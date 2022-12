I Metallica sono tornati sul palco dopo aver perso la causa e hanno vinto lo spettacolo di beneficenza Helping Hands

(LR) Robert Trujillo, James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett dei Metallica si esibiscono sul palco durante il concerto dei Metallica Presents: The Helping Hands il 16 dicembre 2022 (Foto: Jeff Kravitz/Getty Images per P+ e MTV)

I Metallica hanno appena perso Una lunga battaglia legale contro Lloyd’s di Londra, in cui un giudice della California ha assolto la società del mercato assicurativo da eventuali perdite finanziarie derivanti dal rinvio della band di sei spettacoli sudamericani del 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Ma appena un giorno dopo l’annuncio di questa sentenza deludente, i Metallica erano di buon umore, di nuovo sul palco e stavano restituendo, nell’intimo Microsoft Theatre di Los Angeles, per la raccolta fondi di Helping Hands Concert & Auction.

Il frontman James Hetfield ha espresso la sua eccitazione per poter suonare di nuovo per un pubblico irriducibile dei Metallica, dicendo: “Siamo stati insieme per sempre, per 200 anni. Siamo così grati di fare quello che facciamo”.

Hetfield e compagnia hanno persino offerto al pubblico venerdì il debutto dal vivo di un nuovo brano tratto da COVID-Delayed dei Metallica 72 stagioni album, che uscirà finalmente nell’aprile 2023. “Abbiamo pensato che sarebbe stata una festa speciale qui, tanto che avremmo suonato ‘Lux Æterna’, il primo singolo di [72 Seasons]. Lo suoneremo per la prima volta qui dal vivo. Che ne dici?” Hetfield ha chiesto retoricamente. Il suono dei piatti ha fatto fermare la band e riavviare la canzone, ma i 7.100 presenti – che includevano Tom Morello dei Rage Against the Machine e il batterista dei Guns N ‘Roses Matt Sorum – non sembravano giusto. o addirittura notato.

mentre “Lux Æterna” è stata l’unica anticipazione della serata 72 stagioniun evento che ha giovato alla band Fondazione tutto nelle mie maniSono apparse altre sorprese. I Metallica hanno suonato le loro prime cover di “Borderline” dei Thin Lizzy (“Phil Lynott stava scrivendo quella canzone sulla mia vita”, ha scherzato Hetfield) e il profondo pezzo sugli UFO “It’s Killing Me”, quest’ultimo una richiesta del batterista Lars Ulrich. “Continuiamo a suonare le cover perché è così allegroHetfield rise.

Poi il “nuovo amico” St. Vincent – che in realtà ha fatto una cover di “Sad But True” dei Metallica nella raccolta di copertine stellari dell’anno scorso, Lista nera dei Metallica – montante per impilare sull’altro album nero La power ballad è “triste ma vera”. Durante il concerto mezzo acustico e mezzo elettrico, si è unito anche il cantante/polistrumentista folk di San Francisco ed ex stagista AWMH, Avi Vinokur, suonando mandolino, chitarre acustiche, elettriche e a 12 corde. (Tutte le cose che non sappiamo come fare, ha detto Hetfield.)

Jimmy Kimmel ha ospitato la raccolta fondi venerdì, dichiarando i Metallica “una delle migliori band nella storia del mondo” con standing ovation, mentre Robert Downey Jr. e anche Tony Hawk ha fatto apparizioni a sorpresa per cantare il tributo della band e tifare per i loro fan. La rock star emergente Greta Van Fleet ha aperto lo spettacolo.

Da quando i Metallica hanno creato All In My Hands nel 2017, l’iniziativa filantropica ha raccolto 12 milioni di dollari per combattere l’insicurezza alimentare, fornire soccorsi in caso di calamità naturali e costruire comunità sostenibili attraverso la forza lavoro e i programmi universitari della comunità. questi anni Asta di cimeli AWMHche è iniziato il 5 dicembre e durerà fino al 20 dicembre; Il 100% del ricavato dell’asta e dello spettacolo di beneficenza andrà direttamente a chi ne ha bisogno. La cerimonia di venerdì è stata trasmessa in diretta tramite Paramount+ e lo sarà Disponibile da rivedere per intero Lunedì 19 dicembre.

LOS ANGELES, CA – 16 DICEMBRE: James Hetfield dei Metallica si esibisce sul palco del Theatres Metallica: The Helping Hands Concert (Paramount+) al Microsoft Theatre il 16 dicembre 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Jeff Kravitz/Getty Images per P+ e MTV)

Per quanto riguarda ciò che verrà dopo per i Metallica, dopo la causa legale e dopo la pandemia, il 27 aprile 2023, due settimane dopo l’attesissimo rilascio di 72 stagioni, il primo album in studio della band dal 2016 – torneranno a suonare negli stadi durante il loro M72 World Tour di due anni. Si esibiranno in due spettacoli in ogni città, con scalette completamente diverse per ogni serata. Di seguito è riportata la scaletta completa del concerto di Helping Hands del 16 dicembre.

annerimento

The Unforgiven

Linea di confine

Mi fa così male

Whiskey nel barattolo

rilassamento (Hetfield l’ha introdotto dicendo: “Torneremo subito, faremo una piccola pausa, poi torneremo e prenderemo a calci un po’ di metallo”)

elettrico:

chiamata ktulu

mietitore di dolore

più santo di

Tutto nelle mie mani

La morte si avvicina

Una canzone dei Metallica

Lux Sterna

Nient’altro conta (con St. Vincent)

Cerca e distruggi

