Sephiroth e Kazuya Amiibo sono ora disponibili

Buone notizie, fan di Nintendo. Uno dei personaggi più iconici e popolari del gioco è ora disponibile in uno degli oggetti da collezione più popolari e ricercati del gioco. L’amiibo di Sephiroth è ora disponibile per l’acquisto su www.sephiroth.com AmazzoniaE miglior acquistoE Jim StopE mirare. E per i fan di Kazuya, puoi prendere anche lui.

Dove comprare l’amiibo di Sephiroth

Dove comprare Kazuya Amiibo

Ora è disponibile anche l’amiibo di Kazuya, ed è anche molto bello.

L’amiibo di Sephiroth e l’amiibo di Kazuya fanno parte dell’ultima ondata della collezione di Super Smash Bros. Figura Amiibo definitiva. C’è anche un amiibo di Pyra e Mythra in arrivo quest’anno, anche se Nintendo deve ancora annunciare le date di uscita per questa coppia.

Per quanto riguarda gli amiibo… questi potrebbero essere tra i migliori di sempre? L’amiibo di Sephiroth da solo è straordinario, ma anche quello di Kazuya ha la stessa cura per i dettagli. Ma dai, sappiamo tutti quale hai intenzione di prendere!

La popolarità di Sephiroth nei giochi è innegabile. Vai su qualsiasi forum o server discord relativo ai giochi e troverai almeno un nome utente basato su “Sephiroth” o sulla sua identità di angelo con un’ala. Anche la sua musica caratteristica è una delle più iconiche nei giochi.

I preordini per questi prodotti sono andati esauriti rapidamente, ma ora sono di nuovo disponibili per la data di rilascio. Chissà quanto durerà lo stock? non me.

Seth Macy è Executive Editor, IGN Commerce, e vuole solo essere tuo amico. Puoi trovarlo mentre ospita il podcast di Nintendo Voice Chat.