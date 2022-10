Seul, Corea del Sud

CNN

–



Nella maggior parte dei fine settimana, gli stretti vicoli di Itaewon, il quartiere della vita notturna illuminato al neon della capitale della Corea del Sud, Seoul, si animano di feste e turisti. Ora è un sito Uno dei peggiori disastri del Paese.

Sabato notte, decine di migliaia di persone si sono riversate nell’area nel centro di Seoul per celebrare Halloween, ma è scoppiato il panico quando la folla si è ingrossata, con alcuni testimoni che hanno affermato che era diventato difficile respirare e muoversi.

A partire da domenica, il bilancio delle vittime è salito a 154 morti e decine di feriti. Le autorità hanno ora avviato un’indagine urgente per scoprire come quella che doveva essere una notte di festa è andata così male, mentre le famiglie in tutto il paese piangono e cercano i loro cari scomparsi.

Ecco cosa sappiamo finora.

Itaewon è sempre stato un luogo popolare per celebrare Halloween, soprattutto perché la festa è diventata più popolare in Asia negli ultimi anni. Alcuni si recano persino a Seoul da altri paesi della regione per le celebrazioni.

Ma negli ultimi due anni, i festeggiamenti sono stati smorzati dalle restrizioni pandemiche sulle dimensioni della folla e sui mandati delle maschere.

Sabato sera è stato il primo Halloween da quando il paese ha revocato queste restrizioni, portando un significato speciale ai numerosi partecipanti entusiasti a Seoul, così come ai visitatori internazionali, inclusi residenti stranieri e turisti.

Gli hotel prenotati e gli eventi di quartiere erano prenotati in anticipo e si prevedeva una grande folla.

Testimoni hanno detto alla CNN che c’era pochissimo, se non del tutto, il controllo della folla prima che una folla si trasformasse in morte.

Video e foto pubblicati sui social media mostrano persone stipate insieme, in piedi fianco a fianco nella stradina.

Le folle non sono estranee a quella zona, né ai residenti di Seoul, abituati alle metropolitane e alle strade affollate di una città di quasi 10 milioni di persone.

Un testimone oculare ha detto che ci è voluto un po’ prima che le persone si rendessero conto che qualcosa non andava, poiché le urla in preda al panico delle persone rivaleggiavano con la musica suonata dai club e dai bar circostanti.

Dopo che le prime chiamate di emergenza sono arrivate intorno alle 22:24, le autorità si sono precipitate sul posto, ma l’enorme volume di persone ha reso difficile raggiungere coloro che avevano bisogno di aiuto.

I video pubblicati sui social media hanno mostrato persone che premevano altri partecipanti alla festa sul pavimento mentre aspettavano l’assistenza medica.

Migliaia di persone in costumi di Halloween hanno contribuito a creare un senso di confusione e caos. Un testimone ha descritto di aver visto un agente di polizia urlare durante il disastro, ma alcuni festaioli lo hanno scambiato per un altro visitatore.

La causa della fuga precipitosa è ancora oggetto di indagine, anche se i funzionari hanno affermato che non ci sono state fughe di gas o incendi nel sito.

Le autorità hanno affermato che le vittime erano giovani, per lo più adolescenti e poco più che ventenni. Nota per la sua vita notturna e i ristoranti alla moda, Itaewon è molto popolare tra i viaggiatori con lo zaino e gli studenti internazionali.

Tra i morti, 154 sarebbero almeno 26 stranieri, secondo le autorità, con vittime da paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Iran, Thailandia, Sri Lanka, Giappone, Australia, Norvegia, Francia, Russia, Austria, Vietnam, Kazakistan e Uzbekistan . .

Tutte le vittime tranne una sono state identificate, ha detto lunedì il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo in una conferenza stampa. Il ministero dell’Interno e della sicurezza della Corea del Sud ha affermato che il bilancio delle vittime includeva 56 uomini e 97 donne.

Tra i morti, lunedì il ministero dell’Istruzione sudcoreano ha dichiarato che tra i morti c’erano sei studenti delle scuole, uno dei quali frequentava le scuole medie. Morirono anche tre insegnanti.

Il ministero ha affermato che alle 17:00 ora locale di domenica (4:00 ET), il numero dei feriti era salito a 133, di cui 37 gravemente feriti.

Il governo della città di Seoul ha affermato che sono state ricevute più di 4.000 segnalazioni di persone scomparse. Questo numero potrebbe includere più segnalazioni per la stessa persona o segnalazioni inviate sabato sera per persone che sono state trovate da allora.

La polizia ha detto che non c’era una ricerca attiva per i dispersi poiché ritenevano che nessuno fosse scomparso dalla scena. Invece, hanno detto, i rapporti sulle persone scomparse sono stati utilizzati per aiutare a identificare coloro che sono morti.

Lee Sang-min, ministro dell’Interno e della sicurezza, ha dichiarato domenica che un “grande numero” di polizia e forze di sicurezza è stato inviato sabato in un’altra parte di Seoul in risposta alle previste proteste.

Nel frattempo, ha affermato che a Itaewon la folla non era insolitamente numerosa, quindi lì è stato schierato solo un livello “normale” di forze di sicurezza.

Con il disastro di sabato notte, sono state inviate più di 1.700 forze di risposta alle emergenze, inclusi più di 500 vigili del fuoco, 1.100 funzionari di polizia e circa 70 dipendenti del governo.

Il presidente Yoon Seok-yeol ha convocato una riunione di emergenza e ha esortato i funzionari a identificare i morti il ​​prima possibile.

Ma anche ore dopo, le famiglie stavano ancora aspettando di sapere se i loro cari fossero vivi.

Subito dopo, molte persone sono state portate in strutture vicine, mentre i corpi sono stati portati in diversi obitori ospedalieri. Le famiglie si sono radunate in luoghi vicini alla scena in cui i funzionari stavano raccogliendo i nomi dei dispersi e dei defunti.

Yoon ha promesso di attuare nuove misure per evitare che incidenti simili si ripetano, affermando che il governo “effettuerà ispezioni di emergenza non solo sugli eventi di Halloween ma anche sui festival locali e li gestirà completamente in modo che siano condotti in modo ordinato e sicuro”.

Il governo fornirà anche cure psicologiche e finanziamenti alle famiglie dei defunti e dei feriti. Le autorità hanno dichiarato un periodo di lutto nazionale fino al 5 novembre e hanno designato Yongsan-gu, dove si trova Itaewon, un’area disastrata speciale.

Mentre una nazione triste e scioccata è alle prese con questa tragedia, sorgono anche domande su come un tale disastro possa essersi verificato in un’area popolare dove è noto che le persone si radunano.

È difficile dire cosa potrebbe aver causato la cotta, ma le autorità “si aspettavano grandi numeri… prima di sabato sera”, ha affermato Juliette Kayem, esperta di gestione dei disastri e analista di sicurezza nazionale per la CNN.

“C’è la responsabilità da parte delle autorità di monitorare le dimensioni della folla in tempo reale, in modo che possano percepire la necessità di far uscire le persone”, ha aggiunto.

Suah Chu, 23 anni, è stata catturata dalla folla ma è riuscita a fuggire in un edificio lungo il vicolo. Quando le è stato chiesto se avesse visto funzionari che cercavano di limitare il numero di persone che entravano nel vicolo, ha risposto: “Prima dell’incidente, per niente”.

Un altro testimone oculare ha descritto la situazione come “in peggioramento”, dicendo che potevano sentire “persone che chiedevano l’aiuto di altre persone, perché non c’erano abbastanza bagnini in grado di gestire tutto questo”.