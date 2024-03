Il vicepresidente Xi Jinping invita l'Asia a gestire la propria sicurezza “congiuntamente”

Un assistente senior del presidente cinese Xi Jinping ha affermato che l’Asia dovrebbe gestire la propria sicurezza e non permettersi di diventare “un’arena per rivalità geopolitiche”, in un velato rimprovero agli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare le alleanze.

Anche Zhao Lijie, membro del Comitato permanente del Partito comunista, ha chiesto legami commerciali più stretti nella regione per costruire un “mercato comune regionale”, affermando che l’Asia è già la fonte della maggior parte della crescita economica mondiale.

“Dovremmo mantenere insieme la sicurezza in Asia”, ha detto Zhao, che è anche presidente del parlamento cinese, alla sessione di apertura della prima conferenza internazionale della Cina, il Forum Boao per l'Asia. “Dobbiamo sempre tenere nelle nostre mani il futuro di una pace e di una sicurezza durature in Asia”.

La Cina si oppone da tempo a quella che definisce l’egemonia americana nella regione, soprattutto negli ultimi anni con l’aumento delle tensioni sulle rivendicazioni territoriali di Pechino su Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di rafforzare le alleanze nella regione come deterrente contro l’azione militare cinese, in particolare con Giappone, Filippine e Australia, corteggiando anche l’India.

Nel 2022, Xi ha introdotto la Global Security Initiative, un vago insieme di concetti che richiede la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo ma che secondo gli analisti è in definitiva destinato a ridurre il ruolo dell’America nella difesa globale, soprattutto in Asia.

“Dobbiamo implementare l’iniziativa sugli standard globali”, ha detto Zhao al suo pubblico a Boao.

Ha detto che i paesi asiatici dovrebbero seguire collettivamente il concetto di sicurezza della “cooperazione”, “rifiutare la mentalità della guerra fredda” e “affrontare il blocco”.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di minacciare la stabilità nella regione attraverso le sue manovre militari sempre più assertive attorno a Taiwan. La Cina ha anche militarizzato le isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale e negli ultimi mesi ha intensificato il confronto con le Filippine sulle sue rivendicazioni concorrenti nella regione.

I critici affermano che, nonostante il lancio dell’iniziativa, la Cina ha pochi precedenti nella risoluzione delle controversie con successo. Sebbene abbia ottenuto consensi per il suo ruolo nel mediare la distensione tra i vecchi rivali, Arabia Saudita e Iran, i paesi occidentali ritengono che la Cina si sia implicitamente schierata con la Russia nella guerra contro l’Ucraina, mentre non ha svolto un ruolo significativo nei colloqui di pace in Medio Oriente. dallo scoppio della crisi… Il conflitto tra Israele e Gaza.

Ma alla conferenza, Zhao ha cercato di ritrarre la Cina e la Global Peace Initiative come un quadro per la pace globale, lasciando intendere che la principale fonte di instabilità fossero gli Stati Uniti.

“Di fronte alle voci che chiedono divisione e confronto, è necessario” che i paesi asiatici “impedano che questa regione e il mondo diventino un’arena di rivalità geopolitiche”, ha affermato.

Zhao ha affermato che la Cina cerca di modernizzare l’accordo di libero scambio con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, il blocco regionale che è il suo principale partner commerciale, ed è desiderosa di espanderlo in un’associazione commerciale più ampia.

“Negli sforzi per costruire un mercato comune regionale più interconnesso e più aperto, dobbiamo opporci al protezionismo commerciale e a tutte le forme di erigenza di barriere, separazione o interruzione delle catene di approvvigionamento.“,” Egli ha detto.

I suoi commenti si riferivano agli sforzi dei paesi europei per ridurre i rischi delle catene di approvvigionamento che temono dipendano troppo pesantemente dalla Cina.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti stanno anche cercando di negare alla Cina l’accesso a tecnologie all’avanguardia che potrebbero svolgere un duplice ruolo civile e difensivo.