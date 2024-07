Nintendo Switch riceverà un classico gioco NES in onore di Satoru Iwata

A quasi sei anni dal suo lancio, Nintendo Switch in linea Nuovi giochi classici per NES vengono ancora aggiunti al servizio di abbonamento on-demand. Nintendo ha annunciato che sono ora disponibili altri sette giochi. Il misterioso gruppo, che comprende Mach Rider E Enigma di AtlantideCiò significa che ogni gioco first party rilasciato su NES è ora nella libreria legacy.

Settimana di giochi: ritorno a Hyrel

Ecco l’elenco completo delle aggiunte a sorpresa.

Eroe urbano

Golf

Donkey Kong Junior Matematica

Mach Rider

Enigma di Atlantide

Jetman solare

Triangolo del cobra

Eroe urbano, Golf, Mach RiderE Donkey Kong Junior Matematica Sono tutti prodotti e pubblicati da Nintendo. Triangolo del cobraun gioco d’azione in 3D con un fantastico motoscafo e Jetman solareun gioco di simulazione di volo fantascientifico, a cui Rare ha lavorato con il compositore David Wise of Il paese di Donkey Kong Fama Ha segnato due gol in due partite. Enigma di Atlantide È qualcosa di molto più strano. Super Mario BrosQuesto gioco a scorrimento laterale di ispirazione ninja non è mai stato pubblicato al di fuori del Giappone e sembra molto solido. Ci sono 101 aree da esplorare e i nemici possono ucciderti in un colpo solo.

Tra le aggiunte recenti che vengono facilmente trascurate ci sono Golf, un gioco di simulazione sportiva di base per NES, sviluppato in collaborazione tra Nintendo e HAL Laboratory. Il defunto presidente di Nintendo, Satoru Iwata, era l’unico programmatore del progetto, e il gioco è stato utilizzato in passato come un cenno alla sua eredità e alla sua prematura morte all’età di 55 anni per cancro.

Cambia hacker È stato scoperto nel 2017L’anno in cui è stato rilasciato lo Switch, la console aveva una versione segreta di Golf Che sarà sbloccato e giocabile il giorno della sua morte, l’11 luglio, se i giocatori utilizzeranno i controlli di movimento del Joy-Con per imitare Iwata. Il gesto della mano caratteristico di Nintendo DirectL’uovo di Pasqua nascosto è stato successivamente rimosso nell’aggiornamento firmware 4.0.0. Fortunatamente, Golf Ora è appena una settimana prima del nono anniversario della morte dello sviluppatore Nintendo di lunga data.