Il bilancio del COVID-19 in Cina non è pubblico. Le immagini satellitari sembrano mostrare che molte persone stanno morendo

Un’immagine satellitare scattata il 3 gennaio 2022 mostra un’impresa di pompe funebri a Huzhou con un parcheggio affollato. Una foto scattata nel gennaio dello scorso anno mostra molte meno macchine. Credito – Maxar

Le recenti immagini satellitari di pompe funebri e crematori in diverse città cinesi mostrano un marcato aumento dell’attività, poiché i casi di coronavirus aumentano vertiginosamente in tutto il paese e le cifre affidabili sul bilancio delle vittime diventano più difficili da trovare.

all’inizio di dicembre il seguente disordini collettiviCina radicalmente trasformato Dalla dura politica anti-coronavirus alla riapertura su larga scala. Gli esperti hanno avvertito che l’ondata di casi di uscita potrebbe portare fino a a Milioni vittime, a causa di apparenti carenze nell’immunità della popolazione contro le varianti infettive. I dati ufficiali registrano 37 decessi correlati al COVID-19 dal 7 dicembre all’8 gennaio, nonostante foto e video di scene nelle pompe funebri e nei cimiteri. Reciproco su di me Mezzi sociali Hanno suggerito che il conteggio effettivo è più alto.

Dall’inizio della pandemia, Pechino è stata accusata di nascondere i numeri effettivi di COVID-19, soprattutto da quando la vicina Hong Kong, che ha anch’essa zero politiche COVID, ha registrato alcuni 1,5% degli adulti di età pari o superiore a 80 anni Morte per malattia entro la fine della quinta ondata di infezione. Allo stesso modo, Hong Kong e la Cina continentale hanno faticato a vaccinare la loro popolazione anziana: le infezioni sono aumentate a Hong Kong all’inizio del 2022 dopo un focolaio della variante Omicron.

Mentre un aumento delle morti totali nel paese durante l’inverno non è raro, più di 30 immagini ottenute da TIME dalla società di tecnologia spaziale Maxar forniscono informazioni sulla situazione attuale unica attraverso confronti storici. Quest’inverno si può notare un aumento del traffico pedonale nei crematori e nelle pompe funebri, rispetto alle istantanee degli stessi periodi degli anni precedenti.

La Cina – che una volta pubblicizzava il bilancio delle vittime correlato al COVID più basso al mondo, che il Partito Comunista attribuisce all’applicazione prolungata di test, quarantene e blocchi con un approccio “zero COVID” – sta ora affrontando critiche da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per presunta sottostima. L’attuale numero di morti nel paese.

Jean-Pierre Cabestan, esperto di Cina e professore emerito presso la Hong Kong Baptist University, ha dichiarato a TIME che le immagini satellitari “mostrano che il numero di morti è molto più alto di quanto affermano le autorità”.

Cosa mostrano le immagini satellitari?

I filmati dell’impresa di pompe funebri del distretto di Tongzhou nella capitale, Pechino, indicano che entro il 24 dicembre 2022 verrà costruito un nuovo parcheggio, dove sono raffigurate dozzine di veicoli. La quantità non era presente in un’istantanea scattata meno di tre settimane fa.

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/CI5zEf2dnkFWamM6QYx4rA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/c8d941fe84aee36988ad8eafaeefaee4 class=”caasaeefaee4″ 682″ -img”/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/CI5zEf2dnkFWamM6QYx4rA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/c8d941fe84aee36988ad8eafaeefaee4 class=”caasaeefaee4″ 682″ -img”/> L’impresa di pompe funebri Tongzhou a Pechino il 24 dicembre 2022.Maxar

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Ax.QdJS4u_Hb10O20IHEkw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/b0ec7e8567f8b1a24ce27f231″ classe “caas -img”/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Ax.QdJS4u_Hb10O20IHEkw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/b0ec7e8567f8b1a24ce27f231″ classe “caas -img”/> L’impresa di pompe funebri Tongzhou a Pechino il 6 dicembre 2022.Maxar

Nella provincia orientale dello Jiangsu, secondo un’istantanea scattata il 3 gennaio, si possono vedere dozzine di veicoli allineati all’esterno e parcheggiati accanto al complesso funerario di Nanchino. I veicoli non sono stati catturati in una foto precedente scattata il 9 novembre 2022.

