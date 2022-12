Prendi i regali dell’ultimo minuto durante l’ultimo giorno dei saldi del fine settimana di Best Buy

Manca ufficialmente una settimana al Natale, quindi se hai ancora qualche regalo da acquistare, è il momento di dare il massimo. Ma fortunatamente, solo perché hai fatto degli acquisti dell’ultimo minuto non significa che tutte le offerte e le vendite per le vacanze siano finite. Questo fine settimana, Best Buy ha dato il via a una vendita flash di 48 ore e hai ancora qualche ora per approfittare di questi risparmi.

Oggi è la tua ultima occasione per approfittare di forti sconti su una vasta gamma di prodotti tra cui cuffie, dispositivi indossabili, smart TV, telecamere di sicurezza e molto altro. In alcuni casi c’è uno sconto del 50% o più, anche se le offerte sono disponibili solo fino alle 21:59 PT (12:59 ET) di stasera. Per aiutarti a sfruttare al meglio le ore rimanenti, abbiamo raccolto alcune delle nostre scelte preferite dalla vendita di seguito, ma assicurati di per tutte le offerte.

Se qualcuno nella tua famiglia sta appena iniziando il regime di salute e fitness, Fitbit Sense è un eccellente smartwatch per principianti. Anche se non è più l'ultimo modello, offre comunque un ottimo monitoraggio del sonno e degli esercizi e può persino eseguire un ECG al polso. Leggi la nostra recensione di Fitbit Sense.

Di tutte le console di nuova generazione, il xbox s Era più facile da ottenere. Infatti, per il Black Friday, è in vendita presso diversi rivenditori ed è tornato in vendita questo fine settimana su Best Buy con uno sconto di $ 60. READ Apple Silicon è una verità scomoda

Se sei sul mercato per un aggiornamento TV o conosci qualcuno che lo è, questa TV da 55 pollici costa solo $ 250 questo fine settimana. Funzionando sul semplice sistema operativo Roku, è facile da usare e offre una solida qualità delle immagini 4K e supporto HDR.

Le faccende domestiche sembrano non finire mai, ma con l'avanzare della tecnologia, le opzioni per risparmiare tempo come i robot aspirapolvere hanno reso il lavoro più facile. Questi dispositivi programmabili possono essere programmati per pulire automaticamente i pavimenti, così puoi fare di più durante la tua giornata. Questo modello si dispiega anche e al momento costa $ 400.

Migliora la tua sicurezza domestica con tre videocamere Arlo Pro 4 con proiettore. La confezione include anche quattro batterie ricaricabili, una stazione di ricarica della batteria, tre supporti antifurto e un cartello vecchio stile per scoraggiare potenziali ladri.

Con due motori da 160 watt, luci a LED e un raggio di guida massimo di 3 miglia, questo è il regalo perfetto per guidare in questa stagione, e adesso costa $ 40 di sconto.

