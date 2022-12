ESCLUSIVO: Sam Bankman-Fred annulla l’appello per l’estradizione

(Reuters) – L’ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman Fried dovrebbe comparire lunedì in tribunale alle Bahamas per ribaltare il suo appello contro la sua estradizione negli Stati Uniti, dove è accusato di frode, ha detto una persona vicina alla questione. di sabato.

Il trentenne magnate della criptovaluta è stato incriminato martedì dal tribunale federale di Manhattan e accusato di aver partecipato a un piano per frodare i clienti FTX utilizzando miliardi di dollari in depositi rubati per pagare spese e debiti e per effettuare investimenti di copertura in valuta digitale. Fondo, Alameda Research LLC.

La sua decisione di accettare l’estradizione gli aprirà la strada per comparire in un tribunale degli Stati Uniti per affrontare frodi telefoniche, riciclaggio di denaro e accuse di finanziamento della campagna elettorale.

Probabilmente sarà detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, ha detto l’avvocato difensore Zachary Margolis-Onuma al suo arrivo negli Stati Uniti, anche se alcuni imputati federali sono detenuti nelle carceri fuori New York City a causa del sovraffollamento della struttura. .

All’udienza preliminare del tribunale di Manhattan, Bankman-Fried sarà invitato a dichiararsi e un giudice deciderà se concedergli la libertà su cauzione, ha detto Margolis Onuma. L’avvocato ha aggiunto che questa udienza deve svolgersi entro 48 ore dall’arrivo di Bankman-Fried negli Stati Uniti, anche se è probabile che accada prima.

I pubblici ministeri sosterranno probabilmente che Bankman-Fried è a rischio di fuga e dovrebbe rimanere in custodia a causa delle ingenti somme di denaro coinvolte nel caso e dell’ubicazione poco chiara di tali fondi.

“Il denaro mancante offre ai pubblici ministeri una forte argomentazione sul fatto che sia a rischio di fuga”, ha affermato l’ex procuratore federale e avvocato difensore Michael Weinstein. “Mi aspetto che se il giudice acconsentisse al rilascio prima del processo, imporrebbe condizioni molto restrittive e onerose”.

Gli esperti legali hanno detto a Reuters che qualsiasi processo richiederebbe probabilmente più di un anno.

Un portavoce di Bankman-Fried e un avvocato di Bankman-Fried con sede negli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Bankman-Fried ha riconosciuto il fallimento della gestione del rischio presso FTX, ma ha affermato di non ritenere di avere responsabilità penali.

Un portavoce dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha rifiutato di commentare.

La più grande frode finanziaria nella storia americana

Non è stato subito chiaro cosa abbia spinto Bankman Fried a cambiare idea e decidere di non contestare l’estradizione.

Martedì, è stato riportato alla prigione di Fox Hill alle Bahamas dopo che il giudice capo Joy Ann Ferguson-Pratt ha negato la sua richiesta di rimanere a casa in attesa di un’udienza di estradizione.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato in un rapporto del 2021 che le condizioni a Fox Hill erano “dure”, citando il sovraffollamento, un’infestazione di roditori e la dipendenza dei prigionieri dai secchi come servizi igienici. Le autorità affermano che le condizioni sono migliorate da allora.

Bankman-Fried ha accumulato una fortuna stimata in oltre $ 20 miliardi mentre cavalcava il boom delle criptovalute per costruire FTX su uno dei più grandi scambi del mondo. Il suo arresto lunedì scorso alle Bahamas, dove vive e dove ha sede FTX, è avvenuto appena un mese dopo il crollo del mercato azionario in mezzo a un’ondata di ritiri dei clienti.

Il principale procuratore federale di Manhattan, Damien Williams, ha definito il crollo di FTX una delle “più grandi frodi finanziarie nella storia americana”. Ha descritto le indagini dell’ufficio come in corso e ha esortato le persone a conoscenza di illeciti presso FTX o Alameda a collaborare.

9 che le attività appartenenti ai clienti dell’exchange erano state trasferite ad Alameda per coprire le perdite dell’hedge fund, secondo un documento reso pubblico nell’ambito della procedura fallimentare di FTX nel Delaware.

FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre, lo stesso giorno in cui Bankman-Fried si è dimesso da CEO.

L’avvocato di Salameh non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Segnalazione di Jasper Ward. Segnalazione aggiuntiva di Luke Cohen e Jack Quinn. Scritto da Luca Cohen. Montaggio di Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stephens e Jonathan Otis

