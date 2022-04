Google Pixel Watch: immagini esclusive trapelate sembrano mostrare il primo smartwatch di Google

Cosa hai bisogno di sapere

Una fonte che ha inviato le foto ad Android Central ha affermato che quello che avrebbe potuto essere un Pixel Watch è stato lasciato e trovato in un ristorante negli Stati Uniti

Le immagini di quello che potrebbe essere l’orologio sembrano corrispondere a diverse voci trapelate, tra cui il design minimalista, la corona e il possibile pulsante nascosto.

L’orologio sembra avere domini di proprietà di Google.

Non sappiamo come sarà la ricarica perché l’orologio non viene fornito con un caricabatterie.

Il Google Pixel Watch sembra essere stato lasciato e trovato in un ristorante negli Stati Uniti e le immagini inviate da una fonte ad Android Central sembrano essere il primo smartwatch di Google.

Sfoglia le immagini dell’orologio di Android Central che possono essere annunciate nel frattempo Google I/O il prossimo mese. È possibile che l’orologio stesso venga rilasciato insieme al Pixel 7.

La fonte, che abbiamo lasciato anonima per proteggere la sua identità, ha detto che l’orologio, che potrebbe essere un “modello di prova per il team interno di Pixel”, è stato trovato in un ristorante. La fonte ha chiesto ad Android Central di non pubblicare il suo nome o il nome del ristorante, compresa la posizione, al fine di tutelarne la funzionalità.

molto perdente Ricordati di noi quando Gizmodo Un prototipo di iPhone 4 è stato segnalato smarrito e ritrovato in un bar. Il telefono è stato mimetizzato per assomigliare all’iPhone 3GS.

Se le foto sono reali, questa è la prima volta che vediamo un orologio che si dice si chiami “Rohan”. 9to5Google Ho trovato il codice nascosto in un aggiornamento di Google che indica che Pixel Watch utilizzerà il chipset Exynos, anziché il modello Snapdragon che si trova nella maggior parte degli orologi Wear OS 3 idonei.

L’orologio nelle nostre foto sembra quasi identico Trapela voci dalle foto fornite. Presenta un design minimalista e segue ciò che le perdite hanno suggerito con uno schermo che ha a malapena cornici. L’immagine conferma anche uno dei colori che si dice che l’orologio arriverà: il nero.

(Credito immagine: lettore fornito)

(Credito immagine: lettore fornito)

(Credito immagine: lettore fornito)

Voci precedenti suggerivano che l’orologio avrebbe una corona rotante e due pulsanti nascosti.

(Credito immagine: lettore fornito)

È un po’ difficile dirlo dall’immagine sopra, ma se questo è l’orologio che si dice, c’è sicuramente almeno un pulsante accanto alla corona.

Foto 1 di 5 (Credito immagine: lettore fornito) Foto 2 di 5 (Credito immagine: lettore fornito) Foto 3 di 5 (Credito immagine: lettore fornito) Immagine 4 di 5 (Credito immagine: lettore fornito) Immagine 5 di 5 (Credito immagine: lettore fornito)

Guardando le foto sopra, il cinturino dell’orologio sembra essere un cinturino di proprietà di Google e sembra molto simile ai cinturini sportivi gelatinosi dell’Apple Watch. Questo potrebbe significare che potremmo vedere più colori in arrivo. Sembra anche attaccarsi direttamente alla cassa dell’orologio.

Ciò può rendere difficile lo scambio dei cinturini degli orologi, specialmente sulla maggior parte delle altre tomaie Orologi intelligenti Android Ti dà più margine di manovra con i tipi di cinturini standard.

Non è rimasto alcun caricatore con l’orologio, ma è possibile caricare l’orologio dal retro della cassa dell’orologio. Ecco come vengono caricati gli smartwatch Versa 3 e Sense di Fitbit (Fitbit di proprietà di Google) e Apple Watch.

La fonte ha osservato che il fondo “sembra metallico ma sembra che sia stato dipinto di vetro”.

(Credito immagine: lettore fornito)

(Credito immagine: lettore fornito)

In questa particolare immagine mostrata sopra, possiamo vedere come appaiono le punte in uno degli slot del mirino. È possibile che questo sia solo un esempio di ingegneria utilizzato per i test e non sia presente nella versione di produzione.

Non possiamo esserne sicuri, ma l’orologio potrebbe anche avere lo standard Qi, consentendo funzionalità di ricarica wireless.

Dal momento che non c’è un caricabatterie per l’orologio, non possiamo essere sicuri di cosa stia succedendo all’interno.

(Credito immagine: lettore fornito)

La fonte ha indicato che non è successo nulla dopo il logo di avvio quando hanno provato ad avviarlo, come puoi vedere nell’immagine sopra. Ciò probabilmente significa che sull’orologio non è ancora installato alcun sistema operativo.

Sappiamo che Google utilizzerà il nuovo Wear OS 3 che è stato sviluppato in collaborazione con Samsung, ma possiamo anche aspettarci che Google inserisca il proprio Pixel-esque nel software.

Un’ultima cosa da notare, non sappiamo in quali regioni Google prevede di rilasciare l’orologio, ma potrebbe includere Nord America, Canada e Unione Europea.

(Credito immagine: lettore fornito)

In questa immagine, una piccola nota nella parte inferiore della scatola recita: “Questo dispositivo non è stato autorizzato come richiesto dalle norme FCC e Industry Canada e non è stato testato per la conformità alle normative UE”.

Osserva inoltre che questo modulo è destinato “solo al test e allo sviluppo interni” e che “l’etichettatura e l’imballaggio non sono definitivi”.

Le parti di Android Central di questa scatola non sono chiare per motivi di privacy.