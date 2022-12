I problemi di temperatura di AMD Radeon RX 7900 XTX continuano ad aumentare e le misure PowerColor per aiutare i consumatori

Di recente, un utente di Reddit ha pubblicato che la scheda grafica di riferimento AMD Radeon RX 7900 XTX stava raggiungendo temperature di giunzione di 110°C durante la riproduzione del nuovo Modern Warfare II. Tuttavia, quando Contatta AMD con una richiesta RMAHa negato, poiché l’azienda ha affermato che “le temperature sono normali e, in caso di problemi, contattaci di nuovo”. Un altro utente ha effettuato un ordine andato a buon fine ma il rimborso aperto in precedenza è stato negato. Da allora la società ha ricevuto un po ‘di contraccolpo per il problema, in particolare con il crescente numero di problemi che si sono verificati.

Casi di temperature più elevate continuano a comparire sulle schede grafiche AMD Radeon RX 7900 XTX, con aziende come PowerColor che si fanno avanti per aiutare i consumatori.

Prima di questo nuovo sviluppo AMD, NVIDIA ha ricevuto contraccolpi per Surriscaldamento e fusione dei connettori 12VHPWR Sulla GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 di punta, che ha superato i trenta e ha segnalato casi di problemi verificatisi dopo il lancio della scheda grafica.

Ciò che è unico nella situazione di AMD è che attualmente influisce sul riferimento e sulla serie di GPU Radeon RX 7900 di AMD. Copre tutte le schede vendute dai partner AMD o dall’azienda, ma non copre le GPU specificamente progettate utilizzando la stessa architettura grafica. Pochi dispositivi di raffreddamento o design di montaggio dovrebbero essere difettosi, come mostrato da De8auer nel video qui sotto:

Tre anni fa, AMD ha pubblicato un articolo sul blog dell’azienda intitolato “AMD Radeon Community Update: maggiore controllo su potenza e prestazioni della GPU, monitoraggio termico migliorato, massime prestazioni”. Discutendo delle temperature di giunzione nel monitoraggio termico avanzato della GPU AMD Radeon VII, hanno pubblicato questa dichiarazione:

…invece di impostare un lieve throttling “nel peggiore dei casi” fino alla morte dell’insieme, le GPU Radeon TM RX 5700 continueranno ad aumentare opportunisticamente e con forza i clock fino a quando uno qualsiasi dei tanti sensori disponibili raggiungerà il proprio “hotspot” o ” crossover” temperatura 110 gradi Celsius. Si prevede che funzioni fino a 110°C durante il tipico utilizzo di gioco e entro le specifiche. Ciò consente alle GPU Radeon TM RX 5700 di offrire prestazioni e clock significativamente più elevati, pur mantenendo gli obiettivi di audio e affidabilità.

uno di L’architettura tecnica guida l’AMD Radeon RX 7900 XTX, “Kevin”, afferma che a partire da ieri la società è stata a conoscenza del problema dell’hotspot e sta attivamente indagando e sviluppando un piano di lavoro per “ri-raccogliere e raccogliere i numeri di serie”. Spiega inoltre che l’attuale situazione COVID all’estero sta rallentando il processo, ma concorda sul fatto che un problema meccanico rientrerebbe nella creazione e nell’adempimento di un RMA per i consumatori. Tuttavia, esaminano anche gli aggiornamenti del firmware per correggere incidenti isolati in cui è necessaria una correzione del software piuttosto che una sostituzione dell’hardware. “Kevin” discute anche del riscaldamento dei bordi, la temperatura vicino al bordo del silicio sulla GPU, affermando che le temperature dei bordi di 90 gradi non sono normali, ma le temperature dei bordi di 70 gradi sono nominali.

Utente Reddit f powercolor Un rappresentante della piattaforma, “PowerColorSteven”, sta facendo la sua parte per aiutare i consumatori con questo problema attuale sulle schede grafiche AMD Radeon RX 7900 XTX. Per coloro che potrebbero non ricordare Stephen, abbiamo citato V Questo articolo La società aveva riscontrato in precedenza un problema per cui le GPU della serie AMD RX 6700 XT venivano spedite con le coperture dei pad termici ancora installate, che in quel momento potevano causare temperature elevate della scheda grafica. Il rappresentante di vendita ha monitorato attentamente questo problema negli ultimi due giorni e recentemente lo ha pubblicato come thread bloccato reddit:

Uh… aggiungo solo questo qui nel caso in cui nessuno abbia visto i miei altri post. Se hai a che fare con un problema 110c e nessun altro ti sta aiutando con il problema. Non importa da quale (AIB l’ho comprato) da cui l’ho comprato. Inviami un’e-mail o un DM (perché le mie e-mail non funzionano correttamente oggi) (inoltre, per favore non usare la chat, quella merda non funziona bene). Sto compilando un elenco dei miei contatti AMD su quanti problemi stiamo riscontrando. Hanno chiesto se il numero di utenti fosse basso. Le ho detto più di una manciata, quindi ora ho bisogno di mostrare una sorta di supporto per la mia bocca paffuta. Mandami i numeri di serie. Sto inviando un’e-mail ai ragazzi di AMD con il numero di unità interessate. powercolor. zaffiro. GB. AMD diretta. Qualunque cosa. Mandami i numeri di serie. Speriamo che AMD riceva qualche notizia per tutti noi, ma a prescindere, quando sentirò qualcosa di sostanziale scriverò un post per fornire un certo livello di guida su come farlo. – Utente “PowerColorSteven”, alias “venditore o qualcosa del genere” su Reddit

Tuttavia, è difficile sapere quali aziende accettano e soddisfano l’RMA, poiché il numero di casi registrati ha affermato che alcuni sono stati consentiti mentre altri sono stati negati, anche quando si tratta dello stesso produttore. Emergono anche diverse altre teorie sul problema, dalle lastre fredde irregolari all’utilizzo di un termoforo in grafite per risolvere il problema. Con il numero di casi in aumento durante le segnalazioni iniziali, non è consigliabile mitigare il problema ma attendere fino a quando non sarà consentita una dichiarazione ufficiale o l’accettazione di un RMA a livello di catena da parte di AMD.

Fonti di notizie: dispositivi tomE il RedditE il Blog dell’AMDE il Reddit (PowerColor)