Nintendo sta valutando “diverse iniziative” e “ulteriori miglioramenti” per Switch Online

All’inizio di questa settimana, l’ultimo rapporto finanziario di Nintendo ha rivelato che gli abbonamenti a Switch Online hanno ora “superato” 36 milioni di abbonamenti a pagamento, con un aumento di quasi quattro milioni rispetto all’anno precedente.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, è stato anche interrogato sul futuro del servizio, spiegando come Nintendo stia “considerando varie iniziative” e “ulteriori miglioramenti ai contenuti del servizio” per far tornare i giocatori per saperne di più. Ecco lo scambio completo dal riepilogo di domande e risposte di Nintendo:

Che tipo di iniziative stai prendendo in considerazione per aumentare il numero di membri di Nintendo Switch Online e aumentare l’entusiasmo dei membri esistenti?



Furukawa: “A settembre 2022, il numero di membri pagati di Nintendo Switch Online ha superato i 36 milioni. Anche se ci sono alcuni utenti che scelgono di non rinnovare l’abbonamento una volta scaduto, il numero di membri è complessivamente in aumento, insieme a più persone che giocano a Nintendo Switch e titoli che supportano il gioco.Inoltre, il Nintendo Switch Online + Expansion Pack, che abbiamo lanciato lo scorso anno, rappresenta una percentuale progressivamente crescente degli abbonamenti totali grazie all’aggiunta di titoli parziali per Nintendo 64.

“L’obiettivo di Nintendo Switch Online as a Service è aiutare gli utenti a divertirsi giocando su Nintendo Switch per molto tempo, quindi stiamo valutando varie iniziative, inclusi ulteriori miglioramenti ai contenuti del Servizio. Come abbiamo discusso nello show di oggi, il l’obiettivo è continuare a utilizzare un account Nintendo per mantenere relazioni lunghe e positive con i nostri clienti. In linea con questa strategia, consideriamo Nintendo Switch Online come la nostra iniziativa per incoraggiare i nostri utenti a continuare a divertirsi con il loro Nintendo Switch per molti anni a venire. “

Sebbene Nintendo abbia rivelato l’aumento complessivo degli abbonati a Switch Online, non ha specificato il numero esatto di utenti dell’Expansion Pack. Il livello del pacchetto di espansione aggiunge la libreria Nintendo 64 e Sega Genesis/Mega Drive, oltre a contenuti di gioco aggiuntivi.

L’ultimo lotto di titoli N64 è stato annunciato a settembre, titoli come Mario PartyE il 64- MasoudE il Stadio dei Pokémone fino al ritorno del leggendario sparatutto di Rare Occhi d’oro 007.