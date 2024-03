Un aggiornamento dell'interfaccia utente 6.1 arriva per i vecchi telefoni Galaxy negli Stati Uniti

Fedele alla sua promessa, Samsung ha iniziato a lanciare l'aggiornamento One UI 6.1 negli Stati Uniti. Il prossimo aggiornamento include funzionalità Galaxy AI per i vecchi telefoni Samsung Galaxy.

Al giorno d'oggi, vediamo Rapporti Dall'aggiornamento rilasciato per la serie Galaxy S23. Verizon ha anche elencato l'aggiornamento per Formazione S23 IL Galaxy Z Fold5 e il Galaxy Z Flip 5 . Il software porta anche la patch di sicurezza di marzo sui vecchi flagship Samsung.

Se l'ultimo aggiornamento One UI 6.1 non è arrivato al tuo flagship Galaxy idoneo, non preoccuparti. Con il lancio ormai in corso, la versione OTA dovrebbe essere disponibile per il download molto presto. Oltre ai telefoni Galaxy sopra menzionati, l'aggiornamento verrà esteso anche alla serie Galaxy Tab S9.