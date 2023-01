L’aggiornamento Galaxy Watch e Buds 2 Pro porta lo zoom della fotocamera a 360 gradi e la registrazione audio

SAMSUNG Conferma che presto verranno rilasciati nuovi aggiornamenti software per Galaxy Watch e Galaxy Buds 2 Pro. Questo aggiornamento consentirà a questi dispositivi di migliorare l’esperienza della fotocamera sul tuo telefono Galaxy.

Dopo questo aggiornamento, Galaxy Buds 2 Pro supporterà la registrazione audio a 360 gradi, consentendoti di aggiungere un audio coinvolgente ai contenuti video acquisiti con il tuo telefono Galaxy. Il controller della fotocamera sul Galaxy Watch riceverà una nuova funzione di zoom con questo aggiornamento.

Ottieni una migliore esperienza con la fotocamera con i dispositivi indossabili Samsung

360 Audio Recording catturerà l’audio sul video proprio come lo ascolti nella vita reale. Ciò significa che ora puoi registrare video di alta qualità e audio realistico senza la necessità di costose attrezzature professionali.

Questa funzione funziona catturando l’audio a 360 gradi attraverso il microfono in ciascun auricolare. Riproduci il video su un dispositivo audio che supporti l’audio a 360 gradi, Come i Galaxy Buds 2 Profornirà agli utenti un’esperienza realistica che sembrerà di far parte dell’azione nella vita reale.

360 Audio Recording è la prima funzionalità della linea Galaxy a utilizzare lo standard audio Bluetooth LE. Consente la registrazione audio binaurale anche su Galaxy Buds 2 Pro utilizzando contemporaneamente i microfoni sinistro e destro. Gli utenti di Galaxy Buds 2 Pro possono abilitare questa funzione quando i loro auricolari sono accoppiati con un telefono Galaxy che esegue One UI 5.0 o versioni successive con supporto LE Audio. Ciò include Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, nonché i prossimi telefoni Samsung.

il App Controller fotocamera per Galaxy Watch Consente agli utenti di controllare la fotocamera del proprio dispositivo dal polso. È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 che porta la funzionalità di zoom nell’app Camera Controller.

Gli utenti possono controllare lo zoom della fotocamera del telefono in remoto dal proprio polso. Tutto quello che devono fare è premere il quadrante dell’orologio o ruotare la ghiera per ingrandire o ridurre. Ciò renderà molto facile scattare foto di gruppo o selfie a distanza.

L’aggiornamento del software Galaxy Buds 2 Pro che abilita la funzione di registrazione audio a 360 gradi inizierà a essere distribuito gradualmente da oggi. La funzione di zoom della fotocamera verrà lanciata per Galaxy Watch 5 e la serie Galaxy Watch 4 a partire da febbraio.