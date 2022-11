Queste offerte del Black Friday rendono gli aggiornamenti di archiviazione SSD PS5 da 2 TB degni di essere acquistati

Se vuoi aggiornare la memoria interna della tua PS5 senza compromettere la velocità, qualsiasi vecchio SSD non lo taglierà. Avrai bisogno di un’unità a stato solido PCIe Gen4 x4 M.2 con una velocità di lettura nominale di 5.500 MB/s. I prezzi degli SSD ad alta velocità sono diminuiti in modo significativo quest’anno, rendendo il Black Friday 2022 l’occasione perfetta per ottenere finalmente ottimi affari su unità di archiviazione più grandi da 2 TB per la tua nuova console di gioco PS5.

Le migliori offerte del Black Friday su SSD PS5

Potrebbero esserci altre offerte SSD del Black Friday là fuori, ma questi sono gli SSD che abbiamo provato noi stessi e che sono altamente raccomandati. Raddoppiano anche come ottimi dischi di avvio per il tuo PC da gioco, nel caso in cui non ti serva lo spazio di archiviazione aggiuntivo per la tua console PS5.

Quanto è facile installare un SSD?

È così facile! Rimozione del coperchio della custodia completamente senza attrezzi. In effetti, l’unica vite che dovrai rimuovere è quella che tiene in posizione il coperchio dell’alloggiamento dell’SSD. Non puoi restituirlo nemmeno quando hai finito. Sony ha un modo semplice e veloce Videoguida su YouTube.

Cosa succede se l’SSD che ho acquistato non ha un dissipatore di calore?

MHQJRH M.2 2280 SSD radiatore Vediamo Lui lei

Sony consiglia di installare un’unità a stato solido (SSD) con un dissipatore di calore collegato. Se l’SSD che acquisti non ne include uno, è facile acquistarne uno per ca $ 10 su Amazon E aggiungilo tu stesso. La maggior parte di questi dissipatori di calore si attacca solo con nastro adesivo come il nastro termico.

