Tim Anderson dei Chicago White Sox è stato sospeso per una partita dopo aver manipolato i fan

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Major League Baseball Commentare un gioco per Chicago White Sox Tim Anderson interbase dopo aver puntato il dito medio contro un tifoso nella sconfitta per 11-1 di mercoledì contro Guardiani di Cleveland .

Anderson, che ha lottato nella partita con due falli nelle prime due partite, ha girato il dito su un tifoso mentre era in campo. La lega ha emesso una sospensione e una multa non divulgate, ma Anderson intende presentare ricorso contro la sua sospensione.

Miguel Cabrera raggiunge i 3000 punti

Ha detto dopo la partita di venerdì tramite il Posta di New York . “Ci sono molte persone che mi stimano davvero. Mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto. Ma questo è qualcosa da cui devo imparare e da cui devo svilupparmi”.

Ha continuato: “A volte reagirai in modo diverso. Questo è stato uno di quei momenti in cui ho reagito in modo diverso”. “Ma, come ho detto, ho imparato da lei. Andrò avanti e crescerò da lei. Continua a essere me stesso, spegnilo di nuovo e continua ad imparare”.

CLICCA QUI PER ULTERIORI COPERTURA SPORTIVA SU FOXNEWS.COM

Anderson ha commesso il suo sesto errore in tre partite quando ha preso un tiro al numero uno nel singolo del venerdì sera di Carlos Correa in cui Ryan Jeffers ha segnato dal terzo. Correa potrebbe aver calpestato il guanto di sfida di Abreu mentre cercava di afferrare la palla, strappandola dalla mano di Abreu.

CLICCA QUI PER APPLICAZIONE FOX NEWS

I White Sox seguono i Twins 7-0 nella quinta partita della seconda partita della serie.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.