Calo delle vendite di Tesla, segno del calo della sua presa sul mercato delle auto elettriche

Il sistema “rende piuttosto fastidioso regolare quasi qualsiasi cosa all'interno dell'auto durante la guida su strada”, ha scritto Consumer Reports in una recensione di martedì della nuova versione della Model 3.

Tesla, che vende automobili online e non ha molti showroom, è spesso bersaglio di lamentele per il servizio scadente. Ciò potrebbe fornire un vantaggio alle case automobilistiche affermate, come Ford Motor Co. e General Motors, che hanno estese reti di concessionari e stanno aumentando la produzione di veicoli elettrici.

Tesla sembra incapace di rispondere a queste sfide. È stato lento nel dare seguito al suo successo iniziale con nuovi modelli, e il signor Musk non sembra coinvolto. Martedì non ha risposto ai dati di vendita su X, la piattaforma di social media di cui è proprietario e su cui pubblica molto. Invece, si è scagliato contro i dirigenti della Walt Disney, accusandoli di essere “svegliati”. Tali dichiarazioni lo hanno reso un eroe per i conservatori, ma potrebbero allontanare da Tesla i liberali, che sono più propensi ad acquistare auto elettriche.

Tesla Egli ha detto Nel primo trimestre ha consegnato 387.000 veicoli in tutto il mondo, in calo dell'8,5% rispetto ai 423.000 veicoli dello stesso periodo dell'anno scorso. È stata la prima volta che le vendite trimestrali di Tesla sono diminuite anno su anno dal modesto calo all’inizio della pandemia nel 2020. I numeri delle vendite sono stati anche ben al di sotto delle stime degli analisti di Wall Street che si aspettavano un modesto aumento.

“Tesla non può stare ferma”, ha detto in una e-mail Ben Rose, presidente di Battle Road Research. “I veicoli elettrici cinesi stanno già prendendo piede in Europa e non è chiaro per quanto tempo sarà loro vietato l’ingresso negli Stati Uniti”.