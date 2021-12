Patriots a Goldscore: annunci in diretta, risultati, statistiche di gioco, momenti salienti, TV, streaming della partita NFL di sabato

I libri dei New England Patriots e degli Indianapolis Golds contengono metà del calcio. Finora, Carson Vents e il suo team sono stati in grado di mantenere una salda presa su questo AFC faccia a faccia. Indy è stato il primo a unirsi al tabellone con un touchdown drive di otto game che ha percorso 78 yard esclusivamente a terra. Da lì, i Gold hanno aggiunto 17 punti totali senza risposta per tutto il primo tempo, aumentando il loro vantaggio, che includeva un punt bloccato che tornava a un touchdown.

I Patriots avevano la possibilità di essere in testa prima dell’intervallo, ma Mac Jones è stato raccolto da Darius Leonard sulla linea delle 6 yard. I Patriots si sono fermati per l’ultima volta nel primo tempo contro i Bills nel 2016 – 99 partite prima del record NFL.

Riuscirà l’India a spezzare la striscia vincente dei Patriots o la squadra del New England si mobiliterà nel secondo tempo per conquistare la vittoria? Stiamo per scoprirlo. Quando uscirà questo gioco, dai un’occhiata al Saturday Live Blog. Di seguito troverai l’analisi istantanea dei nostri esperti e i momenti salienti in tempo reale di tutte le principali giocate.

