Google spiega perché sta rimuovendo il supporto JPEG-XL da Chrome

Segui l’articolo di ieri su Google Chrome si sta preparando a fermare il formato immagine JPEG-XLOra, un ingegnere di Google ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il formato immagine di prossima generazione.

Come notato ieri, c’è una patch in sospeso per Google Chrome/Chromium per interrompere il supporto per il formato immagine JPEG-XL ancora in esperienza (dietro il tag della funzione) dal loro browser web. La patch indica che Chrome 110 e versioni successive ignorano il supporto per le immagini JPEG-XL.

Non è stato fornito alcun motivo per questa deprecazione, il che è strano dato che JPEG-XL è ancora molto giovane nel suo ciclo di vita e sta ricevendo un crescente interesse e supporto dal settore. Ora questa sera è un commento di un ingegnere di Google su Tracker JPEG-XL cromato Con le loro ragioni dichiarate:

Grazie a tutti per i vostri commenti e feedback su JPEG XL. Rimuoveremo l’icona e il tag JPEG XL da Chromium per i seguenti motivi: – Segni e simboli sperimentali non devono rimanere indefinitamente

– Non c’è abbastanza interesse da parte dell’intero ecosistema per continuare l’esperienza JPEG XL

– Il nuovo formato immagine non offre vantaggi aggiuntivi sufficienti rispetto ai formati esistenti per garantire che siano abilitati per impostazione predefinita

Rimuovendo la bandiera e l’icona nell’M110, riduce il carico di manutenzione e ci consente di concentrarci sul miglioramento dei layout esistenti in Chrome”

La scoperta di Google “non c’è abbastanza interesse da parte dell’intero ecosistema” su JPEG-XL è sorprendente dato che il flusso di bit è stato bloccato solo alla fine del 2020 e il formato del file è stato standardizzato lo scorso anno e il sistema di codifica dall’inizio di quest’anno. Sebbene JPEG-XL sia disponibile con Chrome, è disattivato per impostazione predefinita dietro il flag delle funzionalità e fino a quando il supporto del browser non matura (o matura), gli sviluppatori Web chiaramente non stanno spingendo forte su JPEG-XL. Anche gli strumenti libjxl rimangono in uno stato precedente alla 1.0.

Alcuni lettori di Phoronix hanno scritto in seguito all’articolo di ieri per sottolineare che ora lo è anche Google Non seguire WebP 2 come formato immagine rilasciato. Invece, il loro sforzo WebP 2 è quello di “usarlo come un parco giochi per esperimenti di compressione delle immagini”.

Quindi, andando avanti con il supporto JPEG-XL per rimuoverlo da Chrome e WebP 2 che non è perseguito come formato di immagine rilasciato di per sé, sembra che Google alla fine si concentrerà sullo sviluppo di WebP e AVIF per le immagini di prossima generazione.