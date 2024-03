Il Palazzo pubblica un nuovo ritratto di Re Carlo prima di Pasqua

In un messaggio audio per il Giovedì Santo, re Carlo racconterà come Gesù ha dato “l’esempio di come servirsi e prendersi cura gli uni degli altri” e come “abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono una mano amica, soprattutto in il nostro momento del bisogno”.

Le parole di Charles – arrivate dopo che sua nuora Kate Middleton ha rivelato la sua diagnosi di cancro, e mentre lui stesso è in cura per la malattia – non si riferiscono direttamente alle sue attuali sfide mediche, ma possono essere viste da alcuni come una conseguenza indiretta riferimento alle risposte di supporto per entrambi.

Kate, il principe William e Carlo hanno tutti ringraziato il pubblico per gli auguri dopo l'annuncio della loro diagnosi. In una precedente dichiarazione, Charles aveva detto di essere “così orgoglioso” di Kate dopo il suo annuncio pubblico.

Parole di Charles Giovedì Santo È stato segnalato prima Specchio Mercoledì sera si è diffusa una nuova foto del re, scattata mentre registrava il suo messaggio audio.

Il suo discorso sarà ascoltato per intero durante la funzione del Royal Maundy, che si terrà giovedì nella cattedrale di Worcester. Mentre continua la cura, Charles non sarà in servizio; La regina Camilla rappresenterà invece la famiglia reale. Tuttavia, domenica Charles dovrebbe partecipare alla messa di Pasqua con Camilla.

La nuova foto del Re è stata scattata durante la registrazione avvenuta a metà marzo nella 18th Century Hall di Buckingham Palace. Charles è stato fotografato mentre sorrideva alla telecamera e seduto dietro il microfono accanto a un mazzo di fiori primaverili.

Le origini del rituale dell'alleanza reale risalgono all'Ultima Cena, quando Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli, come riportato da San Giovanni. La distribuzione delle monete è uno dei rituali più antichi della monarchia.

A 75 donne e 75 uomini – che indicano l'età di Charles – verranno consegnate due valigie, una rossa e una bianca, piene dei soldi di Maundy. Carlo, l Specchio È stato riferito che i destinatari dei fondi Maundy saranno descritti come “meravigliosi esempi di tale gentilezza” nel “dare così tanto della loro vita per servire gli altri nelle loro comunità”.