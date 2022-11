Aggiornamento 1- Più di 100.000 vittime militari russe in Ucraina, il più alto generale degli Stati Uniti

(Aggiunge le note e lo sfondo di Millie)

Scritto da Phil Stewart e Idris Ali

WASHINGTON (Reuters) – Un alto generale degli Stati Uniti ha stimato mercoledì che l’esercito russo ha visto più di 100.000 soldati uccisi e feriti in Ucraina e ha aggiunto che le forze armate di Kiev “probabilmente” hanno subito lo stesso livello di vittime durante la guerra.

Reuters non ha potuto confermare in modo indipendente le stime.

Ma i commenti di Milley offrono la più alta stima statunitense di vittime finora nel conflitto di nove mesi, e arrivano mentre l’Ucraina e la Russia affrontano una possibile pausa invernale che, secondo gli esperti, potrebbe fornire un’opportunità per una sorta di negoziazione.

Alla domanda sulle prospettive della diplomazia in Ucraina, Milley ha osservato che il rifiuto anticipato di negoziare nella prima guerra mondiale ha aggravato la sofferenza umana e ha causato milioni di vittime.

“Quindi, quando c’è un’opportunità per negoziare e quando la pace può essere raggiunta … cogli l’opportunità”, ha detto Milley all’Economic Club di New York.

Mercoledì scorso, la Russia ha annunciato che le sue forze si sarebbero ritirate dalla sponda occidentale del fiume Dnipro vicino alla città strategica di Kherson, nell’Ucraina meridionale, in una grave battuta d’arresto per Mosca e un potenziale punto di svolta nella guerra.

Alcuni esperti affermano che l’ultima battuta d’arresto di Mosca potrebbe consentire all’Ucraina di negoziare da una posizione di forza, mentre altri sostengono che la Russia potrebbe utilizzare i negoziati per guadagnare tempo per riadattare e riorganizzare le sue forze per una rinnovata offensiva di primavera.

Milley ha affermato che le prime indicazioni sono che la Russia sta continuando il suo ritiro da Kherson. Ma ha avvertito che potrebbe volerci del tempo.

“Non ci vorrebbero un giorno o due, e ci vorrebbero giorni e forse settimane per trascinare quelle truppe a sud di quel fiume”, ha detto Milley, stimando che la Russia avrebbe probabilmente da 20.000 a 30.000 soldati a nord del fiume Dnipro. In quest ‘area.

Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO si sono fermati prima dell’intervento diretto in Ucraina, ma stanno armando, consigliando e consentendo alle sue forze armate di difendere Kiev dagli eserciti invasori della Russia.

Finora, ha detto Milley, il conflitto ha trasformato da 15 a 30 milioni di ucraini in rifugiati e ha probabilmente ucciso 40.000 civili ucraini.

“Stai guardando più di 100.000 soldati russi uccisi e feriti. La stessa cosa forse da parte ucraina. Molta sofferenza umana”, ha detto Milley.

Nonostante l’alto numero di vittime, i funzionari statunitensi affermano che Mosca non è stata in grado di raggiungere i suoi obiettivi in ​​Ucraina e hanno sollevato dubbi su quanto tempo la Russia sarà in grado di resistere a un’invasione che ha anche distrutto gran parte delle sue forze di terra meccanizzate e ha esaurito le scorte di artiglieria. (Segnalazione di Phil Stewart e Idris Ali; Montaggio di Sandra Mahler e Stephen Coates)