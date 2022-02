Internet giapponese reagisce alla chiusura dei negozi Nintendo 3DS e Wii U

Ha avuto una buona corsa. Foto : Will Ireland / Rivista T3 / Futuro ( Getty Images )

Come probabilmente avrai sentito, Nintendo sta per chiudere Negozi online Wii U e 3DS. con Nintendo Switch Online in pieno vigore, la linea ufficiale è che Nintendo non ha intenzione di offrire contenuti classici in altri modi. Accidenti! La paura che molti provano online in Giappone È così, anche se Nint Endo afferma il contrario, Così Forse no È possibile scaricare file Acquisti assolutamente digitali .

“Anche dopo la fine di marzo 2023, per il prossimo futuro, sarà ancora possibile scaricare nuovamente giochi e contenuti scaricabili, ricevere aggiornamenti software e divertirsi con i giochi online su Wii U e sulla famiglia di console Nintendo 3DS”, ha risposto Nintendo in annuncio ufficiale.

Di seguito è riportato uno spaccato dei commenti di un popolare gioco giapponese blogginge PosizioniE cartelloni– Così come Smidgen da Twitter. Le persone sentono cosa pensano della decisione di Nintendo.

“Nintendo smontato.” “Beh, anche se compri i download, è solo un affitto.” “Ok, rendi possibile utilizzare la Virtual Console sullo Switch.” “Inevitabilmente, quel giorno è arrivato, giusto?” “Sono in grado di fidarmi di Sony più che di Nintendo”. “Non potrai più giocare alle esclusive del Nintendo eShop…?” “Ridicolo. Mi fa solo venire voglia di acquistare da Steam.” “Significa che dicono, ‘Compra una chiave?'” “ “Alla fine, non potrai più giocare? Questo è terrificante”. “Questo pensa molto poco ai tuoi clienti.” “In futuro, anche la chiave verrà tagliata”. “Stanno rinunciando alle persone che hanno comprato la Wii U.” “Questo è frivolo. Questo è il caso.” “Questa è spazzatura.” Sayonara, il Wii U. “Smettila con quello strano abbonamento mensile per Switch Online e riporta la console virtuale”. “Anche quando la PSP finisce, possiamo riprodurre i download su Vita, ma qui tutti i nostri acquisti digitali che non valgono nulla sono crudeli”. “Questo sta accadendo molto rapidamente”. “Se non possiamo giocare ai giochi acquistati in precedenza, rimborsate i vostri soldi.” “Puoi ancora acquistare giochi digitali per Vita. Inoltre, nell’ultimo anno sono uscite nuove cose. Il modo in cui le console Nintendo vengono gettate in pasto ai lupi è davvero orribile”. “Il DLC è una stronzata perché anche se lo acquisti, la possibilità di riprodurlo svanirà”. “Ed ecco perché odio le versioni scaricate.” “Sto ancora giocando a 3DS! Smettila di fare sesso con me!” “Ora vedo l’importanza di acquistare la versione del pacchetto di vendita al dettaglio.” “Quando apparirà la prossima console, la stessa cosa accadrà rapidamente allo switch, il che è spaventoso.” “Anche il passaggio verrà interrotto. Ricorda questo.” “Finalmente è arrivato. Non stavo aspettando questo, però.” “Ma tutti i giocattoli che ho comprato…” “Che spreco porre fine a un servizio così eccezionale per le console di gioco.” “Ci sarà una funzione di prezzo a sorpresa per il rilascio in bundle dei giochi?” “Sarebbe bello se continuassero per sempre. I finali sembrano così solitari. “

