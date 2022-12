L’immagine del telescopio Webb della NASA rivela la prima formazione stellare in una scoperta “rara”.

Telescopio spaziale James Webb Il team ha annunciato giovedì che gli scienziati hanno rilevato dozzine di getti energetici e deflussi da giovani stelle precedentemente nascosti da nuvole di polvere in una delle prime immagini iconiche dell’osservatorio da 10 miliardi di dollari.

In una dichiarazione, la NASA ha affermato che la scoperta “rara” – incluso un articolo pubblicato negli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society questo mese – ha segnato l’inizio di una nuova era di indagine sulla formazione stellare, nonché su come si irradiano le stelle massicce vicine. Può influenzare l’evoluzione dei pianeti.

Pendici cosmiche della Nebulosa Carenaall’interno dell’ammasso stellare NGC 3324, visto a una nuova lunghezza d’onda utilizzando le capacità del telescopio Webb, consente ai ricercatori di tracciare il movimento di altre caratteristiche precedentemente catturate dal telescopio spaziale Hubble.

Analizzando i dati di una specifica lunghezza d’onda della luce infrarossa, gli astronomi hanno scoperto venti esplosioni precedentemente sconosciute di stelle estremamente giovani rivelate dall’idrogeno molecolare.

L’idrogeno molecolare è un ingrediente vitale nella formazione stellare e un buon modo per tracciare le prime fasi di questo processo.

“Quando le giovani stelle raccolgono materiale dal gas e dalla polvere intorno a loro, la maggior parte di loro espelle anche parte di quel materiale dalle loro regioni polari in getti e deflussi. Questi getti agiscono quindi come uno spazzaneve, spazzando via l’ambiente circostante. Idrogeno molecolare visibile spazza via “, ha spiegato la NASA. È eccitato da questi getti nelle note di Webb.

Le cose sono state scoperte: comprese “mini-fontane” e un “gigante inquietante che si estende per anni luce dalla formazione di stelle”.

Precedenti osservazioni dei getti e dei deflussi riguardavano principalmente regioni vicine e oggetti più sofisticati già rilevabili nelle lunghezze d’onda di Hubble.

L’agenzia ha osservato: “La sensibilità senza pari di Webb consente di osservare anche le regioni più remote, mentre il suo potenziamento a infrarossi sonda anche le fasi più piccole del campionamento della polvere. Insieme, questo fornisce agli astronomi una visione senza precedenti di ambienti che assomigliano al luogo di nascita del nostro sistema solare .” “.

Molte di queste protostelle sono destinate a diventare stelle di piccola massa, come il Sole.

Questo è il periodo della formazione stellareLa NASA ha aggiunto che è particolarmente difficile da catturare perché è relativamente effimero.

Le osservazioni di Webb stanno anche aiutando gli astronomi a far luce su quanto siano attive le regioni di formazione stellare.

Confrontando la posizione dei deflussi precedentemente noti in questa regione con i dati di Hubble di 16 anni fa, gli scienziati sono stati in grado di tracciare la velocità e la direzione in cui si muovevano i getti.