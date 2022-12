Programma dei giochi di bowl 2022, punteggi dei playoff del college football, aggiornamenti in tempo reale: Florida vs. Oregon State al Las Vegas Bowl

Il football universitario continua mentre la postseason 2022 prende il via con una raffica di partite che segneranno un’avvincente celebrazione di un anno nello sport. L’evento è iniziato venerdì 16 dicembre e continuerà per tutta la durata del campionato nazionale playoff di college football lunedì 9 gennaio, quando saremo incoronati campioni nazionali per la stagione 2022.

La stagione del Bowl è iniziata venerdì con due partite post-stagionali che non hanno mancato di suscitare entusiasmo quando l’UAB ha superato Miami (OH) nel Bahamas Bowl per iniziare i festeggiamenti mentre Troy ha soffocato l’UTSA nel Cure Bowl che ha visto una resa dei conti tra due campioni della conferenza. Tuttavia, questo era solo un gioco a due. Il programma di sabato è molto più fitto con sei partite con la palla alla spina per gli appassionati di football del college.

Tutto inizia sabato presto con il Fenway Bowl mentre Louisville affronta Cincinnati. Successivamente, un’emozionante resa dei conti tra la Florida e il numero 14 dell’Oregon State è al centro della scena nel Las Vegas Bowl mentre lo Stato di Washington e lo Stato di Fresno si danno battaglia nel Los Angeles Bowl. Per concludere la serata, la BYU ha combattuto contro SMU nel New Mexico Bowl e Boise State ha combattuto contro il North Texas nel Frisco Bowl con il match South Miss vs. Rice nel LendingTree Bowl inserito tra di loro.

Oltre alle sue partite di calcio FBS, Deion Sanders dirigerà la sua ultima partita al Jackson State prima di dirigersi in Colorado, dove i Tigers affronteranno l’NC Central nel Celebration Bowl.

CBS Sports sarà qui ogni giorno con gli ultimi punteggi, momenti salienti e momenti salienti dell’intera stagione del Bowl. Controlla la tabella qui sotto e continua a scorrere per gli aggiornamenti di ogni gioco quando hai finito. Tutti i tempi sono orientali

Partite di calcio: risultati delle partite del college, programma

sabato 17 dicembre

Ciotola FenwayLouisville 24, Cincinnati 7 – un sommario

Ciotola celebrativa: NC centrale 41, Jackson State 34 (OT)

Ballo di Las Vegas: Florida contro il numero 14 dell’Oregon State – ESPN – GameTracker

LA CiotolaABC: Stato di Washington contro Stato di Fresno GameTracker

LendingTree CiotolaSignorina del Sud vs. Riso – 17:45 (ESPN) – Scelte degli esperti e anteprima

Ciotola del Nuovo Messico: BYU vs. SMU – 19:30 (ABC) – Scelte degli esperti e anteprima

Ciotola Affresco: Boise State vs North Texas – 21:15 (ESPN) – Scelte degli esperti e anteprima

