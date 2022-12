I Chiefs hanno bisogno di straordinari per battere il Texas sulla strada per il loro settimo titolo di divisione consecutivo

HOUSTON — I Kansas City Chiefs, che nei loro primi 55 anni di esistenza non hanno vinto titoli di divisione consecutivi, domenica hanno vinto il loro settimo campionato consecutivo dell’AFC West sconfiggendo gli Houston Texans 30-24 ai tempi supplementari. .

Il Texas (1-12-1) ha reso le cose interessanti per i Chiefs (11-3). Houston era in vantaggio per 14-13 all’intervallo e Kansas City non era in vantaggio fino a nove minuti dalla fine del terzo quarto.

Ma al suo secondo possesso dei tempi supplementari, dopo un fumble di un quarterback del Texas Davis MillsTeste che corrono all’indietro Jerrick McKinnon Si è precipitato per 26 yard per il touchdown vincente.

I loro sette titoli di divisione consecutivi pareggiano i Los Angeles Rams (1973-79) per la seconda striscia più lunga nella storia della NFL. I New England Patriots hanno vinto l’AFC East in 11 stagioni consecutive dal 2009 al 2019.

Kansas City detiene anche il titolo di campionato attivo più lungo in NFL, NBA, MLB e NHL, secondo i dati di Elias Sports Bureau.

I Chiefs stanno inseguendo i Buffalo Bills (11-3) per la testa di serie n. 1 nei playoff AFC. La testa di serie in testa ottiene l’unico vantaggio al primo turno della conferenza e un addio in casa attraverso il Super Bowl. Da allora i Chiefs non hanno più giocato una partita di playoff in trasferta Patrick Mahomes È diventato il quarterback titolare nel 2018.

I Bills detengono il tie-break sui Chiefs grazie alla vittoria per 24-20 a Kansas City nella settimana 6.