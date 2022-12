Gli Stati Uniti richiedono test Covid negativi per i viaggiatori provenienti dalla Cina

Almeno per ora, hanno affermato gli scienziati, la variante che ha alimentato l’epidemia in Cina potrebbe non essere necessariamente la più efficace nel contrastare le risposte immunitarie. Poiché pochissime persone in Cina sono state infettate da versioni di Omicron, qualsiasi variante di Omicron altamente contagiosa che è circolata di recente in tutto il mondo potrebbe diffondersi lì.

In una società come la Cina con pochissima immunità esistente alle infezioni, la variante dominante potrebbe non essere necessariamente la migliore per aggirare le risposte immunitarie, ma semplicemente il tipo che capita di divampare, hanno detto.

“In un certo senso, è probabile che qualunque cosa sia stata rilasciata per prima sarebbe dominante lì”, ha detto James Wood, esperto di malattie infettive presso l’Università del New South Wales a Sydney.

Negli Stati Uniti, il CDC ha stimato la scorsa settimana che la variante XBB è cresciuta fino a rappresentare quasi un quinto dei casi negli Stati Uniti, rispetto al solo 3% dei casi del mese precedente.

Gli scienziati hanno affermato che il virus XBB si sta diffondendo in modo particolarmente rapido negli Stati Uniti nordorientali, rappresentando oltre la metà delle nuove infezioni. Sembra avere un vantaggio rispetto alle varianti sub-BQ.1 Omicron che sono state prevalenti di recente negli Stati Uniti, hanno detto gli scienziati.

Gli scienziati sono nelle prime fasi dello studio della variante XBB. Ma studi preliminari hanno indicato che l’ultima versione di XBB è in grado di eludere le risposte immunitarie esistenti e di legarsi alle cellule umane, hanno detto.