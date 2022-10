Biden rivaluta le relazioni con l’Arabia Saudita dopo aver tagliato la produzione di petrolio

Dopo aver superato le proprie riserve, il signor Biden si è schierato dalla parte dei consiglieri che hanno affermato che valeva la pena il colpo politico per ripristinare le relazioni con l’Arabia Saudita per una serie di ragioni, inclusa la necessità di rafforzare i mercati energetici visti gli sforzi per isolare la Russia, una delle le nazioni del mondo. I maggiori produttori di petrolio al mondo. Sebbene non siano stati fatti annunci specifici durante la sua visita a Gedda a luglio, i funzionari statunitensi hanno affermato all’epoca di avere un’intesa con l’Arabia Saudita che avrebbe aumentato la produzione di petrolio in autunno e quindi abbassato i prezzi della benzina in vista delle cruciali elezioni del Congresso.

La decisione saudita di fare il contrario la scorsa settimana a dispetto delle suppliche americane è stata uno schiaffo in faccia a Biden e l’ha aperta a ulteriori critiche anche da parte dei colleghi democratici che hanno sostenuto che l’Arabia Saudita dovrebbe essere punita. Three House Democrats ha annunciato una legislazione che richiede il ritiro delle forze e dei sistemi di difesa statunitensi dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.

Dopo oltre tre mesi di flessione, i prezzi del gas sono tornati a salire. È aumentato in media di 12 centesimi al gallone nell’ultima settimana a $ 3,92, secondo AAA, anche se è ancora ben al di sotto del picco di giugno di poco più di $ 5. La Casa Bianca contava sull’abbassamento dei prezzi del gas per sostenere gli sforzi dei Democratici per prendere il controllo della Camera e del Senato nelle elezioni dell’8 novembre.

La rabbia verso l’Arabia Saudita è stata esacerbata a Washington negli ultimi due giorni dai recenti attacchi aerei russi contro obiettivi civili in tutta l’Ucraina. I democratici hanno inquadrato il conflitto con l’Arabia Saudita meno in termini di preoccupazione per i prezzi interni del gas nella stagione della campagna elettorale e più per la volontà del regno di aiutare l’aggressione di Putin.