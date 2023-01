Lo stato della California ha multato 2 proprietari dell’SF Burger King

L’ufficio del Commissario del lavoro della California ha multato due franchisee di San Francisco Burger King per 2,2 milioni di dollari in casi di furto salariale, che saranno pagati a 230 ex dipendenti.

La decisione arriva dopo che sia Monu Singh che Harkiran Randhawa del Golden Gate Restaurant Group hanno perso i ricorsi contro la multa di 1,9 milioni di dollari emessa nel giugno 2020 dall’ufficio del Commissario del lavoro. La quotazione è ora fissata a $ 2,2 milioni, che include gli interessi maturati.

Il caso è iniziato originariamente nel 2019 quando un gruppo di dipendenti di Burger King a… Posizione famigerata 1200 Market Street, nel centro di San Francisco, “essenzialmente ha lasciato il lavoro”, secondo Alex Campbell, avvocato del personale senior presso lo studio legale senza scopo di lucro Legal Aid in Action. Campbell ha lavorato su questo tema fin dall’inizio.

Attraverso i loro avvocati, Colin Calvert dello studio legale Fisher Phillips, Singh e Randawa hanno negato qualsiasi illecito in una e-mail a SFGATE.

Calvert ha scritto: “Intendiamo presentare ricorso e riteniamo che il verdetto non sia supportato dalla testimonianza e da prove comprovate”.

Gli ex dipendenti affermano che Singh e Randhawa hanno intenzionalmente selezionato almeno sei ristoranti Burger King di San Francisco sotto la proprietà del Golden Gate Restaurant Group nel tentativo di ridurre i costi. Queste pratiche avrebbero creato condizioni di lavoro insostenibili per i dipendenti, secondo l’indagine del Commissario del lavoro, che è stata esaminata da SFGATE.

L’indagine ha rilevato che questo tipo di manovra di riduzione dei costi non era univoco per 1200 Market Street.

“Le violazioni in questione non costituivano casi isolati, frutto della colpa di preposti disonesti, bensì, sulla base di elementi probatori, parte integrante della modalità delle operazioni avviate e/o note ad entrambi [owners]Leggi la decisione dell’Ufficio del Commissario del Lavoro.

I dipendenti che lavorano presso le sedi di Burger King di proprietà del Golden Gate Restaurant Group hanno affermato di aver svolto gli straordinari senza retribuzione e di aver svolto periodi di riposo obbligatori in conformità con la legge della California. Hanno anche affermato di essere spesso raddoppiati come cassieri, addetti alle pulizie e altre posizioni che non gli appartenevano, secondo il rapporto dell’indagine.

Uno chef ha affermato di aver fatto gli straordinari perché nessuno del personale era qualificato per preparare il cibo in sicurezza. Secondo quanto riferito, altri dipendenti, come Sonia Crisostomo, dovevano arrivare in anticipo e svolgere compiti come depositare denaro in banca anche dopo la fine del lavoro.

I gestori hanno anche affermato di essere sottoposti a forti pressioni da parte dei ristoratori per fornire cifre di vendita elevate mantenendo bassi i costi del lavoro, secondo l’Ufficio del Commissario del lavoro. L’ex manager Sandra Gutierrez ha detto agli investigatori che aveva un turno regolare dalle 10:00 alle 18:00, ma spesso arrivava presto e lavorava più tardi “perché non c’erano abbastanza persone per gestire il negozio”, secondo il rapporto dell’indagine.

Secondo quanto riferito, quelle ore extra non sono state registrate, a causa delle pressioni per mantenere bassi i costi del lavoro.

L’inchiesta ha anche rilevato che i dipendenti spesso vengono pagati “10 giorni dopo la fine del periodo di paga quindicinale”.

L’ufficio del Commissario del lavoro della California ha affermato che Singh e Randawa erano a conoscenza di molte lamentele sulla carenza di manodopera causata dal personale e dalla direzione, ma non aumenterebbero i livelli di personale “a meno che le vendite non fossero più elevate”.

L’indagine ha rilevato che i proprietari cambiavano continuamente i cartellini dei dipendenti dopo l’incidente e attribuivano le modifiche a “errori di sistema” nel computer o chiamati “dimenticato di accedere”.

Altre modifiche apportate dal Golden Gate Restaurant Group includevano la falsificazione dei moduli di pausa pasto per mostrare che i dipendenti si prendevano una pausa quando non l’avevano fatto e che il software di registrazione del tempo era impostato in modo tale da non consentire a “troppi” dipendenti di lavorare allo stesso tempo.

Due indagini condotte da agenzie governative stanno esaminando Singh e Randhawa, ha affermato Campbell, l’avvocato senior del personale per Legal Aid in Action. Insieme alle indagini dell’ufficio del Commissario del lavoro della California, la città di San Francisco sta indagando sul Golden Gate Restaurant Group, anche se le conclusioni di tale indagine devono ancora essere rese pubbliche, ha detto Campbell.

Attualmente, gli ex dipendenti di Burger King non riceveranno alcuna quota in denaro. Poiché Singh e Randhawa intendono presentare ricorso contro questa decisione attuale, il passaggio successivo nel processo prevede che un tribunale superiore determini l’esito finale. Singh e Randhawa potrebbero impugnare ogni decisione fino a quando non raggiungerà la Corte Suprema della California, presumibilmente.

“Questo potrebbe richiedere del tempo prima che sia completamente risolto”, ha detto Campbell.