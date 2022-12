La barra degli indirizzi di Chrome assomiglia alla ricerca di Pixel Launcher con una riprogettazione

Grazie alla sua ampia base di utenti, Google I cambiamenti importanti accadono raramente alla sua interfaccia del browser. Tuttavia, è in fase di sviluppo un piano di riprogettazione per “aggiornare” Chrome Omnibox su Android e il risultato finale assomiglia molto a Pixel Launcher.

Aggiornamento 12/10: da settembre, Google ha lavorato alla riprogettazione della barra degli indirizzi e ora sta testando A/B su scala più ampia. Uno dei miei dispositivi l’ha ricevuto normalmente nell’attuale versione stabile (Cromo 108), mentre è pubblicato anche in versione beta (v109). L’azienda non si è impegnata per un lancio, ma l’ampia disponibilità è un buon segno.

Dopo averlo utilizzato negli ultimi giorni, sono colpito da quanto assomigli alla ricerca unificata di Pixel Launcher appena uscita Android 13QPR1. La somiglianza può essere piuttosto fastidiosa e pensavo di essere passato alla schermata sbagliata.

LR: Pixel Launcher, l’attuale Chrome, il nuovo Chrome

I campi di ricerca, che non hanno caselle, presentano una versione a colori del logo “G” e scorciatoie per volume/obiettivo sulla destra. Anche il layout del menu è identico, con un’icona a sinistra e una freccia sull’altro lato.

Originale 9/22: Quando Chrome è stato lanciato nel 2008, un aspetto distintivo del design era che c’era un solo campo per inserire/visualizzare gli URL e cercare sul web. Google ha chiamato questa casella Omnibox e negli ultimi anni ha lavorato per renderla più utile aggiungendo “Azioni di Chromeche si collega alle impostazioni del browser principale.Questo si unisce al modo in cui la casella mostra già risposte rapide a domande e immagini selezionate.

Poiché Chrome è almeno 105 (attualmente stabile), esiste un flag chiamato “Visualizzazione aggiornamento Omnibox”. disponibile solo per Android, chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update “Visualizzerà una nuova interfaccia utente che viene aggiornata visivamente.”

Cromo 108 (Canarino) offre il design più avanzato con tre varianti “abilitate” oltre all’opzione globale.

Il design attuale è un elenco molto chiaro di URL e suggerimenti di ricerca. Questo in realtà non cambia con la rigenerazione, ma ogni colpo viene inserito in una carta (con uno sfondo scuro) per far risaltare gli oggetti. Inoltre, le carte superiore e inferiore presentano angoli arrotondati. Questo design ricorda in qualche modo Ricerca unificata Pixel Launcher Questo è in Android 13 QPR1 Beta. La coerenza è un approccio interessante.

Nel frattempo, la variante/bandiera “Nessun quadrato multicolore attivo” rimuove in modo interessante il contenitore a forma di pillola per un aspetto che imita davvero la ricerca di Pixel Launcher.

Nella descrizione, Google afferma specificamente che “Questo tag è per il passaggio 1 nel piano di rinnovo di Clank Omnibox”. Si suggerisce vivamente che Google abbia pianificato di più, il che potrebbe influire anche sulla funzionalità della omnibox.

Come per tutti i tag, la riprogettazione della omnibox di Chrome per Android potrebbe non funzionare. Tuttavia, visivamente è meno una partenza di quanto non sia Doppia/doppia cromaturaquindi le probabilità sono decisamente migliori.

