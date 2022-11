Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: l’Australia ha battuto la Tunisia 1-0

Il Coppa del Mondo 2022 Anche il sabato è in pieno svolgimento Australia Sconfitto Tunisia all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah, in Qatar, e ti copriamo ogni momento imperdibile del girone del Gruppo D all’FS1!

Puoi guardare Ogni partita di torneo su FOX Sports Family of Networks – Partner ufficiale di trasmissione in lingua inglese degli Stati Uniti – FOX Sports App e FOXSports.com. Puoi farlo anche tu Riproduci in streaming i replay completi delle partite gratuitamente su Tubi .

Ecco le giocate più importanti.

Sintesi della partita Tunisia e Australia | Coppa del Mondo 2022 Mitchell Duke ha messo in rete un colpo di testa invisibile, diventando solo il secondo giocatore australiano a segnare con un colpo di testa in una Coppa del Mondo.

Tunisia contro Australia

23′ – ingegno

L’Australia è salita per prima sul tabellone, come attaccante Mitchell Duca È stato in grado di colpire di testa un presunto tentativo di tiro troppo vicino al portiere.

L’australiano Mitchell Duke segna un gol contro la Tunisia in 23 minuti | Coppa del Mondo 2022 Guarda l’australiano Mitchell Duke segnare un gol contro la Tunisia al 23° minuto della Coppa del Mondo maschile FIFA 2022.

45 + 3′ – brutale!

La Tunisia ha avuto la possibilità di aumentare il punteggio poco prima della fine del primo tempo, ma in avanti Giuseppe MsakniTiro dal palo destro. L’Australia era in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo.

70′ – occasione persa

Tuttavia, l’Australia ha avuto la possibilità di estendere il proprio vantaggio Matteo Leak Impossibile ottenere e registrarsi Jimmy McLarenpassaggio.

85′ – stop perno

La Tunisia ha bussato alla porta per tutto il secondo tempo, ma senza successo. Verso la fine del tempo, DF Harry Soutar La Tunisia fa schifo Taha Yassin Al-Khenisitentare un colpo.

L’Australia ha continuato a tenere a bada la Tunisia per la vittoria.

Scena pre-partita