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/pE2WaQs26GrtUR3z.TgJFg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQxOA–/https://media.zenfs.com/it/time_72/2b5e5d4de0a62fb2ee631458a3asd4″ -img”/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/pE2WaQs26GrtUR3z.TgJFg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQxOA–/https://media.zenfs.com/it/time_72/2b5e5d4de0a62fb2ee631458a3asd4″ -img”/> Strade intorno all’impresa di pompe funebri di Nanchino, nella provincia di Jiangsu, il 3 gennaio 2023.Maxar

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ctkcR75h1CzJDzWw8sCBlg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQyMA–/https://media.zenfs.com/it/time_72/207ca1face97d92cc8164726ba93109d” class=”caas” class=”caas” -img”/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ctkcR75h1CzJDzWw8sCBlg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQyMA–/https://media.zenfs.com/it/time_72/207ca1face97d92cc8164726ba93109d” class=”caas” class=”caas” -img”/> Strade intorno all’impresa di pompe funebri di Nanchino, nella provincia di Jiangsu, il 9 novembre 2022.Maxar

A Chengdu, nella provincia del Sichuan, le immagini satellitari mostrano diversi veicoli, compresi veicoli bianchi simili a camion comunemente usati come carri funebri, che circondano l’impresa di pompe funebri Donglin. Una foto dell’area scattata un anno fa, il 18 dicembre 2021, non mostra veicoli nell’area.

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Uq8IIcedITAChRFbkpsbmg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/2d93163ee4ab4f57594d9b99568d0e47″ class=” -img”/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Uq8IIcedITAChRFbkpsbmg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/2d93163ee4ab4f57594d9b99568d0e47″ class=” -img”/> Area funeraria di Donglin a Chengdu il 21 dicembre 2022.Maxar

Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/zyrkNdaarj_nX8BL3t3Hxg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/6e208bf3b5a6e029a8f6c3b7a3f89f8ca”class=”-faimg” “/> Maxar span>src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/zyrkNdaarj_nX8BL3t3Hxg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5OQ–/https://media.zenfs.com/it/time_72/6e208bf3b5a6e029a8f6c3b7a3f89f8ca”class=”-faimg” “/> Vicino all’impresa di pompe funebri Donglin a Chengdu il 18 dicembre 2021.Maxar

Perché la Cina non rilascia numeri?

La Cina non ha aggiornato i suoi rapporti quotidiani sul COVID-19 per tre giorni, un brusco cambiamento nella pratica che mette in dubbio la trasparenza del Paese sulla situazione della salute pubblica.

I massimi funzionari sanitari cinesi hanno affermato mercoledì che era troppo presto per fare un conteggio accurato delle morti e delle infezioni dovute al virus COVID-19, secondo un giornale di stato. Quotidiano cinese. La Cina conta anche i decessi per polmonite e insufficienza respiratoria come decessi correlati a COVID, mentre altri governi utilizzano metriche diverse.

Wu Zunyu, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo delle malattie, ha affermato che il centro prevede di rilasciarli Dati sulla mortalità in eccesso per dissipare le preoccupazioni circa la validità delle loro statistiche. Non esiste una data precisa in cui questi dati saranno disponibili.

Caestan, professore emerito, afferma che la mancanza di informazioni affidabili sulla situazione del COVID-19 in Cina potrebbe minare la fiducia delle persone nelle autorità. “Questa totale opacità in termini di informazioni è controproducente [on] governo”, ha detto al TIME.

Ma è improbabile che la Cina diventi trasparente sui numeri in tempi brevi, spiega Cabestan, è probabile che il governo creda che tacere proteggerà la sua immagine e che anche con le pompe funebri molto richieste, la maggior parte dei cittadini si concentrerà sul ritorno alla vita normale e lo farà. Dimentica i singhiozzi politici.

“È una decisione politica”, dice Capistan.