”.

L’allenatore dei Packers Matt LaFleur ha detto che avrebbe preso la stessa decisione presa da Harbaugh.

“Se fossi stato da quella parte, assolutamente. Lo sarei stato sicuramente”, ha detto Laughlor. “Questo è quello che mi aspettavo.”

La probabilità di successo di ESPN era leggermente favorevole per andare punto dopo calcio (51% di probabilità di successo), ma è stato un errore a causa di fattori come gli infortuni.

La decisione di Harbaugh di non andare a 2 punti dopo che Baltimora ha terminato 31-23 a 4:47 è stata una decisione molto controversa. Se i Ravens avessero apportato con successo quel cambio di 2 punti, alla fine avrebbero avuto bisogno solo di un punto extra per vincere la partita. Se Baltimora avesse fallito, ci sarebbe stato un altro colpo per pareggiare la partita con un tiro da 2 punti alla fine.

I Ravens sono la prima squadra nella storia della NFL a perdere tre partite consecutive di quattro punti o meno in una sola stagione.

Alla domanda se i due cambiamenti falliti avrebbero influenzato se lo avrebbe fatto in futuro, Harbaugh ha detto: “Va con le circostanze. Per me, in entrambi i casi, ci ha dato le migliori possibilità di successo perché non l’abbiamo fatto. Di questo fatto va tenuto conto».

I Ravens hanno perso sei tentativi da 2 punti in questa stagione, inclusi i Minnesota Vikings nella NFL.

Domenica, se Huntley avesse lanciato la palla in campo aperto, Baltimora avrebbe trasformato un tiro da 2 punti alla fine della partita. Marquez Brown Corre sul retro della zona finale. Secondo i dati di NFL Next General, Brown era a 4,41 iarde di distanza da un difensore nelle vicinanze.

Alla domanda se avesse visto Brown, Huntley ha detto: “No, non l’ho visto”.

La sconfitta ha rovinato lo sforzo ammirevole dei Ravens, a corto di 9,5 punti, che hanno giocato con una linea offensiva ridotta e un secondo posto. All’inizio della sua seconda carriera, Huntley Ravens è diventato il primo giocatore nella storia a lanciare due passaggi da touchdown e correre per due touchdown.

Secondo il Football Power Index di ESPN, Baltimora ha terminato una delle sette squadre nei playoff AFC e ora ha il 54% di possibilità di raggiungere i playoff.

I Ravens giocheranno il primo posto nella divisione la prossima settimana a Cincinnati. Baltimora può anche vedere il ritorno di Jackson, che ha saltato una partita a causa di un infortunio per la prima volta nella sua carriera di quattro anni.

“Ci aspettiamo che torni la prossima settimana”, ha detto Harbaugh. “Ma se non è completamente pronto, andremo con Tyler. Quindi, siamo pronti per andare in entrambi i modi”.