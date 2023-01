Il nuovo leak del Galaxy S23 mostra le immagini di marketing ufficiali di Samsung

L’evento di lancio del Galaxy S23 è il 1° febbraio, il che significa che il flusso di informazioni non ufficiali sarà più veloce e più forte nei prossimi giorni. Abbiamo visto tutti e tre Galassia S23 I modelli nelle immagini trapelate Negli ultimi due mesi Sanno già che aspetto hanno e lo sanno tutti VinciFuturo Ora hanno fatto trapelare quelle che dicono essere le immagini di marketing ufficiali di Samsung per il Galaxy S23 di base.

Queste immagini mostrano il telefono da tutte le angolazioni importanti. Mostra anche quanto sporgono dal corpo i sensori della fotocamera posteriore posizionati separatamente. Fortunatamente, Samsung è riuscita a mantenere la sporgenza il più piccola possibile, anche se le fotocamere si trovano su un tavolo e possono causare oscillazioni se utilizzate senza essere sollevate.

Siamo solo noi o ci sono alcune vibrazioni dell’iPhone qui?

Per quanto riguarda gli anelli della fotocamera posizionati separatamente, fa parte dello sforzo di Samsung di mantenere un design coerente su tutti i modelli della sua prossima linea di punta Galaxy S tra i suoi telefoni di fascia media e budget. E, come ti aspetteresti, il Galaxy S23 di base ha una parte anteriore piatta e angoli più arrotondati: il modello Ultra presenterà ancora una volta uno schermo curvo, che potrebbe essere o meno una buona cosa a seconda delle tue preferenze.

Il Galaxy S23 di base dovrebbe essere disponibile in quattro colori a livello globale: Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac e Phantom Black. Coloro che ordinano sul sito Web di Samsung avranno due colori esclusivi (come verde chiaro, azzurro e rosso chiaro), anche se non è chiaro quali opzioni Samsung offrirà nei vari mercati e se arriveranno tutti e tre i modelli. Colori esclusivi.

Samsung ha iniziato a prendere i preordini per il Galaxy S23 sul suo sito Web ufficiale e, se sei interessato, puoi prenotarne uno per te. Utilizzando questo collegamento.